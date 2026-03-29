Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι εκφράζουν δημόσια και σε κατ’ ιδίαν συνομιλίες με Αμερικανούς διπλωμάτες την ανησυχία τους ότι η Ρωσία υποστηρίζει άμεσα και ουσιαστικά τις στρατιωτικές προσπάθειες του Ιράν, υπερβαίνοντας όσα οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να αναγνωρίσουν δημόσια, όπως αναφέρουν πηγές στο CBS News.

Η Ευρώπη θεωρεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο μεγαλύτερος χερσαίος πόλεμος στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, συνδέεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή λόγω της ρωσο-ιρανικής συνεργασίας.

Βρετανός αξιωματούχος δήλωσε στο CBS News ότι η αμυντική συνεργασία Ρωσίας-Ιράν έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, και η τεχνολογική πρόοδος του Ιράν είναι πλέον εμφανής στις επιθέσεις στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το Λονδίνο, το Ιράν μετέφερε μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed στη Ρωσία για χρήση στην Ουκρανία και τεχνογνωσία παραγωγής, βελτιώνοντας παράλληλα την τεχνολογία των drones του. Δεν υπήρξε επιβεβαίωση για πρόσφατη μεταφορά υλικού από τη Ρωσία προς το Ιράν.

Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό χαρακτήρισε τη σχέση Ρωσίας-Ιράν ως «αμφίδρομη συνεργασία» και υπογράμμισε ότι η Ρωσία φαίνεται να υποστηρίζει στρατιωτικές προσπάθειες του Ιράν, ιδιαίτερα εναντίον αμερικανικών στόχων.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Ζελένσκι, ανέφερε ότι η χώρα του διαθέτει αποδείξεις για την παροχή δυνατοτήτων ηλεκτρονικής κατασκοπείας από Ρωσία προς Ιράν και ότι ρωσικοί δορυφόροι φωτογράφησαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ και των συμμάχων στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, αμερικανικοί και ευρωπαϊκοί αξιωματούχοι εμφανίζονται διχασμένοι. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο υποβάθμισε τη σημασία της συνεργασίας Ρωσίας-Ιράν, τονίζοντας ότι δεν επηρεάζει τη λειτουργία ή την αποτελεσματικότητα των αμερικανικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, η Κάγια Κάλας, εκπρόσωπος της ΕΕ, δήλωσε ότι η Ρωσία παρέχει πληροφορίες και υποστήριξη για drones στο Ιράν, ενισχύοντας τις επιθετικές του δυνατότητες απέναντι σε γειτονικές χώρες και αμερικανικές βάσεις.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι υπογράμμισε την παρουσία του «κρυφού χεριού του Πούτιν» πίσω από τις στρατιωτικές ενέργειες του Ιράν, ενώ ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ τόνισε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ παρακολουθεί στενά τις σχέσεις αυτές και αντιμετωπίζει κάθε παραβίαση.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών αναγνωρίζουν μια «επιλεκτική συνεργασία» Ρωσίας, Κίνας, Ιράν και Βόρειας Κορέας, με στόχο την εξισορρόπηση των αμερικανικών δράσεων, χωρίς όμως σύγκρουση συμφερόντων.

Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει αυξημένη ζήτηση από Ισραήλ, κράτη του Κόλπου και Ουκρανία για αμερικανικά αναχαιτιστικά πυραύλων, ενώ η προμήθεια αμυντικού εξοπλισμού στην Ουκρανία συνεχίζεται κανονικά, χωρίς επιπτώσεις από τη ζήτηση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον Ρούμπιο.

Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή