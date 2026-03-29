Θεσσαλονίκη: «Γκάζι» πάτησε η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα – Οι κλάδοι με αυξημένη κινητικότητα

Γιώργος Νεοχωρίτης
29/03/2026 • 09:11
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία εγγραφών διαγραφών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, για την έναρξη του 2026, με τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα να δείχνει έντονη κινητικότητα.

Σύμφωνα με αυτά, η εικόνα που έχει καταγραφεί πριν ακόμη κλείσει το α΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους είναι, ότι παρατηρείται αυξημένη επιχειρηματική δραστηριότητα, γεγονός που καταδεικνύουν οι 2.762 εγγραφές, ενώ συνολικά το 2025 είχαν καταγραφεί 9.722. Ταυτόχρονα, έχει βελτιωθεί και η σχέση εγγραφών -  διαγραφών, με 613 το φετινό πρώτο τρίμηνο και 3.160 ολόκληρο το περασμένο έτος.