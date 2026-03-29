Ετοιμασίες για ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν

Η σεναριολογία για ενδεχόμενες χερσαίες επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο Ιράν συνεχίζει να πληθαίνει. Σύμφωνα με ανώνυμες πηγές της κυβέρνησης των ΗΠΑ που επικαλείται η Washington Post, στο Πεντάγωνο εξετάζονται σχέδια για χερσαίες επιχειρήσεις διάρκειας εβδομάδων στο ιρανικό έδαφος.

Οι πηγές διευκρινίζουν ότι δεν πρόκειται για ευρείας κλίμακας εισβολή, αλλά για στοχευμένες επιδρομές που θα πραγματοποιηθούν από μέλη ειδικών δυνάμεων και συμβατικών μονάδων.

Η παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή ενισχύθηκε πρόσφατα με την άφιξη του πλοίου USS Tripoli, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός.

Το αποβατικό ελικοπτεροφόρο-αεροπλανοφόρο, ικανό να μεταφέρει 20 F-35 για κάθετες αποπροσνηώσεις, ηγείται ομάδας κρούσης που περιλαμβάνει περίπου 3.500 άνδρες του Πολεμικού Ναυτικού και των Πεζοναυτών.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τηρεί εδώ και εβδομάδες επιφυλακτική στάση όσον αφορά την πιθανότητα χερσαίων επιχειρήσεων, ενώ αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως εξετάζεται η αποστολή επιπλέον 10.000 στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή το προσεχές διάστημα.

Σε συνέντευξή του σε Podcast χθες, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν «επιτύχει όλους τους στρατιωτικούς στόχους τους» στο Ιράν, προσθέτοντας όμως ότι είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η παρουσία «λιγάκι ακόμη», ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

