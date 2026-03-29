Σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας και Αιγύπτου στο Ισλαμαμπάντ

Σε εξέλιξη βρίσκονται στο Ισλαμαμπάντ διαβουλεύσεις μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών του Πακιστάν, της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και της Αιγύπτου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν. Οι τέσσερις χώρες εμφανίζονται να διαδραματίζουν ρόλο διαμεσολαβητών στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στην περιοχή, με στόχο την προώθηση διπλωματικών πρωτοβουλιών που θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για διάλογο μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται διεθνή μέσα, οι τέσσερις χώρες επιχειρούν να συμβάλουν στη δημιουργία ενός πλαισίου επικοινωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση και πιθανές διαπραγματεύσεις, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή παραμένουν ιδιαίτερα ρευστές.

Οι επαφές εντάσσονται στο πλαίσιο ευρύτερων διπλωματικών πρωτοβουλιών για την αποτροπή περαιτέρω επιδείνωσης της κρίσης και τη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή.