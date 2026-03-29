Συνάντηση Τουρκίας, Αιγύπτου και Σ. Αραβίας στο Πακιστάν για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μ. Ανατολή

Εντείνονται οι διπλωματικές διεργασίες, σε αυτό που πολλοί χαρακτηρίζουν ως την έναρξη μιας κρίσιμης διαδικασίας, με μοναδική ρεαλιστική επιλογή τη διπλωματία και τον διάλογο.

Κορυφαίοι διπλωμάτες από τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και την Αίγυπτο πρόκειται να συγκεντρωθούν σήμερα στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν για συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το Associated Press.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, τόνισε ότι είχε «εκτενείς συνομιλίες» με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, για τις περιφερειακές εχθροπραξίες.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών είχε επίσης εκτεταμένες συνομιλίες με τους ομολόγους του στην Τεχεράνη, ενισχύοντας τις ελπίδες για εξεύρεση μιας ενδιάμεσης λύσης που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου.

Πρόκειται ωστόσο για μια δύσκολη διαδικασία, δεδομένης της κλιμάκωσης, με όλα τα βλέμματα στραμμένα στο Ισλαμαμπάντ: ποια συναίνεση μπορεί να προκύψει και κατά πόσο αυτή θα είναι αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες – αν αναζητούν διέξοδο από τον πόλεμο ή αν επιχειρούν να κερδίσουν χρόνο.

Η σύγκρουση έχει ήδη σοβαρές επιπτώσεις: απειλεί τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου, προκαλεί ελλείψεις λιπασμάτων και διαταράσσει τις αεροπορικές μεταφορές. Ο έλεγχος του Ιράν στα στρατηγικά Στενά του Ορμούζ έχει φέρει αναταράξεις στις αγορές και αύξηση των τιμών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν, ενώ οι αντεπιθέσεις της Τεχεράνης πλήττουν το Ισραήλ και τα γειτονικά κράτη του Κόλπου. Παράλληλα, η εμπλοκή των Χούθι απειλεί περαιτέρω τις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές, ειδικά εάν στοχεύσουν ξανά πλοία στο Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα, μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το 12% του παγκόσμιου εμπορίου.