Ανάλυση Ynet

Υπάρχει πιθανός στρατηγικός στρατιωτικός λόγος για τον οποίο οι Χούθι, κατόπιν αιτήματος του Ιράν, επέλεξαν να εμπλακούν τώρα στις μάχες και να εκτοξεύσουν έναν πύραυλο προς το νότιο Ισραήλ, αναφέρει σε ανάλυσή του το ισραηλινό μέσο Ynet.

Όπως σημειώνει, ο προφανής στόχος τους είναι να εμποδίσουν την κίνηση των αμερικανικών αεροπλανοφόρων μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και του στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, ειδικά εάν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ ή να ξεκινήσει μια μεγάλης κλίμακας αεροπορική, ναυτική και χερσαία επιχείρηση στον Περσικό Κόλπο.

Αυτή τη στιγμή, το USS Gerald Ford βρίσκεται υπό επείγουσα συντήρηση στον κόλπο της Σούδας στην Κρήτη. Το Πεντάγωνο δήλωσε ότι ένα άλλο αεροπλανοφόρο, το USS George HW Bush, κατευθύνεται προς τη Μεσόγειο με την ομάδα κρούσης του, η οποία περιλαμβάνει τρία αντιτορπιλικά.

Αυτά τα αεροπλανοφόρα και οι συνοδευτικές ναυτικές δυνάμεις αναμένεται να φτάσουν στο επιχειρησιακό πεδίο στα ανοικτά των ακτών του Ιράν μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, της Ερυθράς Θάλασσας και του Πορθμού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ. Οι Χούθι διαθέτουν την ικανότητα να απειλούν μεγάλα πλοία με πυραύλους κατά πλοίων, drones και ταχύπλοα γεμάτα εκρηκτικά - και ενδεχομένως να διαταράσσουν την κυκλοφορία στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ χρησιμοποιώντας ναυτικές νάρκες.

Τέτοιες δυνατότητες θα μπορούσαν να περιπλέξουν ή ακόμη και να καθυστερήσουν τη διέλευση αμερικανικών πλοίων. Ενώ τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα μπορούν να επιχειρούν από τη βόρεια Ερυθρά Θάλασσα στα ανοικτά των ακτών της Σαουδικής Αραβίας, οι βαλλιστικοί πύραυλοι των Χούθι μπορούν να φτάσουν και σε αυτήν την περιοχή. Η απόσταση από τις σαουδαραβικές ακτές μέχρι τα Στενά του Ορμούζ υπερβαίνει τα 1.000 χιλιόμετρα.

Η εκτόξευση του πυραύλου - και η προειδοποίηση που συνόδευσε - φαίνεται να έχει στόχο να αποτρέψει τις Ηνωμένες Πολιτείες από το να συγκεντρώσουν δυνάμεις στην Ερυθρά Θάλασσα ενόψει μιας πιθανής μεγάλης επίθεσης στο Ιράν ή μιας προσπάθειας να ασφαλίσουν τα Στενά του Ορμούζ συνοδεύοντας πλοία.

Ένας άλλος παράγοντας, σύμφωνα με πηγή από την Υεμένη που αντιτίθεται στους Χούθι και μίλησε στο ynet, είναι ο αγωγός ανατολής-δύσης της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος μεταφέρει πετρέλαιο στο λιμάνι Γιανμπού της Ερυθράς Θάλασσας ως εναλλακτική διαδρομή σε περίπτωση που το Ιράν μπλοκάρει τα Στενά του Ορμούζ. Ο αγωγός μεταφέρει περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, ένας σημαντικός όγκος για τον ευρωπαϊκό εφοδιασμό.

Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή