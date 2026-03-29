Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επιδεινώνεται περαιτέρω, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να απειλούν πανεπιστήμια σε ΗΠΑ και Ισραήλ, ενώ εντείνεται και η εμπλοκή των Χούθι, οι οποίοι εκτόξευσαν πυραύλους κατά της ισραηλινής επικράτειας. Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία, ενώ, σύμφωνα με την Washington Post, το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για χερσαίες επιχειρήσεις διάρκειας εβδομάδων στο Ιράν. Παράλληλα, καταγράφονται επιθέσεις με drones και πυραύλους σε Ιράκ, ΗΑΕ και Κουβέιτ.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που στηρίζονται από την Τεχεράνη, εισέρχονται ενεργά στη σύγκρουση, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για εκτόξευση πυραύλων προς το Ισραήλ. Δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις επιθέσεις, συνδέοντάς τες με τη συνέχιση των επιχειρήσεων κατά της Χαμάς. Παράλληλα, το Ιράν φέρεται να στοχοποίησε αμερικανικό πολεμικό πλοίο σε λιμάνι του Ομάν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή, με την άφιξη του USS Tripoli και περίπου 3.500 πεζοναυτών και ναυτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένων χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν, διάρκειας εβδομάδων, χωρίς να πρόκειται για πλήρους κλίμακας εισβολή. Την ίδια στιγμή, εξετάζεται η αποστολή επιπλέον δυνάμεων.

Στο πεδίο, η αστάθεια αποτυπώνεται σε συνεχείς επιθέσεις με drones και πυραύλους. Στο Ιράκ, στόχοι περιλαμβάνουν την αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη και περιοχές στο Κουρδιστάν, ενώ στο Κουβέιτ καταγράφηκαν νέες επιθέσεις που αντιμετωπίστηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα. Παράλληλα, το Ισραήλ δηλώνει ότι βρίσκεται κοντά στην καταστροφή κρίσιμων υποδομών της ιρανικής στρατιωτικής βιομηχανίας.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το Πακιστάν επιχειρεί διαμεσολάβηση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ενώ η Τεχεράνη επιτρέπει τη διέλευση πακιστανικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους με τη χώρα.

Οι βασικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με μια ματιά

Δείτε εδώ αναλυτικά όλα όσα συνέβησαν κατά την 29η μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Live λεπτό προς λεπτό όλες οι τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή

06:35 Βιομηχανία αλουμινίου στόχος επίθεσης στο Μπαχρέιν, δυο τραυματίες

Επίθεση εναντίον του εργοστασίου της Aluminium Bahrain (ALBA) αποδιδόμενη στο Ιράν είχε αποτέλεσμα δυο εργαζόμενοι να τραυματιστούν ελαφρά χθες Σάββατο, επιβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο μεταλλουργικός όμιλος με δελτίο Τύπου του στο οποίο αναφέρθηκε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων BNA.

Η εταιρεία «επιβεβαιώνει ότι δυο εργαζόμενοι υπέστησαν ελαφριά τραύματα», αναφέρει η ανακοίνωση, που προσθέτει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «αποτίμηση του εύρους των ζημιών στις εγκαταστάσεις» της βιομηχανίας.

Τη 15η Μαρτίου, η ALBA ανακοίνωσε μείωση κατά 19% των παραγωγικών δυνατοτήτων της στο χυτήριο αλουμινίου της, το οποίο συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα στον κόσμο, εξαιτίας των προβλημάτων «στον εφοδιασμό» και στις «θαλάσσιες μεταφορές» μέσω του στενού του Χορμούζ, που έχει κλείσει το Ιράν αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου.

06:14 Η Χεζμπολάχ ισχυρίζεται ότι χτύπησε ισραηλινές βάσεις στα βόρεια της χώρας

Στόχοι, κατά τη Χεζμπολάχ, ήταν δύο βάσεις κοντά στην πόλη Σαφέντ, στο βόρειο τμήμα της χώρας.

06:05 Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε νέο συναγερμό

Ο στρατός των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε νέα αναχαίτιση ιρανικής επίθεσης.«Οι ήχοι που ακούγονται σε περιοχές της χώρας είναι αποτέλεσμα των συστημάτων αεράμυνας των ΗΑΕ που αναχαιτίζουν βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη», αναφέρει το Υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ σε ανάρτηση στο X.

