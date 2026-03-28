Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ένας μήνας πολέμου συμπληρώνεται στη Μέση Ανατολή, με τις εξελίξεις να καταδεικνύουν σαφή κλιμάκωση της σύγκρουσης, παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τραμπ ότι οι διπλωματικές προσπάθειες προχωρούν. Οι IDF ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν την εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου. Νωρίτερα, το Ιράν χτύπησε με πύραυλο αεροπορική βάση στη Σαουδική Αραβία αφήνοντας πολλούς τραυματίες Αμερικανούς στρατιώτες, καθώς και στο Τέλ Αβίβ προκαλώντας το θάνατο ενός ανθρώπου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι ο πόλεμος «δεν έχει τελειώσει ακόμη», υπογραμμίζοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν «άλλους 3.554 στόχους» προς πλήξη, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σημείωσε ότι οι στόχοι της Ουάσιγκτον μπορούν να επιτευχθούν χωρίς την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων, εκτιμώντας ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να ολοκληρωθεί εντός εβδομάδων.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον προσβλέπει σε επαφές με την Ιράν «εντός της εβδομάδας», αποκαλύπτοντας ότι βρίσκεται στο τραπέζι πρόταση συμφωνίας 15 σημείων, για την οποία αναμένεται απάντηση από την Τεχεράνη.

Παρά τις διπλωματικές διεργασίες, η στρατιωτική κινητικότητα εντείνεται. Το αεροπλανοφόρο USS George H. W. Bush αναμένεται να αναπτυχθεί κοντά στη ζώνη των συγκρούσεων, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί αν θα ενισχύσει ή θα αντικαταστήσει υφιστάμενες δυνάμεις. Παράλληλα, περισσότεροι από 1.000 επιπλέον στρατιωτικοί αναπτύσσονται στην περιοχή, ενισχύοντας τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ.

Στο πεδίο των επιχειρήσεων, οι επιθέσεις συνεχίστηκαν με αυξανόμενη ένταση. Πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, μεταξύ των οποίων και ο σταθμός παραγωγής ενέργειας στο Μπουσέρ, επλήγησαν εκ νέου, ενώ στη Σαουδική Αραβία τουλάχιστον 12 Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν από ιρανική επίθεση. Παράλληλα, το Ιράν εξαπέλυσε νέα επίθεση με βόμβες διασποράς στο Τελ Αβίβ, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένας νεκρός.

Έναν μήνα μετά την έναρξη των εχθροπραξιών, η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει τη διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του Στενό του Ορμούζ, ανταποκρινόμενη σε αίτημα του Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο, επιθέσεις καταγράφηκαν και σε κρίσιμες υποδομές στην ευρύτερη περιοχή, με το Κουβέιτ να αναφέρει πλήγματα σε λιμάνια του και το Μπαχρέιν να κάνει λόγο για επίθεση σε πετρελαϊκή εγκατάσταση.

Οι νυχτερινές επιδρομές συνεχίστηκαν, με το Ισραήλ να στοχοποιεί «την καρδιά της Τεχεράνης» καθώς και τα νότια προάστια της Βηρυτός, επιβεβαιώνοντας ότι η σύγκρουση εισέρχεται σε φάση αυξημένης

Οι βασικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με μια ματιά

Live λεπτό προς λεπτό όλες οι τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή

07:48 Συνάντηση Πακιστάν, Τουρκίας, Αιγύπτου και Σ. Αραβίας για το ειρηνευτικό σχέδιο



To Πακιστάν πρόκειται να φιλοξενήσει τετραμερή συνάντηση υπουργών Εξωτερικών από την Τουρκία, την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία στις 30 Μαρτίου για την πρώτη του είδους της συνάντηση από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με το CNN.

07:27 IAEA: Προειδοποιεί για σοβαρό ραδιολογικό κίνδυνο μετά από νέο πλήγμα κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο του Μπουσέρ



Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε από το Ιράν για νέο πλήγμα στην περιοχή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέρ, σημειώνοντας το τρίτο αντίστοιχο περιστατικό μέσα σε δέκα ημέρες.

07:17: Πέντε τραυματίες σε πυρκαγιές που προκλήθηκαν στα ΗΑΕ ύστερα από ιρανικές επιθέσεις

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε βιομηχανική ζώνη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ύστερα από ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), σύμφωνα με τις αρχές.

"Η αντιαεροπορική άμυνα και τα καταδιωκτικά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων επιχειρούν για να αναχαιτίσουν τους πυραύλους και τα drones που εξαπολύθηκαν από το Ιράν", ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ σε ανάρτησή του στο X.

Η κυβέρνηση του Αμπού Ντάμπι ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι δύο φωτιές εκδηλώθηκαν στη βιομηχανική ζώνη του Χαλίφα, στην ακτή των Εμιράτων, οι οποίες οφείλονταν σε συντρίμμια που προέρχονταν από την "επιτυχημένη αναχαίτιση" ενός βαλλιστικού πυραύλου.

"Οι αρχές επιβεβαιώνουν ότι στο περιστατικό αυτό τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι ινδικής υπηκοότητας, τα τραύματα των οποίων κυμαίνονται από μέτρια σε ελαφρά", διευκρίνισε στη συνέχεια η κυβέρνηση σε ξεχωριστή ανακοίνωσή της.

06:59 Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούθι



Ο βαλλιστικός πύραυλος που εκτόξευσαν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι προς το νότιο Ισραήλ αναχαιτίστηκε με επιτυχία από την αεράμυνα, σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί στην επίθεση, την πρώτη από την Υεμένη στον τρέχοντα πόλεμο.

06:40 ΗΑΕ: Πυρκαγιές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ύστερα από ιρανικές επιθέσεις

Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σήμερα σε βιομηχανικές ζώνες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ύστερα από ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), σύμφωνα με τις αρχές.

"Η αντιαεροπορική άμυνα και τα καταδιωκτικά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων επιχειρούν για να αναχαιτίσουν τους πυραύλους και τα drones που εξαπολύθηκαν από το Ιράν", ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ σε ανάρτησή του στο X.

Στη συνέχεια, η κυβέρνηση του Αμπού Ντάμπι ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι έχουν εκδηλωθεί δύο πυρκαγιές στη βιομηχανική ζώνη του Χαλίφα, στην ακτή των Εμιράτων. Οι πυρκαγιές αυτές, οι οποίες δεν έχουν προκαλέσει θύματα, οφείλονται σε συντρίμμια που προέρχονται από την "επιτυχημένη αναχαίτιση" ενός βαλλιστικού πυραύλου, διευκρίνισε.

Τα ΗΑΕ, στενός σύμμαχος των ΗΠΑ και από τις λίγες αραβικές χώρες που εξομάλυναν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ, αποτελούν βασικό στόχο πυραύλων και drones που εξαπολύονται από την Τεχεράνη προς γειτονικές της χώρες στον Κόλπο από το ξέσπασμα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

06:39 Η Ταϊλάνδη λέει ότι έκλεισε συμφωνία με το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε ότι έκλεισε συμφωνία με το Ιράν ώστε να επιτρέπεται η διέλευση των δεξαμενόπλοιών της που μεταφέρουν πετρέλαιο από το στρατηγικής σημασίας στενά του Ορμούζ, που έχει ουσιαστικά κλείσει από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή πριν από έναν μήνα.

«Έχει πλέον συναφθεί συμφωνία ώστε να επιτρέπεται σε ταϊλανδικά πετρελαιοφόρα να διέρχονται με κάθε ασφάλεια από το στενό του Ορμούζ, συμβάλλοντας έτσι να αμβλυνθούν οι ανησυχίες για τη μεταφορά καυσίμων προς την Ταϊλάνδη», διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός του βασιλείου Ανούτιν Τσαρνβίρακουλ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

06:30 Ισχυρές εκρήξεις συγκλονίζουν το Μπαχρέιν

06:21 Ο στρατός του Ισραήλ λέει ότι εκτοξεύτηκε πύραυλος εναντίον της χώρας από την Υεμένη

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν λίγο περί τις 06:00 (ώρα Ελλάδας) ότι εντόπισαν την εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ, για πρώτη φορά τον έναν μήνα πολέμου στη Μέση Ανατολή, αφού οι αντάρτες Χούθι απείλησαν ξανά χθες να εμπλακούν στη ένοπλη σύρραξη στο πλευρό του Ιράν.

Σύμφωνα με λακωνικές ανακοινώσεις τους, εντόπισαν «την εκτόξευση ενός πυραύλου από την Υεμένη εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ» και πρόσθεσαν ότι «συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση της απειλής», προτού δώσουν το ελεύθερο στους κατοίκους να βγουν από τα καταφύγια περίπου ένα τέταρτο αργότερα.

06:16 Δυο πυρκαγιές από πτώση συντριμμιών βαλλιστικών πυραύλων στο Άμπου Ντάμπι

Το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης του Άμπου Ντάμπι αναφέρει ότι οι αρχές εργάζονται για την κατάσβεση δύο πυρκαγιών που ξέσπασαν λόγω πτώσης συντριμμιών από αναχαιτισμένους βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.

Οι πυρκαγιές ξέσπασαν στη βιομηχανική Ζώνη Χαλίφα της πόλης σύμφωνα με την ανάρτηση του γραφείου στο X.

05:49 Το Ισραήλ βομβάρδισε τα νότια προάστια της Βηρυτού

Η τελευταία ισραηλινή επιδρομή έπληξε τα νότια προάστια της Βηρυτού κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είχε προηγηθεί γενική εντολή αναγκαστικής εκκένωσης στην περιοχή, η οποία εκδόθηκε νωρίτερα χθες το βράδυ.

05:30 Νέα Ιρανική επιδρομή στο Τελ Αβίβ

Σειρήνες ηχούν στο Τελ Αβίβ

05:20 Η Χεζμπολάχ αναφέρει ότι στόχευσε Ισραηλινούς στρατιώτες που προχωρούσαν προς τον ποταμό Λιτάνι

Η λιβανέζικη τρομοκρατική οργάνωση έχει δηλώσει ότι εξαπέλυσε αρκετές επιθέσεις από τα μεσάνυχτα τοπική ώρα εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών που διέσχισαν τα σύνορα και εισήλθαν στο λιβανέζικο έδαφος.

Αυτό περιλαμβάνει μια επίθεση σε δύο ισραηλινά άρματα μάχης Merkava κοντά στη δεξαμενή νερού στην πόλη al-Qantara του Λιβάνου στην περιοχή Marjayoun.

Η Χεζμπολάχ αναφέρει ότι στόχευσε επίσης Ισραηλινούς στρατιώτες που προχωρούσαν προς τον ποταμό Λιτάνι με ρουκέτες, βλήματα πυροβολικού και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κοντά στην πόλη Ταϊμπέχ.

05:00 Συναγερμός στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Νέος συναγερμός αεράμυνας ήχησε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου ήδη έξι πύραυλοι και 9 ιρανικά drones φέρεται να αναχαιτίστηκαν.

04:50 Συρία: Εκρήξεις στη Δαμασκό

Αποτέλεσμα αναχαίτισης ιρανικών πυραύλων από το Ισραήλ, χαρακτηρίζονται οι εκρήξεις που αναφέρθηκαν στην Δαμασκό. Σύμφωνα με την συριακή τηλεόραση, η ισραηλινή αναχαίτιση έγινε στον εναέριο χώρο της Δαμασκού.

04:48 Ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς το Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η εκτόξευση πυραύλου εντοπίστηκε πριν από λίγο και τα συστήματα αεράμυνας εργάζονται για την αναχαίτιση των εισερχόμενων βλημάτων.

Προειδοποιήσεις για την επικείμενη επίθεση έχουν σταλεί σε κινητά τηλέφωνα σε όλο το Ισραήλ και οι πολίτες έχουν ενημερωθεί να εισέρχονται σε προστατευμένους χώρους και να παραμένουν εκεί «μέχρι νεωτέρας».

04:45 Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λένε ότι υφίστανται επίθεση του Ιράν με πυραύλους κρουζ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αντιμετωπίζουν τις πρώτες πρωινές ώρες νέα επίθεση με πυραύλους κρουζ και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα του Ιράν, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

«Η αντιαεροπορική άμυνα και μαχητικά (αεροσκάφη) των ΗΑΕ επιχειρούν για να αναχαιτίσουν πυραύλους και drones του Ιράν», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας των εμιράτων μέσω X.

03:35 Αξιωματούχος ΗΠΑ: Στους 12 οι Αμερικανοί στρατιωτικοί που τραυματίστηκαν σε πλήγμα του Ιράν στη Σαουδική Αραβία

Δώδεκα μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ τραυματίστηκαν, δύο σοβαρά, σε ιρανικό πλήγμα εναντίον της αεροπορικής βάσης Πρίγκιπας Σουλτάν στη Σαουδική Αραβία, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς αμερικανός αξιωματούχος χθες Παρασκευή.

Εξ όσων είναι γνωστά, πάνω από 300 μέλη του στρατιωτικού προσωπικού των ΗΠΑ τραυματίστηκαν σε χώρες της περιοχής αφότου άρχισε ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου. Η Ουάσιγκτον διαβεβαιώνει πως 273 από αυτά επέστρεψαν στα καθήκοντά τους. Δεκατρείς στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί, πάντα κατά τα επίσημα δεδομένα.

03:01 Τραμπ δηλώνει ότι η χώρα του θα μπορούσε να μη βοηθήσει άλλες χώρες μέλη του NATO αν το χρειαστούν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να μην πάνε να βοηθήσουν άλλα κράτη μέλη του NATO σε περίπτωση που παρουσιαστεί τέτοια ανάγκη, κατά τη διάρκεια επιχειρηματικής εκδήλωσης στο Μαϊάμι.

Το NATO «απλά δεν ήταν εκεί», πέταξε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας για «τρομερό λάθος», προφανώς αναφερόμενος στο αίτημα του -που έμεινε νεκρό γράμμα- σε συμμάχους των ΗΠΑ να διαθέσουν στρατιωτική υποστήριξη για να ανοίξει το στενό του Χορμούζ.

«Ξοδεύουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο για το NATO, εκατοντάδες δισεκατομμύρια για να τους προστατεύουμε, και πάντα ήμασταν εκεί γι’ αυτούς, αλλά τώρα, με δεδομένες τις ενέργειές τους, υποθέτω ότι δεν πρέπει να είμαστε, πρέπει;» διερωτήθηκε ρητορικά ο αμερικανός πρόεδρος.

02:44 Ο αριθμός των νεκρών στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να αυξάνεται, έναν μήνα μετά την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση

Στο Ιράν: Τουλάχιστον 1.900 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 20.000 άλλοι έχουν τραυματιστεί στο Ιράν από τις 28 Φεβρουαρίου, ανέφερε την Παρασκευή η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος.

Στον Λίβανο: Οι ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο έχουν σκοτώσει 1.142 ανθρώπους και τραυματίσει 3.315 άλλους από τις 2 Μαρτίου, ανέφερε την Παρασκευή το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Από αυτούς, τουλάχιστον 122 ήταν παιδιά και 42 ήταν εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, ανέφερε το Υπουργείο Υγείας.

Στο Ιράκ: Τουλάχιστον 96 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε όλο το Ιράκ, σύμφωνα με τις αρχές. Στην περιοχή του Κουρδιστάν, μια ημιαυτόνομη ομοσπονδιακή περιοχή του Ιράκ, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ανέφερε η περιφερειακή κυβέρνηση.

Στο Ισραήλ: Τουλάχιστον 19 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από την τελευταία κλιμάκωση, δήλωσε ο ισραηλινός στρατός την Παρασκευή. Επιπλέον, τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στο νότιο Λίβανο.

ΗΠΑ: Δεκατρία μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ έχουν σκοτωθεί από τα τέλη Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

02:07 Τουλάχιστον 10 Αμερικανοί στρατιωτικοί τραυματίστηκαν σε ιρανική επίθεση σε βάση στη Σαουδική Αραβία

Τουλάχιστον 10 Αμερικανοί στρατιωτικοί τραυματίστηκαν σε ιρανική επίθεση στην αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν την κατάσταση.

Δύο από τους στρατιώτες τραυματίστηκαν σοβαρά, σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους

Η επιδρομή, η οποία σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο περιελάμβανε ιρανικό πύραυλο και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προκάλεσε επίσης ζημιές σε πολλά αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού στη βάση.

02:00 Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι κατέρριψε έξι drones τις τελευταίες 24 ώρες

01:25 Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ρωσίας και του Ιράν συζήτησαν την πιθανότητα επίλυσης της σύγκρουσης

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ συζήτησε την Παρασκευή την πιθανότητα διπλωματικής διευθέτησης στον πόλεμο του Ιράν με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αρακτσί, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Οι υπουργοί συζήτησαν λεπτομερώς την πιο δύσκολη στρατιωτικοπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία ξέσπασε ως αποτέλεσμα της απρόκλητης αμερικανο-ισραηλινής επιθετικότητας κατά του Ιράν», ανέφερε η δήλωση στον ιστότοπο του υπουργείου.

«Υπήρξε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις προοπτικές μετατόπισης της σύγκρουσης σε ένα κανάλι για μια πολιτική-διπλωματική διευθέτηση βασισμένη στο διεθνές δίκαιο και λαμβάνοντας υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα όλων των χωρών της περιοχής».

Η δήλωση ανέφερε επίσης ότι ο Λαβρόφ περιέγραψε λεπτομέρειες για την πιο πρόσφατη αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας της Ρωσίας στο Ιράν.

00:45 Αναχαιτίστηκε πύραυλος που κατευθυνόταν στο Ριάντ

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι ο στρατός αναχαίτισε και κατέστρεψε έναν βαλλιστικό πύραυλο που κατευθυνόταν στην περιοχή του Ριάντ.

00:29 Τραμπ: Η Κούβα είναι η επόμενη

«Η Κούβα είναι η επόμενη», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε ομιλία του σε ένα επενδυτικό φόρουμ στο Μαϊάμι, κατά την οποία εξήρε τις επιτυχίες της αμερικανικής στρατιωτικής δράσης στη Βενεζουέλα και το Ιράν.

00:09 Τραμπ: Το ΝΑΤΟ έκανε μεγάλο λάθος, πάντα έλεγα ότι είναι μια χάρτινη τίγρη

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στη συμμαχία του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι είναι «πολύ απογοητευμένος» από το ΝΑΤΟ επειδή δεν βοήθησε τις ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράν.

«Πάντα έλεγα ότι το ΝΑΤΟ είναι μια χάρτινη τίγρη. Αν ποτέ συμβεί κάτι τέτοιο, σας εγγυώμαι ότι δεν θα είναι εκεί», προσθέτει ο Τραμπ, προφανώς αναφερόμενος σε έναν πιθανό Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Έκαναν ένα μεγάλο λάθος, δεν ήταν εκεί», προσθέτει ο Τραμπ.

00:01 Wall Street Journal: Ιρανικό πλήγμα σε αεροπορική βάση στη Σαουδική Αραβία, πολλοί Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν

Ένας πύραυλος προερχόμενος από το Ιράν έπληξε την αεροπορική βάση «Πρίγκιπα Σουλτάνου» στη Σαουδική Αραβία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολλοί Αμερικανοί στρατιώτες και να προκληθούν ζημιές σε αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αναφέρει η εφημερίδα Wall Street Journal.

Η εφημερίδα επικαλείται Αμερικανούς και Σαουδάραβες αξιωματούχους.

Αυτό είναι τουλάχιστον το δεύτερο πλήγμα στη βάση από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Σε προηγούμενη επίθεση είχαν υποστεί ζημιές πέντε αεροσκάφη ανεφοδιασμού.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, στην επίθεση συμμετείχαν και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.