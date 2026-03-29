Γκαλιμπάφ προς ΗΠΑ για πιθανή χερσαία επιχείρηση στο Ιράν: Σας περιμένουμε

Οι ιρανικές δυνάμεις είναι έτοιμες να εξολοθρεύσουν τους Αμερικανούς στρατιώτες εάν πατήσουν το έδαφος του Ιράν, προειδοποίησε για μια ακόμη φορά την Κυριακή ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Ο Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι οι ιρανικές δυνάμεις είναι προετοιμασμένες για τυχόν χερσαία ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων, ενώ παράλληλα κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για υποκρισία.

«Ο εχθρός στέλνει δημοσίως μήνυμα διαπραγμάτευσης και κρυφά σχεδιάζει χερσαία επίθεση», ανέφερε σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο IRNA.

«Οι άνδρες μας περιμένουν την άφιξη Αμερικανών στρατιωτών στο έδαφος για να τους κάψουν».

Ο Γκαλιμπάφ κάλεσε τους Ιρανούς να ενωθούν, τονίζοντας ότι η χώρα εμπλέκεται σε «έναν μεγάλο παγκόσμιο πόλεμο» που βρίσκεται «στο πιο κρίσιμο στάδιο». «Είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορούμε να τιμωρήσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, να τις κάνουμε να μετανιώσουν για την επίθεση στο Ιράν και να διεκδικήσουμε σθεναρά τα νόμιμα δικαιώματά μας», δήλωσε ακόμη.

Σχολιάζοντας την αμερικανική πρόταση 15 σημείων, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου δήλωσε ότι «όσα δεν πέτυχαν στον πόλεμο οι ΗΠΑ, τα κατέγραψαν σε μια λίστα 15 σημείων και προσπαθούν να τα επιτύχουν μέσω της διπλωματίας».

Σύμφωνα με την Washington Post, η οποία επικαλέστηκε Αμερικανούς αξιωματούχους χθες Σάββατο, το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για χερσαίες επιχειρήσεις που θα διαρκέσουν αρκετές εβδομάδες.

Τέτοιες επιχειρήσεις δεν θα ισοδυναμούν με πλήρη εισβολή στο Ιράν, σύμφωνα με αυτούς τους αξιωματούχους, αλλά θα περιλαμβάνουν επιδρομές σε ιρανικό έδαφος από ειδικές δυνάμεις και άλλα στρατεύματα.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες την άφιξη στη Μέση Ανατολή του πλοίου αμφίβιων επιχειρήσεων Tripoli, που θα ηγηθεί μιας ναυτικής δύναμης αποτελούμενης από «περίπου 3.500» ναύτες και πεζοναύτες.