06:00 Νέος συναγερμός στο Ισραήλ

Νέα πυραυλική επίθεση από το Ιράν, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

05:40 Το Κουβέιτ ξανά στόχος «εχθρικών επιθέσεων με πυραύλους και drones»

Το Κουβέιτ έγινε για ακόμη μια φορά τις πρώτες πρωινές ώρες στόχος «εχθρικών πυραύλων και drones», ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις του εμιράτου.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ απωθεί αυτή τη στιγμή επιθέσεις του εχθρού που διεξάγονται με πυραύλους και drones», ανέφερε το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων μέσω X, προσθέτοντας πως οι όποιες εκρήξεις ακούγονται οφείλονται στις «αναχαιτίσεις» σε εξέλιξη.

Νωρίτερα, ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε περίπου 15 επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη χώρα.

The Kuwaiti Armed Forces say several Iranian drones hit Kuwait International Airport, causing significant damage to the radar system and a large fire at the Airport’s fuel tanks#الكويت #الكويت_خط_أحمر pic.twitter.com/1hpr4KyPAe — ME24 - Middle East 24 (@MiddleEast_24) March 28, 2026

05:35 Εικόνες από την καταστροφή αμερικανού ιπτάμενου ραντάρ από ιρανικό drone

Εκτός μάχης τέθηκε αμερικανικό ιπτάμενο ραντάρ Ε-3 Sentry έπειτα από επίθεση ιρανικού drone σε αεροπορική βάση στη Σαουδική Αραβία. Οι εικόνες που διακινούνται στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν ότι το ουραίο τμήμα, εκεί όπου βρίσκεται το περιστρεφόμενο ραντάρ, έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

New image reportedly showing the USAF E-3 Sentry destroyed in an Iranian attack at Prince Sultan Airbase on Friday.



Matches 81-0005, an E-3C seen deployed to the base in recent weeks. pic.twitter.com/zRVzzkEPeU — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 29, 2026

05:33 Οι ΗΠΑ κάνουν προετοιμασίες για χερσαίες επιχειρήσεις «εβδομάδων» στο Ιράν

Το αμερικανικό Πεντάγωνο κάνει προετοιμασίες για χερσαίες επιχειρήσεις διάρκειας εβδομάδων στο Ιράν, ανέφερε η Washington Post, επικαλούμενη πηγές της στην κυβέρνηση των ΗΠΑ τις οποίες δεν κατονόμασε, την ώρα που η Ουάσιγκτον έχει αρχίσει να ενισχύει τις χερσαίες δυνάμεις της στη Μέση Ανατολή.

Οι επιχειρήσεις αυτές δεν σχεδιάζεται να είναι χερσαία εισβολή ευρείας κλίμακας στο Ιράν, τουλάχιστον κατά τις πηγές της εφημερίδας, αλλά έφοδοι στο ιρανικό έδαφος από μέλη των ειδικών δυνάμεων και άλλων, συμβατικών μονάδων.

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται στο φως την ώρα που οι δυνάμεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ενισχύθηκαν με την άφιξη στην περιοχή του σκάφους USS Tripoli, που ανακοινώθηκε χθες από τον αμερικανικό στρατό.

Το ελικοπτεροφόρο-αεροπλανοφόρο (είναι σε θέση να μεταφέρει είκοσι F-35, ικανά για κάθετες αποπροσνηώσεις) και αποβατικό έχει τεθεί επικεφαλής ομάδας κρούσης με «περίπου 3.500» άνδρες του πολεμικού ναυτικού και των πεζοναυτών, σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Η άφιξη του σκάφους αυτού στην περιοχή ευθύνης της CENTCOM ανακοινώθηκε με φόντο τη δήλωση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο προχθές Παρασκευή πως οι ΗΠΑ μπορεί να έχουν επιτύχει τους στόχους του πολέμου στο Ιράν μέσα σε μερικές «εβδομάδες» και χωρίς να χρειαστεί η ανάπτυξη χερσαίων μονάδων επί του πεδίου.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί εδώ κι εβδομάδες επαμφοτερίζουσα στάση για το ενδεχόμενο να διατάξει χερσαίες επιχειρήσεις και αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν τις τελευταίες ημέρες πως εξετάζεται η πιθανότητα να σταλούν το προσεχές διάστημα ακόμη τουλάχιστον 10.000 στρατιωτικοί στη Μέση Ανατολή.

04:30 Το Ισραήλ διαβεβαιώνει πως η στρατιωτική βιομηχανία του Ιράν θα έχει καταστραφεί εντός «ημερών»

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ διαβεβαίωσαν χθες Σάββατο ότι οι δυνατότητες του Ιράν να παράγει όπλα θα έχουν «καταστραφεί» κατά το μεγαλύτερο μέρος τους «μέσα σε μερικές ημέρες».

Μέσα στις επόμενες ημέρες ο ισραηλινός στρατός εννοεί να «ολοκληρώσει τις επιθέσεις του εναντίον όλων των συνιστωσών-κλειδιών της στρατιωτικής βιομηχανίας» του Ιράν, τόνισε ο εκπρόσωπός του Έφι Ντεφρίν χθες βράδυ μιλώντας στον Τύπο.

«Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε καταστρέψει τις περισσότερες δυνατότητές τους ως προς την παραγωγή στρατιωτικού υλικού», συνέχισε. «Το καθεστώς θα χρειαστεί πολύ καιρό για τις ανοικοδομήσει», συμπλήρωσε.

Αφότου άρχισε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία βάζει συστηματικά στο στόχαστρο τη στρατιωτική βιομηχανία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις υπολογίζουν ότι έχουν πλήξει ήδη το 70% των εγκαταστάσεων-κλειδιών της ιρανικής βιομηχανίας όπλων και θεωρούν πως πλησιάζουν στο να πλήξουν το 90%, κατά χθεσινό δημοσίευμα της Times of Israel.

02:14 Οι ΗΠΑ καταδικάζουν την «επίθεση» εναντίον του προέδρου του ιρακινού Κουρδιστάν Μπαρζανί

Η διπλωματία των ΗΠΑ καταδίκασε «με τον πλέον έντονο τρόπο» τις επιθέσεις στο Ιράκ που διαπράττονται «από τρομοκρατικές παραστρατιωτικές οργανώσεις που δρουν για λογαριασμό του Ιράν» και ειδικά αυτήν «εναντίον ιδιωτικής κατοικίας του προέδρου της περιφέρειας του ιρακινού Κουρδιστάν Νετσιρβάν Μπαρζανί», με ανακοίνωσή της που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Σάββατο.

«Οι ενέργειες αυτές, που διαπράττονται από το Ιράν και οργανώσεις αντιπροσώπων του αποτελούν απευθείας επίθεση στην εθνική κυριαρχία, στη σταθερότητα και στην ενότητα του Ιράκ», κρίνει το κείμενο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. «Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις άνανδρες τρομοκρατικές ενέργειες χωρίς καμιά διάκριση που εξαπέλυσαν το Ιράν και οι τρομοκράτες αντιπρόσωποί του στην περιφέρεια του ιρακινού Κουρδιστάν και σε όλο το Ιράκ», επιμένει.

02:15 Ιράκ: Αναχαιτίστηκε drone κοντά σε κατοικία του επικεφαλής του κυβερνώντος κόμματος του ιρακινού Κουρδιστάν Μπαρζανί

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στην Αρμπίλ, κοντά σε κατοικία του ηγέτη του κυβερνώντος κόμματος στην αυτόνομη ιρακινή περιφέρεια του Κουρδιστάν, του Μασούντ Μπαρζανί, δήλωσαν πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η εξέλιξη καταγράφεται ώρες μετά την «επίθεση» drone εναντίον δευτερεύουσας κατοικίας του προέδρου του ιρακινού Κουρδιστάν, που καταδίκασε η διπλωματία των ΗΠΑ, καθώς η ένταση κλιμακώνεται στο βόρειο Ιράκ.

02:04 Αναχαιτίστηκαν δύο drone κατά της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Ιράκ

Δυο drone που είχαν εξαπολυθεί εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη αναχαιτίστηκαν το Σάββατο από την ιρακινή αντιαεροπορική άμυνα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράκ.

