Οι πύραυλοι του Ιράν, η σοβαρότερη δοκιμασία για την αντιαεροπορική άμυνα του Ισραήλ

Έπειτα από έναν και πλέον μήνα πολέμου, πύραυλοι συνεχίζουν να εκτοξεύονται από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ. Αν και η μεγάλη πλειοψηφία τους ανακοινώνεται πως αναχαιτίζεται από το ισχυρό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας, τα ερωτήματα γίνονται όλο και πιο πιεστικά, ιδίως το κατά πόσον οι δυνατότητες και τα αποθέματα πυρομαχικών επαρκούν μακροπρόθεσμα.

Πρόσφατα ο ισραηλινός στρατός διέψευσε κατηγορηματικά ότι τα αποθέματα πυραύλων αναχαίτισης, κρίσιμα για την αντιμετώπιση των ομοβροντιών ιρανικών πυραύλων και ρουκετών της Χεζμπολά του Λιβάνου, αρχίζουν να εξαντλούνται.

Όμως ο πόλεμος, που μπήκε χθες Σάββατο στην πέμπτη εβδομάδα του, είναι βέβαιο ότι λιγοστεύει τις διαθέσιμες ποσότητες πυρομαχικών, ειδικά των πυραύλων αναχαίτισης μακράς εμβέλειας, επισημαίνουν αναλυτές.

Το ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας του Ισραήλ, που διαφημίζεται ως εξαιρετικά εξελιγμένο και αποτελεσματικό, οργανώνεται κατά στρώματα και επιτρέπει την αντιμετώπιση απειλών σε κάθε υψόμετρο.

Οι πύραυλοι Arrow 2 και 3 επιτρέπουν να αναχαιτίζονται πύραυλοι που βρίσκονται εκτός της ατμόσφαιρας της Γης. Τα αμερικανικά συστήματα THAAD, ένα ή δύο, συμπληρώνουν τα ισραηλινά συστήματα.

«Δεν υπάρχει κανένα σημείο στο Ισραήλ που δεν προστατεύεται από πολυεπίπεδη (αντιαεροπορική) άμυνα», διαβεβαιώνει ο ταξίαρχος ε.α. Πίνι Γιούγκμαν, πρόεδρος της εταιρείας TSG, η οποία είναι ειδικευμένη σε συστήματα ασφαλείας.

Όμως «στον τομέα της άμυνας τίποτα δεν φθάνει ποτέ το 100%» αποτελεσματικότητα και το ποσοστό αναχαίτισης των εχθρικών πυραύλων -92%, κατά τα επίσημα δεδομένα- είναι «εξαιρετικά» υψηλό, λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με τον στρατό του Ισραήλ, που εύλογα δεν δημοσιοποιεί παρά ελάχιστα στοιχεία για την αντιαεροπορική άμυνά του, πάνω από 400 βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον της χώρας από το Ιράν αφότου άρχισε ο πόλεμος την 28η Φεβρουαρίου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Το ποσοστό αναχαιτίσεων «ξεπέρασε τις προσδοκίες», διαβεβαίωνε πρόσφατα με εμφανή ικανοποίηση ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ναντάβ Σοσάνι.

Οι περισσότερες ζημιές στο Ισραήλ, σύμφωνα με τις αρχές, έχουν προκληθεί από θραύσματα πυραύλων που καταστράφηκαν.

Όμως από τους 19 αμάχους που έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ από το ξέσπασμα του πολέμου, οι μισοί και πλέον χάθηκαν όταν ιρανικοί πύραυλοι διαπέρασαν την αντιαεροπορική ασπίδα.

Τα αποθέματα εξαντλούνται

Περίπου δύο εβδομάδες αφότου άρχισε ο πόλεμος, ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Semafor ανέφερε, επικαλούμενος πηγές του στις ΗΠΑ, ότι το Ισραήλ είναι αντιμέτωπο με «επικίνδυνη έλλειψη πυραύλων αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων».

Η πληροφορία διαψεύστηκε από ισραηλινή στρατιωτική πηγή, που διαβεβαίωσε ότι ουδεμία έλλειψη υπάρχει «ως τώρα» και ότι οι ένοπλες είναι «έτοιμες για μακρά μάχη».

Όμως, σύμφωνα με ανάλυση του βρετανικού κέντρου μελετών RUSI που δημοσιοποιήθηκε προ ημερών, οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και οι σύμμαχοί τους ξόδεψαν πελώριες ποσότητες πυρομαχικών -αμυντικών και επιθετικών- μόνο τις πρώτες δεκαέξι ημέρες του πολέμου: 11.294 συνολικά, ανεξαρτήτως τύπου, με κόστος που υπολόγισε πως φθάνει κατά προσέγγιση τα 26 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, οι πύραυλοι αναχαίτισης μακράς εμβέλειας και τα πυρομαχικά υψηλής ακρίβειας είχαν «σχεδόν εξαντληθεί» ήδη αυτές τις δυο πρώτες εβδομάδες.

«Αυτό σημαίνει ότι αν ο πόλεμος συνεχιστεί, τα αεροσκάφη (σ.σ. των ΗΠΑ και του Ισραήλ) θα πρέπει να εισέρχονται ολοένα πιο βαθιά στον ιρανικό εναέριο χώρο και, από αμυντική σκοπιά, ότι θα πρέπει να απορροφώνται (σ.σ. πλήγματα από) περισσότερους πυραύλους και drones του Ιράν», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας από τους συγγραφείς, ο Αμερικανός αντιπτέραρχος ε.α. Τζαχάρα Μάτισεκ.

Τα χρονοδιαγράμματα και τα κόστη της παραγωγής των προηγμένων όπλων είναι μεγάλα, ειδικά για πυραύλους αναχαίτισης όπως οι ισραηλινοί Arrow.

«Δεν πρόκειται απλά για ζήτημα χρημάτων», το πρόβλημα έγκειται σε πραγματικότητες που αφορούν τη βιομηχανική παραγωγή: «μακρές προθεσμίες για τα συστατικά, περιορισμένη δυναμικότητα δοκιμών, εύθραυστες υπεργολαβίες, και αλυσίδες παραγωγής που δεν μπορούν να συγκριθούν με εργοστάσιο παραγωγής iPhone», εξηγεί ο αντιπτέραρχος ε.α. Μάτισεκ.

Σύμφωνα με την έκθεση του RUSI, το 81,33% των πυραύλων αναχαίτισης Arrow που διέθετε το Ισραήλ πριν αρχίσει ο πόλεμος έχει εξαντληθεί και δεν είναι θα είναι πλέον παρά ελάχιστοι διαθέσιμοι, τα αποθέματα «θα έχουν αναλωθεί τελείως στα τέλη Μαρτίου».

Δυσλειτουργίες

Ο ταξίαρχος ε.α. Γιούγκμαν εκτιμά πάντως ότι το Ισραήλ είναι σε θέση να παράγει πυραύλους αναχαίτισης ταχύτερα από ό,τι το Ιράν μπορεί να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους.

Ωστόσο, ούτε το ισραηλινό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας είναι απαλλαγμένο από δυσλειτουργίες. Ο στρατός παραδέχτηκε πως υπήρξε πρόβλημα στο αντιπυραυλικό σύστημα «Σφεντόνα του Δαυίδ» με αποτέλεσμα το περασμένο Σάββατο δυο ιρανικοί πύραυλοι να πλήξουν ισάριθμες πόλεις του νότιου Ισραήλ, ιδίως τη Ντιμόνα, όπου βρίσκεται στρατηγικής σημασίας κέντρο πυρηνικής έρευνας.

Σύμφωνα με την ισραηλινή οικονομική εφημερίδα Calcalist, ο στρατός επέλεξε να χρησιμοποιήσει τη «Σφεντόνα του Δαυίδ», μικρότερης εμβέλειας, για να μην εξαντληθούν τα αποθέματα των πυραύλων Arrow.

Η «Σφεντόνα του Δαυίδ» είναι η ενδιάμεση λωρίδα στην αρχιτεκτονική αντιπυραυλικής άμυνας του Ισραήλ, συμπληρώνει τα συστήματα Arrow (ή Hetz) και «Σιδηρούς θόλος» καθώς και τα συστήματα λέιζερ «Σιδηρά Ακτίνα», τα οποία καλούνται να αναχαιτίζουν διάφορα ήδη βλημάτων.

Μπροστά στις προκλήσεις που εγείρονται εξαιτίας των ιρανικών πυραύλων το Ισραήλ έχει τρεις επιλογές, σύμφωνα με τον Ζαν-Λου Σαμάν, ερευνητή του Ινστιτούτου για τη Μέση Ανατολή της Σιγκαπούρης: «να αναμιγνύει διαφορετικά συστήματα για να αποφύγει τις ελλείψεις· να μην αναχαιτίζει πυραύλους ή drones που κατευθύνονται προς ακατοίκητες περιοχές· και να αυξήσει την πίεση για να φθείρει τις δυνατότητες του Ιράν προτού οι πόροι της ισραηλινής αντιαεροπορικής άμυνας εξαντληθούν».

