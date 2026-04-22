Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν έως ότου η Τεχεράνη καταθέσει ενιαία πρόταση και ολοκληρωθούν οι συνομιλίες, ενώ σε ανάρτησή του τόνισε ότι θέλει να κρατήσει κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, ώστε το Ιράν να μην μπορεί να φορολογεί όσους διαπλέουν το κανάλι.

«Το θέλουν ανοιχτό για να μπορούν να βγάζουν 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα», έγραψε στην τελευταία του ανάρτηση στο Truth Social.

«Λένε ότι το θέλουν κλειστό μόνο επειδή το έχω ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΙ εντελώς (ΚΛΕΙΣΤΟ!). Θέλουν απλώς να σώσουν την υπόληψή τους», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι αν συμφωνήσει να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, «δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει Συμφωνία με το Ιράν, εκτός αν ανατινάξουμε την υπόλοιπη χώρα τους, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών τους!»

Αμερικανικά και διεθνή ΜΜΕ ανέφεραν ότι το προγραμματισμένο ταξίδι του Τζέι Ντι Βανς στο Ισλαμαμπάντ αναβάλλεται οριστικά, ενώ το ιρανικό πρακτορείο TASNIM μετέδωσε ότι η Τεχεράνη έχει αποφασίσει να μην προσέλθει στο νέο γύρο συνομιλιών.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα αναβάλει στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν, ανταποκρινόμενη σε αίτημα της πακιστανικής ηγεσίας, προκειμένου να δοθεί χρόνος στην Τεχεράνη να καταλήξει σε ενιαία πρόταση για τις διαπραγματεύσεις.

Ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ εξήρε την παράταση της ανακωχής.

«Ελπίζω ειλικρινά ότι και οι δυο πλευρές θα συνεχίσουν να τηρούν την κατάπαυση του πυρός και ότι θα μπορέσουν να καταλήξουν σε ολοκληρωμένη ‘Συμφωνία Ειρήνης’ κατά τον δεύτερο κύκλο των συνομιλιών ο οποίος προγραμματίζεται να διεξαχθεί στο Ισλαμαμπάντ, ώστε να υπάρξει οριστικό τέλος της ένοπλης σύρραξης», ανέφερε ο κ. Σαρίφ μέσω X.

Οι βασικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με μια ματιά

Τραμπ: Παράταση στην εκεχειρία, μέχρι το Ιράν να καταθέσει την πρότασή του

«Παγώνει» προς ώρας το ταξίδι του Βανς στο Πακιστάν

Τραμπ: Θέλουν ανοιχτό το Ορμούζ για να να βγάζουν 500 εκατ. δολάρια την μέρα

Ανώτερος Ιρανός σύμβουλος δήλωσε ότι η παράταση «δεν σημαίνει τίποτα» και ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να απαντήσει στρατιωτικά.

Ο απεσταλμένος του Ιράν στον ΟΗΕ δήλωσε ότι πιστεύει ότι θα διεξαχθούν συνομιλίες εάν οι ΗΠΑ τερματίσουν τον αποκλεισμό τους.

Μια ανάσα από τα 100 δολάρια έφτασε το βαρέλι Brent

Live λεπτό προς λεπτό όλες οι τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή

09:05 CNN: Γιατί ο Τραμπ αποφάσισε την επέκταση της εκεχειρίας με το Ιράν

Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν, παρά την αρχική του ρητορική περί επικείμενων βομβαρδισμών, αποτελεί μια στρατηγική κίνηση τακτικής που υπαγορεύτηκε από τη γεωπολιτική ασάφεια και την εσωτερική παράλυση της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το CNN, η Ουάσιγκτον βρέθηκε αντιμέτωπη με μια «εκκωφαντική σιωπή» από την ιρανική πλευρά, η οποία απέτυχε να απαντήσει στα προσχέδια συμφωνίας που είχαν αποσταλεί πριν από τις προγραμματισμένες συνομιλίες στο Πακιστάν.

08:54 ΥΠΕΞ Σιγκαπούρης: «Πρόβα πολέμου» στα Στενά του Ορμούζ, αν συγκρουστούν ΗΠΑ και Κίνα στον Ειρηνικό



Με φόντο την αυξανόμενη γεωπολιτική ένταση και τις συγκρούσεις σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς, ο υπουργός Εξωτερικών της Σιγκαπούρης, Βίβιαν Μπαλακρίσναν, προειδοποιεί ότι τα όσα εκτυλίσσονται στα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να αποτελούν «πρόβα» για μια ενδεχόμενη σύγκρουση ΗΠΑ–Κίνας στον Ειρηνικό, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η χώρα του δεν πρόκειται να επιλέξει πλευρά μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων.

Μιλώντας στο συνέδριο CONVERGE LIVE του CNBC στη Σιγκαπούρη, ο Μπαλακρίσναν τόνισε ότι η χώρα του δεν προτίθεται να επιλέξει στρατόπεδο ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις, παρά τις πιέσεις που ενδέχεται να ασκούνται.

08:22 Πυρά από τους Φρουρούς της Επανάστασης δέχτηκε πλοίο στο Ομάν

Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που έπλεε κοντά στα Στενά του Ορμούζ δέχθηκε επίθεση από ιρανικό πολεμικό σκάφος νωρίς το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με τον Οργανισμό Θαλάσσιας Κυκλοφορίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το πλοίο προσεγγίστηκε από ταχύπλοο που ανήκει στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, το οποίο, χωρίς να εκδώσει καμία ραδιοφωνική προειδοποίηση, «άνοιξε πυρ κατά του σκάφους», ανέφερε η ναυτιλιακή αρχή.

Η επίθεση προκάλεσε «σοβαρές ζημιές στη γέφυρα» του πλοίου, προστίθεται στην ανακοίνωση.

An Iranian gunboat fired on a tanker in the Strait of Hormuz, severely damaging the bridge; the crew is reported safe, UKMTO says.



Contributed by @AZ_Intel_. pic.twitter.com/RSp5RrRbaj — Open Source Intel (@Osint613) April 22, 2026

Το πλήρωμα φέρεται να είναι ασφαλές, χωρίς να έχουν προκληθεί πυρκαγιές ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η έκθεση δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες για το πλοίο, όπως τη σημαία του ή την ακριβή του θέση.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων επεισοδίων τις τελευταίες ημέρες. Το περασμένο Σάββατο, το Νέο Δελχί ανακοίνωσε ότι δύο πλοία υπό ινδική σημαία δέχθηκαν πυρά ενώ διέρχονταν από τα Στενά.

07:45 Αξιωματούχος Ιράν: Η παράταση της ανακωχής δεν σημαίνει τίποτα

Η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ χθες Τρίτη το βράδυ ότι παρατείνει μέχρι νεοτέρας διαταγής την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν «σίγουρα» αποτελεί «στρατήγημα» προκειμένου να «εξασφαλιστεί χρόνος» προτού εξαπολυθεί «νέα αιφνιδιαστική επίθεση» εναντίον του Ιράν, έκρινε αργά το βράδυ χθες Τρίτη ο Μάχντι Μοχαμαντί, σύμβουλος του προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ--πολιτικού με αυξανόμενη επιρροή, που ηγήθηκε της ομάδας των διαπραγματευτών της Τεχεράνης στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις--εκτιμώντας πως είναι ώρα η ιρανική πλευρά να «πάρει την πρωτοβουλία» των κινήσεων.

07:35 ΗΠΑ: Μπλοκάρουν τις αποστολές δολαρίων στο Ιράκ με στόχο να περιορίσουν τις υποστηριζόμενες από το Ιράν πολιτοφυλακές

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σταμάτησε τις αποστολές αμερικανικών δολαρίων προς το Ιράκ και πάγωσε τα προγράμματα συνεργασίας ασφαλείας με τον στρατό του, καθώς πιέζει τη Βαγδάτη να διαλύσει τις υποστηριζόμενες από το Ιράν πολιτοφυλακές που δραστηριοποιούνται στη χώρα, αναφέρει η Wall Street Journal, επικαλούμενη Ιρακινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους.

06:40 Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ εντείνει τον οικονομικό αποκλεισμό του Ιράν

Σε μια ανάρτηση στο X, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, ανέφερε ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων «στοχεύει άμεσα τις κύριες πηγές εσόδων του καθεστώτος» περιορίζοντας το θαλάσσιο εμπόριο.

«Τα αποθέματα του νησιού Χαργκ θα είναι πλήρη και οι εύθραυστες ιρανικές πετρελαιοπηγές θα κλείσουν», είπε ο Μπέσεντ.

As @POTUS has made clear, the United States Navy will continue the blockade of Iranian ports. In a matter of days, Kharg Island storage will be full and the fragile Iranian oil wells will be shut in. Constraining Iran’s maritime trade directly targets the regime’s primary… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) April 21, 2026

Το νησί Χαργκ θεωρείται η καρδιά της πετρελαϊκής βιομηχανίας του Ιράν, μέσω της οποίας διέρχεται το 90% των εξαγωγών του.

Σύμφωνα με προηγούμενες δηλώσεις σχετικά με τις προσπάθειες οικονομικής πίεσης, ο Μπέσεντ λέει επίσης ότι τα ιρανικά κεφάλαια θα παραμείνουν παγωμένα και οποιοδήποτε άτομο ή σκάφος διευκολύνει τη ροή κεφαλαίων προς το Ιράν θα διακινδυνεύσει κυρώσεις των ΗΠΑ.