Επρόκειτο για την πρώτη επίθεση εναντίον της διπλωματικής αντιπροσωπείας των ΗΠΑ εδώ και δέκα ημέρες.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, τα drones κατέπεσαν εκτός της λεγόμενης Πράσινης Ζώνης, της αυστηρά φυλασσόμενης συνοικίας στο κέντρο της Βαγδάτης όπου έχουν την έδρα τους κρατικές υπηρεσίες και διπλωματικές αντιπροσωπείες.

Δεύτερος αξιωματούχος των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας επιβεβαίωσε ότι εξαπολύθηκε επίθεση αλλά μίλησε για ένα drone, στο οποίο ήταν τοποθετημένη εκρηκτική γόμωση, που καταρρίφθηκε.

Η προηγούμενη επίθεση αυτού του είδους εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας στο Ιράκ είχε γίνει στις 18 Μαρτίου.

01:45 Ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο της Βαγδάτης

01:41 Νέα εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη εναντίον του Ισραήλ

Ακόμη ένας πύραυλος εκτοξεύτηκε από την Υεμένη προς την κατεύθυνση του Ισραήλ, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο ισραηλινός στρατός, προσθέτοντας ότι συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας «επιχειρούν για να αναχαιτίσουν την απειλή».

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, σύμμαχοι του Ιράν, ανέλαβαν χθες Σάββατο την ευθύνη για δυο εκτοξεύσεις πυραύλων εναντίον του Ισραήλ, τις πρώτες τους στις οποίες προχώρησαν ακριβώς έναν μήνα αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την 28η Φεβρουαρίου.

01:03 Δείτε βίντεο: Ιρανικές επιθέσεις κατά του Ερμπίλ στο Ιράκ

Massive Iranian drone attack ongoing in northern Iraq this evening, with numerous impacts reported around the city of Erbil. pic.twitter.com/FxJbQiOfb7 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 28, 2026

00:45 Ιράκ: Δυο ανώτεροι αξιωματικοί της αστυνομίας νεκροί σε αεροπορικό πλήγμα

Δυο ανώτεροι αξιωματικοί της αστυνομίας σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε αστυνομικοί τραυματίστηκαν το Σάββατο σε αεροπορικό πλήγμα στη Μοσούλη, ανακοίνωσε Υπουργείο Εσωτερικών, καταγγέλλοντας «σιωνιστική-αμερικανική επίθεση».

Οι πέντε αστυνομικοί οι οποίοι τραυματίστηκαν «στοχοποιήθηκαν σε δεύτερο πλήγμα» καθώς επενέβαιναν για να διασώσουν τους ανωτέρους τους που είχαν χτυπηθεί σε πρώτο, σύμφωνα με την ανακοίνωση που υπογράμμισε ότι η αεροπορική επιδρομή έγινε «στην καρδιά της Μοσούλης».

Η συγκεκριμένη επίθεση έγινε εναντίον θέσης που μοιράζονται η ιρακινή αστυνομία και η οργάνωση Χασντ ας Σάαμπι («μονάδες λαϊκής κινητοποίησης»), επισήμανε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στη συμμαχία αυτή, προσκείμενη στο Ιράν, η οποία τυπικά είναι πλέον ενταγμένη στον τακτικό στρατό αλλά συνιστώσες της θεωρείται πως συνεχίζουν να δρουν αυτόνομα.

00:41 Δείτε βίντεο: Ιρανικές επιθέσεις κατά βάσεων των ΗΠΑ στο Ερμπίλ του Ιράκ

⚡️ 🚨American bases in Erbil, Iraq, exposed to Iranian attacks pic.twitter.com/2nY2FMg6lC — Middle East Observer (@ME_Observer_) March 28, 2026

00:15 Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν ισραηλινά και αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή

Το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι επιτέθηκαν σκόπιμα σε «πολλά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα» κατά τη διάρκεια του πολέμου, μεταξύ των οποίων το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Ισφαχάν και το Πανεπιστήμιο Επιστημών και Τεχνολογίας της Τεχεράνης.

Σε δήλωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν τα ισραηλινά και αμερικανικά πανεπιστήμια στην περιοχή λέγοντας αποτελούν πλέον «νόμιμους στόχους».