Iράν: Έχουμε τον πλήρη έλεγχο των στρατηγικής σημασίας υδάτων κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ένας διοικητής του ιρανικού ναυτικού προειδοποίησε για αντίποινα εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Ο διοικητής, όπως αναφέρθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, δήλωσε ότι το Ιράν περιμένει τις αμερικανικές δυνάμεις να εισέλθουν στην εμβέλεια των πυραύλων του, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο των παράκτιων πυραυλικών συστημάτων.

Ισχυρίστηκε ότι το USS Abraham Lincoln αναγκάστηκε να απομακρυνθεί εκατοντάδες μίλια από τα ιρανικά χωρικά ύδατα λόγω των πυραυλικών επιχειρήσεων και κινήσεων του Ιράν.

Πρόσθεσε ότι η ανατολική πλευρά του Στενού του Ορμούζ και η Θάλασσα του Ομάν βρίσκονται πλέον υπό τον πλήρη έλεγχο του Πολεμικού Ναυτικού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.