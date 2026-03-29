Τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν σήμερα 42 drones και 16 βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν

29/03/2026 • 15:24
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Τα ΗΑΕ αναφέρουν ότι αναχαίτισαν 16 βαλλιστικούς πυραύλους και 42 drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν.

Το Υπουργείο Άμυνας της χώρας δήλωσε ότι έχουν αναχαιτιστεί συνολικά 414 βαλλιστικοί πύραυλοι, 15 πύραυλοι κρουζ και 1.914 drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν από την έναρξη του πολέμου.

