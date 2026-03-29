Το Ιράν υποστηρίζει ότι χτύπησε βάσεις με Αμερικανούς στρατιώτες στην Ιορδανία

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έθεσε στο στόχαστρο αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στην Ιορδανία, υποστηρίζοντας ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν εγκαταστάσεις διαμονής και στρατιωτικό εξοπλισμό στην αεροπορική βάση Muwaffaq Salti στην πόλη Αζράκ.

Σύμφωνα με τον ιρανικό στρατό, η συγκεκριμένη βάση αποτελεί «βασική επιχειρησιακή πλατφόρμα» για τη διεξαγωγή αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν.

Η αεροπορική βάση Muwaffaq Salti, περίπου 100 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Αμμάν, χρησιμοποιείται από την Πολεμική Αεροπορία της Ιορδανίας, ενώ φιλοξενεί και αμερικανικές δυνάμεις που συμμετέχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η εγκατάσταση έχει αξιοποιηθεί τα τελευταία χρόνια ως σημαντικό σημείο ανάπτυξης αεροπορικών μέσων των ΗΠΑ και συμμάχων τους, στο πλαίσιο επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Λεβαντίνης.

Δεν έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα ή την έκταση των ζημιών.