Σοβαρές διαφωνίες έχουν ανακύψει στην κορυφή της ιρανικής ηγεσίας σχετικά με τη διαχείριση του πολέμου και τις οικονομικές του συνέπειες, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η ιστοσελίδα Iran International με έδρα το Λονδίνο.

Όπως αναφέρεται, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, έχει εκφράσει έντονες επιφυλάξεις για τη στρατηγική των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης υπό τον αρχηγό τους Αχμάντ Βαχιντί, ιδίως όσον αφορά την κλιμάκωση των επιθέσεων και τη συνέχισή τους κατά γειτονικών χωρών.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι ο Ιρανός πρόεδρος προειδοποίησε πως χωρίς κατάπαυση του πυρός η οικονομία της χώρας κινδυνεύει με πλήρη κατάρρευση εντός τριών έως τεσσάρων εβδομάδων.

Στις 7 Μαρτίου, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματός του, ο Πεζεσκιάν ζήτησε συγγνώμη για τις επιθέσεις που χαρακτήρισε «χωρίς εντολή» και κάλεσε τις ένοπλες δυνάμεις να τις σταματήσουν. Παρά ταύτα, οι επιθέσεις συνεχίστηκαν και μετά τη δημοσιοποίηση του μηνύματος.

Παράλληλα, ο πρόεδρος φέρεται να ζήτησε την επαναφορά των εκτελεστικών και διοικητικών αρμοδιοτήτων στην κυβέρνηση, αίτημα που απορρίφθηκε από τον Βαχιντί, ο οποίος απέδωσε την τρέχουσα κατάσταση στην αποτυχία της κυβέρνησης να προχωρήσει σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις πριν από την έναρξη της σύγκρουσης.

Ενδείξεις εσωτερικών τριγμών στο ιρανικό σύστημα εξουσίας μεταδίδουν και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τους Times of Israel, υψηλόβαθμος αξιωματούχος εκτίμησε ότι υπάρχουν «ρωγμές στο καθεστώς», προσθέτοντας πως «δημιουργούνται συνθήκες για την ανατροπή του, αλλά όλα εξαρτώνται από τον ιρανικό λαό». Αντίστοιχες αναφορές για εσωτερικές εντάσεις δημοσίευσε και το Ynet.

Οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου γίνονται ολοένα και πιο εμφανείς. Με πληροφορίες από μεγάλες πόλεις, πολλά ΑΤΜ είτε έχουν εξαντλήσει τα μετρητά είτε δεν λειτουργούν, ενώ καταγράφονται διακοπές στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής μεγάλων τραπεζών, όπως η Bank Melli.

Ταυτόχρονα, εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα αναφέρουν ότι μισθοί και επιδόματα δεν καταβάλλονται κανονικά τους τελευταίους τρεις μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τον Φεβρουάριο, πριν από την έναρξη του πολέμου, ο πληθωρισμός σε βασικά αγαθά είχε εκτοξευθεί σε τριψήφια ποσοστά, μεταξύ 105% και 115%, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ιρανική οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών.

