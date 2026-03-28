Οι μετοχές που αντέχουν κόντρα στον πόλεμο και ποιες έχουν πληγεί περισσότερο

Παρόλο που τα ομόλογα θα ήταν κανονικά ένα ασφαλές καταφύγιο στα αρχικά στάδια της πρόσφατης παγκόσμιας αναταραχής λόγω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν αυξηθεί εν αναμονή της επιδείνωσης του πληθωρισμού που σχετίζεται με την κρίση στις τιμές της ενέργειας και την συνεπακόλουθη αλλαγή νομισματικής πολιτικής από τις Κεντρικές Τράπεζες.

Παρά το γεγονός ότι συνήθως λειτουργούν ως ασφαλή καταφύγια σε περιόδους γεωπολιτικής ή μακροοικονομικής αβεβαιότητας, αρνητικές αποδόσεις έχουν και τα πολύτιμα μέταλλα κάτω από το βάρος των προσδοκιών για αύξηση επιτοκίων, του ισχυρότερου δολαρίου αλλά και της κατοχύρωσης κερδών λόγω της πρόσφατης υπεραπόδοσης. Συνεπακόλουθα οι μετοχές μετάλλων και εξόρυξης -συμπεριλαμβανομένου του χαλκού- είναι από τους κλάδους που έχουν πληγεί περισσότερο.

Περιληπτικά θα μπορούσε κανείς να πει ότι τα κυκλικά βασικά μέταλλα αποδυναμώνονται λόγω των φόβων για την ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και τα επιτόκια, ενώ ο χρυσός προσγειώνεται μετά από ένα διετές ξέφρενο ράλι με αφορμή επίσης τον πληθωρισμό και τα επιτόκια.

Στους κλάδους με τις μεγαλύτερες απώλειες είναι και η χρηματοδότηση στεγαστικών δανείων, η κατασκευή κατοικιών και η συσκευασία. Ένα κοινό στοιχείο σε αυτούς τους κλάδους είναι η άμεση ή έμμεση ευπάθεια στον πληθωρισμό και την άνοδο των επιτοκίων, ενώ ο κλάδος της συσκευασίας είναι μια βιομηχανία έντασης ενέργειας, επομένως η απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας αναμένεται να συμπιέσει τα περιθώρια κέρδους.

Ένας από τους τρεις κορυφαίους τομείς το 2025, ο χρηματοοικονομικός τομέας, έχει πλέον πτώση σε κάθε υποκατηγορία, ενώ τα Καταναλωτικά Προϊόντα Διακριτικής Χρήσης τα οποία δεν είχαν ένα εξαιρετικό 2025, έχουν μειωθεί κατά το 2026.

Καθώς η κρίση προσιτότητας πιέζει τους καταναλωτές, ο τομέας των Καταναλωτικών Προϊόντων παρουσιάζει διψήφιες μειώσεις στους κατασκευαστές αυτοκινήτων, τα καζίνο και τα τυχερά παιχνίδια, τα υποδήματα, τα ξενοδοχεία, τα θέρετρα και τις εταιρείες κρουαζιέρας.

Από τους καλύτερους τομείς το 2025 ήταν επίσης η Πληροφορική και οι Υπηρεσίες Επικοινωνιών. Το 2026 όμως η Πληροφορική όχι μόνο έχει σημειώσει πτώση αλλά στην ουσία κινείται σε συνθήκες πανδημίας. Το λογισμικό εφαρμογών έχει σημειώσει πτώση άνω του 20% από την αρχή του έτους εν μέσω της «Αποκάλυψης SaaSpocalypse» που προκαλείται από τον φόβο της εκτόπισης από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Την ίδια στιγμή αν και ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός ημιαγωγών- κλάδος μνήμης κ.ο.κ- είναι ακόμα σε θετικό έδαφος, εντούτοις οι ημιαγωγοί καταγράφουν πλέον ζημιές.

Στον αντίποδα ο ενεργειακός τομέας ηγείται της αγοράς φέτος με κύριο καύσιμο την κρίση στη Μέση Ανατολή. Κάθε τμήμα του ενεργειακού τομέα έχει αυξηθεί σε διψήφια ποσοστά, που κυμαίνονται από 18% για εταιρείες εξερεύνησης και παραγωγής έως 38% για διύλιση και εμπορία πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο ενεργειακός κλάδος ως ανάχωμα των επενδυτών στον πληθωρισμό

Αν και είναι λογικό ο ενεργειακός κλάδος να είναι ευαίσθητος στις τιμές του πετρελαίου, εντούτοις ο τομέας της ενέργειας ηγούνταν της αγοράς και πριν τη σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

Μετά όμως την έναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ Ιράν και Ισραήλ και ΗΠΑ η ενέργεια έχει λειτουργήσει ως πρώτο ανάχωμα των επενδυτών έναντι των πληθωριστικών πιέσεων που είναι θέμα χρόνου να κάνουν ακόμα πιο έντονη την παρουσία τους στην αγορά.

