Σχέδιο αξιολόγησης των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ με βάση τη στάση τους στον πόλεμο με το Ιράν φαίνεται να έχει εκπονήσει ο Λευκός Οίκος, δημιουργώντας μια άτυπη «λίστα καλών και κακών» συμμάχων και την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να αναζητά τρόπους να τιμωρήσει συμμάχους που δεν στήριξαν τις αμερικανικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το Politico, το σχέδιο περιλαμβάνει αξιολόγηση της συνεισφοράς των κρατών-μελών στη Συμμαχία και την κατάταξή τους σε κατηγορίες. Η επεξεργασία του έγινε ενόψει της πρόσφατης επίσκεψης του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στην Ουάσιγκτον.

Η πρωτοβουλία αποτελεί ακόμη ένα δείγμα της πρόθεσης του Τραμπ να υλοποιήσει τις απειλές του κατά συμμάχων που δεν ευθυγραμμίζονται με τις αμερικανικές επιλογές, ασκώντας επιπλέον πίεση στη Συμμαχία, η οποία έχει ήδη δοκιμαστεί από παρεμβάσεις όπως η πρόταση για προσάρτηση της Γροιλανδίας ή η απειλή πλήρους αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ.

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ είχε ήδη από τον Δεκέμβριο προϊδεάσει για τη λογική αυτή, σημειώνοντας ότι «οι σύμμαχοι που συμβάλλουν ουσιαστικά, όπως το Ισραήλ, η Νότια Κορέα, η Πολωνία και τα κράτη της Βαλτικής, θα απολαμβάνουν ιδιαίτερης μεταχείρισης», ενώ όσοι δεν ανταποκρίνονται «θα αντιμετωπίζουν συνέπειες».

Παρόλα αυτά, οι λεπτομέρειες του σχεδίου παραμένουν ασαφείς, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί ποια θα είναι τα πιθανά «οφέλη» ή οι «κυρώσεις». Όπως σημειώνουν διπλωματικές πηγές, μια πιθανή επιλογή θα ήταν η αναδιάταξη αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη, αν και κάτι τέτοιο θα είχε σημαντικό κόστος και επιχειρησιακές δυσκολίες.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου τόνισε ότι οι ΗΠΑ «έχουν στηρίξει διαχρονικά τους συμμάχους τους», αλλά δεν έλαβαν αντίστοιχη στήριξη στην επιχείρηση «Epic Fury», προειδοποιώντας ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θυμούνται».

Στο πλαίσιο αυτό, χώρες όπως η Ρουμανία και η Πολωνία εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να ευνοηθούν, καθώς διατηρούν καλές σχέσεις με την Ουάσιγκτον και έχουν συμβάλει ενεργά στις στρατιωτικές επιχειρήσεις ή φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις.

Αντίθετα, χώρες όπως η Ισπανία, αλλά και σύμμαχοι όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, φέρονται να μην ανταποκρίθηκαν πλήρως στα αιτήματα των ΗΠΑ, είτε απορρίπτοντας είτε καθυστερώντας τη στήριξή τους.

Το σχέδιο, σημειώνει το Politico, θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφοροποίηση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας, κοινών ασκήσεων ή πωλήσεων οπλικών συστημάτων, ανάλογα με τη στάση κάθε χώρας.