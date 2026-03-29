Πακιστάν, Τουρκία, Αίγυπτος και Σ. Αραβία προτείνουν σχέδιο για το Ορμούζ στα πρότυπα της Διώρυγας του Σουέζ

Το Πακιστάν φιλοξένησε συνομιλίες με την Τουρκία, την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία την Κυριακή, στο πλαίσιο των προσπαθειών του να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, με τις αρχικές συζητήσεις να επικεντρώνονται σε προτάσεις για την επαναλειτουργία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος.

Σύμφωνα με το Reuters, οι υπουργοί Εξωτερικών των τριών περιφερειακών δυνάμεων έφτασαν στο Ισλαμαμπάντ για τις συνομιλίες, την ώρα που το Ιράν προειδοποιούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην προχωρήσουν σε χερσαία επίθεση και οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου αυξάνονταν εν μέσω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ.

Οι χώρες που συμμετείχαν στις συνομιλίες στο Πακιστάν έχουν προτείνει ιδέες προς την Ουάσινγκτον σχετικά με τη ναυσιπλοΐα και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ανέφεραν πέντε πηγές με γνώση του ζητήματος, στο πλαίσιο ευρύτερων προσπαθειών για τη σταθεροποίηση των θαλάσσιων ροών.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούσαν έως πρόσφατα δίοδο για περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, ωστόσο το Ιράν έχει ουσιαστικά διακόψει τη ναυσιπλοΐα σε αυτά, σε απάντηση στα αμερικανικά και ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα που ξεκίνησαν πριν από έναν μήνα.

Προτάσεις για την επαναλειτουργία του Ορμούζ

Το Πακιστάν, το οποίο όπως και η Τουρκία συνορεύει με το Ιράν, αξιοποίησε τις στενές του σχέσεις τόσο με την Τεχεράνη όσο και με την Ουάσινγκτον, αναδεικνυόμενο σε βασικό διπλωματικό δίαυλο στην κρίση, ενώ ρόλο διαδραματίζουν επίσης η Άγκυρα και το Κάιρο.

Πηγή από το Πακιστάν ανέφερε ότι προτάσεις, μεταξύ των οποίων και από την Αίγυπτο, είχαν διαβιβαστεί στον Λευκό Οίκο πριν από τη συνάντηση της Κυριακής και περιλάμβαναν δομές τελών παρόμοιες με εκείνες της Διώρυγας του Σουέζ.

Δύο άλλες πακιστανικές πηγές ανέφεραν ότι η Τουρκία, η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία θα μπορούσαν να συγκροτήσουν μια κοινοπραξία για τη διαχείριση των ροών πετρελαίου μέσω της θαλάσσιας οδού και ότι ζήτησαν από το Πακιστάν να συμμετάσχει.

Ωστόσο, η πρώτη πακιστανική πηγή δήλωσε ότι το Ισλαμαμπάντ δεν έχει δεχθεί επίσημο αίτημα συμμετοχής και διατηρεί τη θέση ότι δεν θα συμμετάσχει.

Η πρόταση για τη δημιουργία κοινοπραξίας διαχείρισης έχει συζητηθεί τόσο με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και με το Ιράν, σύμφωνα με τις πηγές. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς.

Τα υπουργεία Εξωτερικών της Αιγύπτου και του Πακιστάν δεν απάντησαν σε αίτημα για σχόλιο, ενώ το γραφείο Τύπου της σαουδαραβικής κυβέρνησης και ο Λευκός Οίκος επίσης δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα.

Διπλωματική πηγή από την Τουρκία ανέφερε ότι προτεραιότητα της Άγκυρας είναι η επίτευξη εκεχειρίας.

«Η διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης των πλοίων θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε η ίδια πηγή, ζητώντας να διατηρηθεί η ανωνυμία της.

Νωρίτερα την Κυριακή, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, είχε χωριστές διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του από την Τουρκία και την Αίγυπτο, υπογραμμίζοντας τη σημασία του διαλόγου και της συνεχούς διπλωματικής εμπλοκής, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών.

Σε ξεχωριστή ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Νταρ δήλωσε ότι το Ιράν συμφώνησε να επιτρέψει τη διέλευση ακόμη 20 πλοίων με πακιστανική σημαία μέσω των Στενών του Ορμούζ.