02:02 Ιράν: «Τέχνασμα» η παράταση εκεχειρίας από τις ΗΠΑ ώστε να κερδίσουν χρόνο για αιφνιδιαστικό χτύπημα

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θέλει να κρατήσει κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, ώστε το Ιράν να μην μπορεί να φορολογεί όσους διαπλέουν το κανάλι.

«Το θέλουν ανοιχτό για να μπορούν να βγάζουν 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα», έγραψε στην τελευταία του ανάρτηση στο Truth Social.

«Λένε ότι το θέλουν κλειστό μόνο επειδή το έχω ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΙ εντελώς (ΚΛΕΙΣΤΟ!). Θέλουν απλώς να σώσουν την υπόληψή τους», πρόσθεσε

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι αν συμφωνήσει να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, «δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει Συμφωνία με το Ιράν, εκτός αν ανατινάξουμε την υπόλοιπη χώρα τους, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών τους!»

02:02 Ιράν: «Τέχνασμα» η παράταση εκεχειρίας από τις ΗΠΑ ώστε να κερδίσουν χρόνο για αιφνιδιαστικό χτύπημα

Σύμβουλος του προέδρου του κοινοβουλίου του Ιράν Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ χαρακτήρισε την παράταση της εκεχειρίας ως «τέχνασμα για να κερδηθεί χρόνος» για ένα αιφνιδιαστικό χτύπημα.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο σύμβουλος δήλωσε ότι η συνέχιση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια «δεν διαφέρει από τον βομβαρδισμό και πρέπει να αντιμετωπιστεί με στρατιωτική απάντηση».

01:45 Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ θα συμμετάσχει στις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο



Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, θα συμμετάσχει στην αμερικανική αντιπροσωπεία για τις επερχόμενες απευθείας συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, δήλωσε αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ στο CNN. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα συμμετάσχει ξανά στις συνομιλίες, μαζί με τον πρέσβη των ΗΠΑ στον Λίβανο, Μισέλ Ίσα, και τον σύμβουλο του Υπουργείου Εξωτερικών, Μάικλ Νίντχαμ.

01:15 Η παράταση της εκεχειρίας από τον Τραμπ «δεν σημαίνει τίποτα», λέει σύμβουλος του προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου

Σε υψηλούς τόνους απαντά η Τεχεράνη στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί παράτασης της εκεχειρίας, με στενό συνεργάτη του προέδρου της ιρανικής Βουλής να απορρίπτει κατηγορηματικά την πρωτοβουλία της Ουάσινγκτον.

Ο Μαχντί Μοχαμαντί, ανώτερος σύμβουλος του προέδρου του κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι «η πλευρά που ηττάται δεν μπορεί να επιβάλλει όρους», στέλνοντας σαφές μήνυμα αμφισβήτησης της αμερικανικής στάσης.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τη συνέχιση του αμερικανικού αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ ως «πολιορκία», υπογραμμίζοντας ότι «δεν διαφέρει σε τίποτα από έναν βομβαρδισμό». Η δήλωση αυτή εντείνει το ήδη τεταμένο κλίμα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής απάντησης από την πλευρά της Τεχεράνης.

00:49 ΗΠΑ: Συνέχιση της «μέγιστης» οικονομικής πίεσης στο Ιράν

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να ασκούν «μέγιστη πίεση» ώστε να «υπονομεύσουν συστηματικά» την ικανότητα του Ιράν να παράγει, να μετακινεί και να επαναπατρίζει κεφάλαια.

«Οποιοδήποτε πρόσωπο ή πλοίο διευκολύνει αυτές τις ροές - μέσω μυστικής εμπορικής και χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας - διατρέχει τον κίνδυνο να βρεθεί αντιμέτωπο με αμερικανικές κυρώσεις», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

00:40 Ο Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, χωρίς να αναφερθεί στις συνομιλίες με το Ιράν

00:22 Ο Σαρίφ του Πακιστάν ευχαριστεί τον Τραμπ για την παράταση της εκεχειρίας και εκφράζει την ελπίδα για «ειρηνευτική συμφωνία»

«Εκ μέρους μου και εκ μέρους του Στρατάρχη Syed Asim Munir, ευχαριστώ ειλικρινά τον Πρόεδρο Τραμπ που δέχθηκε ευγενικά το αίτημά μας να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός, ώστε να επιτραπεί στις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες να προχωρήσουν», έγραψε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι παρατείνει την εκεχειρία, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ξεκίνησε η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο αθλητικής εκδήλωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να αναφερθεί στις καθυστερημένες συνομιλίες με το Ιράν.