Βλέπετε, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό ήταν ανησυχητικά και πριν την έναρξη του πολέμου. O Βασικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού του Ιανουαρίου 2026 -πληθωρισμός χονδρικής- που δημοσιεύθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 3,4%, ξεπερνώντας τις προσδοκίες. Οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν 0,5% σε μηνιαία βάση, με σημαντικές πιέσεις, ειδικά στον τομέα των υπηρεσιών και της ενέργειας, παρά την πτώση σε ορισμένα τρόφιμα

Αλλά και ο Δείκτης Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών ο οποίος αποτελεί τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Fed, υποδηλώνει σοβαρή επιβράδυνση της αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού.

Και όλα αυτά πριν το σοκ των τιμών της ενέργειας προλάβει να ενσωματωθεί στις εκθέσεις!

Οι τιμές του West Texas Intermediate και του Brent έχουν αυξηθεί περισσότερο από 50% από τα μέσα Φεβρουαρίου ενώ στις ΗΠΑ η μέση τιμή για ένα γαλόνι βενζίνης στα μέσα Μαρτίου είχε αυξηθεί κατά περίπου 24% σε σχέση με την τιμή πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Κανονικά, οι τιμές της βενζίνης αντικατοπτρίζουν το επίπεδο των τιμών του αργού πετρελαίου με καθυστέρηση τεσσάρων έως έξι εβδομάδων. Η απότομη αύξηση των τιμών της βενζίνης λοιπόν δεν αντανακλά μέχρι στιγμής το πραγματικό κόστος, αλλά την αναμονή υψηλότερου κόστους.

Μέσα από αυτό το πρίσμα τα μακροοικονομικά στοιχεία θα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένα τις επόμενες εβδομάδες κάτι που θα κάνει τους επενδυτές ακόμα περισσότερο επιλεκτικούς όσον αφορά την επιλογή των μετοχών.

Ποιες άλλες μετοχές όμως έχουν δείξει ανθεκτικότητα παρά το αντίξοο χρηματιστηριακό κλίμα;

Οι κλάδοι με μεγάλη ανθεκτικότητα

Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε ράλι τις μετοχές των αμυντικών βιομηχανιών, με τους επενδυτές να προεξοφλούν αυξημένες παραγγελίες για οπλικά συστήματα.

Όμως πέραν του αμυντικού κλάδου που προφανώς ευνοείται από την τρέχουσα συγκυρία, ιδιαίτερη ανθεκτικότητα έχουν επιδείξει και άλλες μετοχές.

Kάποιες από αυτές ανήκουν στον τομέα των υλικών. Προσοχή όμως καθώς πρόκειται για έναν ιδιαίτερα διαφοροποιημένο τομέα και ως εκ τούτου οι αποδόσεις διαφέρουν σημαντικά ανάλογα τους υποκλάδους. Τα χημικά προϊόντα είναι αναμφισβήτητα στους πρωταγωνιστές καθώς έχουν αυξηθεί πάνω από 60%. Τα λιπάσματα και τα γεωργικά χημικά επίσης είναι στους πρωταγωνιστές, καθώς έχουν αυξηθεί κατά περίπου 30%, δεδομένης της ευαισθησίας στις τιμές του πετρελαίου. Αντίθετα τα δομικά υλικά έχουν μειωθεί πάνω από 14%.

Οι εταιρείες κοινής ωφέλειας αν και συνήθως αποδυναμώνονται με την αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων, εντούτοις αυτή τη φορά και παρά τη «σφαγή» που έχει γίνει στην αγορά των ομολόγων, έχουν αυξηθεί κατά 10% σε ετήσια βάση.

Οι εταιρείες κοινής ωφέλειας χρησιμεύουν ως αμυντική επένδυση, δεδομένης της σταθερής τους δραστηριότητας ανεξαρτήτως αν διανύουμε αβέβαιες εποχές και του προβλέψιμου εισοδήματος.

Ένας άλλος αμυντικός τομέας είναι η υγεία. Οι μετοχές μακροπρόθεσμης ανάπτυξης προτιμώνται έναντι των κυκλικών μετοχών που επηρεάζονται άμεσα από την οικονομική επιβράδυνση και ως εκ τούτου ο κλάδος της υγείας κατάφερε να απορροφήσει τους κραδασμούς.

Ήδη από τα μέσα Φεβρουαρίου, οι ευρωπαϊκές μετοχές υγείας σημείωναν άλμα 1,4%, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από τον Σεπτέμβριο του 2024, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονταν για τη γεωπολιτική κρίση.

Σύμφωνα δε με την BlackRock, το 2026 αναμένεται να είναι το έτος επιστροφής για την υγεία, με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και αυξημένη ζήτηση για καινοτόμα προϊόντα.

Τέλος, τα βασικά καταναλωτικά αγαθά, αν και από τα μέσα Μαρτίου και μετά έχουν χάσει ένα μέρος των κερδών τους και γενικά παρουσιάζουν μεικτή εικόνα, εντούτοις είναι πιο ανθεκτικά σε σύγκριση με την ευρύτερη αγορά. (σ.σ:τα γεωργικά προϊόντα και το λιανικό εμπόριο τροφίμων αποτελούν τα κορυφαία βασικά καταναλωτικά αγαθά).

Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.

[email protected]