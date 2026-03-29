Νέα πλήγματα του Ιράν σε σημαντικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις στον Κόλπο

Το Ιράν ανέλαβε σήμερα την ευθύνη για τις επιθέσεις εναντίον δυο από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες αλουμινίου στον κόσμο, στο Μπαχρέιν και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που πλέον έχει μπει στον δεύτερο μήνα του, θα έχει σοβαρές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία.

Καθώς η ένοπλη σύρραξη δεν υπάρχει καμιά ένδειξη πως αποκλιμακώνεται, το Ιράν και το Ισραήλ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυραυλικά πλήγματα και αεροπορικούς βομβαρδισμούς και χώρες του Κόλπου έκαναν λόγο τις πρώτες πρωινές ώρες για νέες ιρανικές επιθέσεις εναντίον τους. Ενώ χθες Σάββατο, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, σύμμαχοι της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μπήκαν επίσης στον πόλεμο, άνοιξαν νέο μέτωπο, εκτοξεύοντας πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης -ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν- επιβεβαίωσαν με ανακοίνωσή τους που επικαλέστηκε η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB ότι εξαπέλυσαν πυραύλους και drones που προκάλεσαν χθες ζημιές στα εργοστάσια των Aluminium Bahrain (ALBA) και Emirates Global Aluminium (EGA).

Χυτήριο της ALBA, από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, είχε ήδη ανακοινώσει μείωση κατά 19% των παραγωγικών δυνατοτήτων του για να αντιμετωπιστούν προβλήματα «στον εφοδιασμό» και στις «θαλάσσιες μεταφορές» μέσω των στενών του Ορμούζ, που έχει ουσιαστικά κλείσει το Ιράν αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε σήμερα ότι «δυο εργαζόμενοι υπέστησαν ελαφριά τραύματα», προσθέτοντας πως βρίσκεται σε εξέλιξη «αποτίμηση του εύρους των ζημιών στις εγκαταστάσεις» της.

Χθες η EGA ανέφερε από την πλευρά της πως το εργοστάσιό της στην Ταουίλα, στο Αμπού Ντάμπι, η μια από τις δυο μονάδες της στα ΗΑΕ, υπέστη «μεγάλες ζημιές» σε επίθεση σε επίθεση που τραυμάτισε έξι ανθρώπους.

Αμερικανικά πανεπιστήμια στο στόχαστρο;

Οι δυο εταιρείες «χάρη σε επενδύσεις και συμμετοχές αμερικανικών εταιρειών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον εφοδιασμό στρατιωτικών βιομηχανιών που εφοδιάζουν τον αμερικανικό στρατό», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης.

Διευκρίνισαν ότι επιτέθηκαν στις δυο εταιρείες σε αντίποινα για τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον βιομηχανικών υποδομών στο Ιράν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν επίσης να βάλουν στο στόχαστρο αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή, σε αντίποινα για την καταστροφή δυο ιρανικών πανεπιστημίων σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Αρκετά αμερικανικά πανεπιστήμια διαθέτουν πανεπιστημιουπόλεις σε κράτη του Κόλπου, για παράδειγμα το Texas A&M, στο Κατάρ, ή το NYU (New York University), στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι βομβαρδισμοί, τα πυραυλικά πλήγματα και οι επιδρομές drones συνεχίζονται σήμερα σε όλη την περιοχή. Στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσε τουλάχιστον δυο ισχυρές εκρήξεις. Ενώ βομβαρδισμοί στοχοποίησαν λιμάνι κοντά στα στενά του Ορμούζ, το Μπαντάρ Χαμίρ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 5 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι τέσσερις, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Στο Ισραήλ, ο στρατός έκανε λόγο, όπως και τις προηγούμενες νύχτες, για τρεις ομοβροντίες ιρανικών πυραύλων εναντίον της επικράτειας της χώρας από τα μεσάνυχτα, καλώντας τον πληθυσμό σε περιοχές που μπήκαν στο στόχαστρο να σπεύσουν στα καταφύγια, προτού ανακοινώσουν λήξη του συναγερμού λίγο αργότερα κάθε φορά.

Το Κουβέιτ και τα ΗΑΕ υπέστησαν επίσης τις πρώτες πρωινές ώρες επιθέσεις με drones και πυραύλους.

Οι διπλωματικές διεργασίες συνεχίζονται και εντείνονται τις τελευταίες ημέρες στο πλαίσιο διαφόρων προσπαθειών να τελειώσει ο πόλεμος και αξιωματούχοι από την Τουρκία, το Πακιστάν, την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία αναμένεται να έχουν στο Ισλαμαμπάντ σήμερα και αύριο «συνομιλίες σε βάθος».

Σενάρια για χερσαία επιχείρηση

Η σεναριολογία δίνει και παίρνει παρ’ όλ’ αυτά για επιχειρήσεις χερσαίων δυνάμεων των ΗΠΑ στο έδαφος του Ιράν.

Στο Πεντάγωνο γίνονται προετοιμασίες για χερσαίες επιχειρήσεις διάρκειας εβδομάδων στο Ιράν, ανέφερε χθες Σάββατο η Washington Post, επικαλούμενη πηγές της στην κυβέρνηση των ΗΠΑ τις οποίες δεν κατονόμασε.

Οι επιχειρήσεις αυτές δεν σχεδιάζεται να είναι χερσαία εισβολή ευρείας κλίμακας στο Ιράν, τουλάχιστον κατά τις πηγές της εφημερίδας, αλλά έφοδοι στο ιρανικό έδαφος από μέλη των ειδικών δυνάμεων και άλλων, συμβατικών μονάδων.

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ενισχύθηκαν με την άφιξη στην περιοχή του σκάφους USS Tripoli, που ανακοινώθηκε χθες από τον αμερικανικό στρατό.

Το αποβατικό ελικοπτεροφόρο-αεροπλανοφόρο (είναι σε θέση να μεταφέρει είκοσι F-35, ικανά για κάθετες αποπροσνηώσεις) έχει τεθεί επικεφαλής ομάδας κρούσης με «περίπου 3.500» άνδρες του πολεμικού ναυτικού και των πεζοναυτών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί εδώ κι εβδομάδες επαμφοτερίζουσα στάση για το ενδεχόμενο να διατάξει χερσαίες επιχειρήσεις και αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν τις τελευταίες ημέρες πως εξετάζεται η πιθανότητα να σταλούν το προσεχές διάστημα ακόμη τουλάχιστον 10.000 στρατιωτικοί στη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε σε πόντκαστ χθες, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς διαβεβαίωσε πως οι ΗΠΑ έχουν «επιτύχει όλους τους στρατιωτικούς στόχους τους» στο Ιράν, σπεύδοντας όμως να συμπληρώσει πως είναι απαραίτητο να συνεχίσει «λιγάκι ακόμη», για να αποτραπεί ο κίνδυνος να χρειαστούν νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις σε δυο χρόνια.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, σύμμαχοι του Ιράν, ανέλαβαν χθες Σάββατο την ευθύνη για δυο εκτοξεύσεις πυραύλων εναντίον του Ισραήλ, τις πρώτες τους ακριβώς έναν μήνα αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Καθώς ήδη οι θαλάσσιες μεταφορές αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα εξαιτίας του κλεισίματος των στενών του Ορμούζ από το Ιράν, η είσοδος των Χούθι στον πόλεμο θα μπορούσε να χειροτερέψει ακόμα περισσότερο την κατάσταση: Οι αντάρτες που ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης είχαν εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κατά τη διάρκεια του πολέμου ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, από το 2023 ως το 2025.

