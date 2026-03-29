Τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν σήμερα 42 drones και 16 βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν

Τα ΗΑΕ αναφέρουν ότι αναχαίτισαν 16 βαλλιστικούς πυραύλους και 42 drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν.

Το Υπουργείο Άμυνας της χώρας δήλωσε ότι έχουν αναχαιτιστεί συνολικά 414 βαλλιστικοί πύραυλοι, 15 πύραυλοι κρουζ και 1.914 drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν από την έναρξη του πολέμου.