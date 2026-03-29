Χαλκιδική: Από θερινός προορισμός σε αναδυόμενο πόλο τουρισμού πολυτελείας – Ο «πυρετός» επενδύσεων σε luxury resorts

Σε νέα επενδυτική φάση εισέρχεται η Χαλκιδική, καθώς η ανάπτυξη πολυτελών resorts, η άνοδος του premium τουρισμού και το αυξανόμενο ενδιαφέρον για πολυτελείς κατοικίες σε συνδυασμό με την ενίσχυση των υποδομών αλλάζουν το μοντέλο ανάπτυξης της περιοχής, μετασχηματιζόμενη σταδιακά από έναν καθιερωμένο καλοκαιρινό προορισμό της Βόρειας Ελλάδας σε έναν ανερχόμενο κόμβο τουρισμού πολυτελείας στη Μεσόγειο.

Οι επενδύσεις σε μεγάλα resorts, branded residences και νέες τουριστικές υποδομές εντείνουν το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών και ισχυρών ξενοδοχειακών ομίλων. Ταυτόχρονα, η εγγύτητα στη Θεσσαλονίκη, η βελτιωμένη συνδεσιμότητα του αεροδρομίου «Μακεδονία» και η ισχυρή παρουσία διεθνούς πελατείας δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη σταδιακή μετάβαση της περιοχής σε έναν ώριμο προορισμό υψηλής προστιθέμενης αξία