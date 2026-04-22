Υπουργείο Ναυτιλίας: Δεν έχει καταληφθεί το «Epaminondas»

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το υπουργείο Ναυτιλίας, το ελληνόκτητο πλοίο «Epaminondas» δεν έχει καταληφθεί από τους Φρουρούς της Επανάστασης, παρά τα όσα γνωστοποίησαν οι Ιρανοί.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ξεκαθαρίζει ότι, σε αντίθεση με τις ιρανικές ανακοινώσεις, το containership Epaminondas δεν έχει τεθεί υπό κράτηση.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, «το πλοίο δεν έχει κρατηθεί», με την Αθήνα να αποδίδει τις σχετικές δηλώσεις της Τεχεράνης σε ανακριβή πληροφόρηση.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται μετά από ανακοίνωση που αποδίδεται στο ιρανικό «Κέντρο Πολεμικών Μηνυμάτων», σύμφωνα με την οποία τα πλοία MSC Francesca και Epaminondas κατασχέθηκαν από το Ναυτικό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), με την κατηγορία ότι παραβίασαν κανόνες ναυσιπλοΐας και κινήθηκαν χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια της περιοχής.

Παρά τη διάψευση για το Epaminondas, οι πληροφορίες για περιστατικό έντασης παραμένουν. Το πλοίο, μεταφορικής ικανότητας 6.673 TEU και ελληνικών συμφερόντων, φέρεται να δέχθηκε προσέγγιση ή και επίθεση από ιρανική ναυτική μονάδα, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στη γέφυρα, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί στο πλήρωμα.

Την ίδια ώρα, το MSC Francesca (11.660 TEU) παραμένει ακινητοποιημένο στην ευρύτερη περιοχή, μετά από απόπειρα διέλευσης του Στενού, γεγονός που ενισχύει την εικόνα ενός αυστηρά ελεγχόμενου θαλάσσιου περάσματος, όπου η ελευθερία της ναυσιπλοΐας τίθεται υπό προϋποθέσεις.

Τα δύο πλοία εντάσσονται σε έναν ευρύτερο κατάλογο containerships της MSC που παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο από την έναρξη της σύγκρουσης, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη διαταραχή στις θαλάσσιες ροές.

Η εξέλιξη αναδεικνύει το εύθραυστο περιβάλλον ασφάλειας στην περιοχή, με τις επιχειρησιακές αποφάσεις των ναυτιλιακών εταιρειών να επηρεάζονται άμεσα από γεωπολιτικούς παράγοντες και την κατάσταση στο πεδίο να παραμένει ρευστή.

Τι είχε προηγηθεί

Νωρίτερα, το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης κατέσχεσε δύο πλοία, ένα εκ των των οποίων φέρεται πως ήταν το ελληνόκτητο container ship Epaminondas που δέχτηκε πυρά σήμερα το πρωί.

Οι Φρουροί της Επανάστασης έκαναν λόγο για «παραβιάσεις των θαλάσσιων κανόνων» και μετέφερε τα δύο πλοία στις ιρανικές ακτές, όπως αναφέρει το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί αναφέρουν ότι τα πλοία, τα οποία αναγνώρισαν ως MSC Francesca και Epaminodes, κρατήθηκαν για «λειτουργία χωρίς την απαιτούμενη άδεια και για χειραγώγηση συστημάτων πλοήγησης», προσθέτοντας ότι αυτό έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια στη θάλασσα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του Epaminondas (6.673 TEU, έτος ναυπήγησης 1998), το οποίο, αν και τελεί υπό διαχείριση από την MSC και συνδέεται με ελληνικά συμφέροντα, φέρεται να δέχθηκε πλήγμα από ιρανική ναυτική μονάδα.

Οι αναφορές κάνουν λόγο για εκτεταμένες ζημιές στη γέφυρα, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος.

Την ίδια ώρα, το MSC Francesca (11.660 TEU, κατασκευής 2008) παραμένει ακινητοποιημένο στην περιοχή, έπειτα από αποτυχημένη προσπάθεια διέλευσης, ενισχύοντας την εικόνα μιας ζώνης όπου η ελευθερία της ναυσιπλοΐας τελεί πλέον υπό αυστηρούς όρους.

Τα δύο πλοία εντάσσονται σε έναν ευρύτερο κατάλογο τουλάχιστον οκτώ containerships της MSC που έχουν παγιδευτεί στον Περσικό Κόλπο από την έναρξη των εχθροπραξιών, καταδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη διαταραχή των θαλάσσιων logistics και την αυξανόμενη επιρροή των γεωπολιτικών εξελίξεων στη λειτουργία της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Nωρίτερα, έγινε γνωστό πως και τρίτο εμπορικό πλοίο δέχθηκε επίθεση στα Στενά του Ορμούζ, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε μία από τις πιο κρίσιμες ενεργειακές διόδους παγκοσμίως, εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων στον Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα με τη Vanguard, το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων MSC Francesca, υπό σημαία Παναμά, στοχοποιήθηκε περίπου έξι ναυτικά μίλια από τις ακτές του Ιράν, ενώ κατευθυνόταν νότια από τα Στενά του Ορμούζ προς τον Κόλπο του Ομάν.

Όπως αναφέρεται, το πλοίο κλήθηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης να ρίξει άγκυρα, πριν δεχθεί επίθεση που προκάλεσε ζημιές στο κύτος και στους χώρους διαμονής του πληρώματος.

Το περιστατικό αποτελεί την τρίτη καταγεγραμμένη επίθεση σε εμπορικό πλοίο στην περιοχή, εν μέσω αυξανόμενης έντασης και του ναυτικού αποκλεισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη, προκαλώντας ανησυχία για πιθανή περαιτέρω κλιμάκωση και επιπτώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο και την ενέργεια, όπως αναφέρει το BBC.

Υπενθυμίζεται, ότι νωρίτερα σημειώθηκε αντίστοιχο περιστατικό με επίκεντρο αυτή τη φορά πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (container) ελληνικών συμφερόντων.

Σύμφωνα με την εταιρεία Ναυπλιακής ασφάλειας Diaplous ο πλοίαρχος του containership «EPAMINONDAS» (IMO 9153862), σημαίας Λιβερίας και υπό διαχείριση της Maersk, ανέφερε ότι πολεμική λέμβος των Φρουρών της Επανάστασης προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω VHF και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, ενώ σύμφωνα με την ίδια αναφορά, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Jebel Ali στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με προορισμό τη Mudra της Ινδίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Την ίδια ώρα, η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών (UKMTO) αναφέρει ότι έλαβε και ακόμη μία αναφορά για περιστατικό 8 ναυτικά μίλια δυτικά του Ιράν.

Συγκεκριμένα, εμπορικό πλοίο που αναχωρούσε από το Ιράν δέχθηκε πυρά και ακινητοποιήθηκε στα ανοιχτά, σύμφωνα με βρετανική ναυτιλιακή αρχή, ενώ συνεχίζεται ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πλοίαρχος ενός φορτηγού πλοίου που αναχωρούσε, δέχτηκε πυρά και βρίσκεται στη θάλασσα.

Το πλήρωμα είναι ασφαλές και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.