IAEA: Προειδοποιεί για σοβαρό ραδιολογικό κίνδυνο μετά από νέο πλήγμα κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο του Μπουσέρ

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε από το Ιράν για νέο πλήγμα στην περιοχή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέρ, σημειώνοντας το τρίτο αντίστοιχο περιστατικό μέσα σε δέκα ημέρες.

Σύμφωνα με την Τεχεράνη, ο λειτουργικός αντιδραστήρας δεν υπέστη ζημιές, δεν καταγράφηκε διαρροή ραδιενέργειας και η εγκατάσταση συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. Ο γενικός διευθυντής της IAEA, Ραφαέλ Γκρόσι, απηύθυνε έκκληση για «μέγιστη στρατιωτική αυτοσυγκράτηση».

Η υπηρεσία πυρηνικής εποπτείας του ΟΗΕ επιβεβαίωσε ότι το Ιράν ενημέρωσε την IAEA για νέο πλήγμα στην περιοχή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέρ, στη νότια χώρα. Πρόκειται για το τρίτο τέτοιο περιστατικό σε διάστημα δέκα ημερών, γεγονός που αυξάνει την ανησυχία για την ασφάλεια κρίσιμων πυρηνικών εγκαταστάσεων εν μέσω συνεχιζόμενης έντασης στην περιοχή.

Η ενημέρωση της IAEA από την Τεχεράνη διαβεβαιώνει ότι ο αντιδραστήρας παραμένει άθικτος, δεν υπήρξε διαρροή ραδιενέργειας και η λειτουργία του εργοστασίου συνεχίζεται χωρίς διακοπή.

Γκρόσι προειδοποιεί για κίνδυνο ραδιολογικού επεισοδίου

Ο Ραφαέλ Γκρόσι τόνισε ότι οποιοδήποτε πλήγμα που θα προκαλούσε ζημιά σε αντιδραστήρα θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό ραδιολογικό επεισόδιο.

Μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, η IAEA μετέφερε την προειδοποίηση του επικεφαλής της, ο οποίος κάλεσε όλες τις πλευρές να επιδείξουν «μέγιστη στρατιωτική αυτοσυγκράτηση», υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκύψει από επίθεση σε ενεργή πυρηνική εγκατάσταση.

Η ανακοίνωση αυτή σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς ανησυχίας για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κοντά σε πυρηνικές υποδομές, καθώς οποιοδήποτε πλήγμα με άμεσο αντίκτυπο σε αντιδραστήρα θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές συνέπειες για τη δημόσια ασφάλεια και το περιβάλλον.

Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή