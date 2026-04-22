Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σταμάτησε τις αποστολές αμερικανικών δολαρίων προς το Ιράκ και πάγωσε τα προγράμματα συνεργασίας ασφαλείας με τον στρατό του, καθώς πιέζει τη Βαγδάτη να διαλύσει τις υποστηριζόμενες από το Ιράν πολιτοφυλακές που δραστηριοποιούνται στη χώρα, αναφέρει η Wall Street Journal, επικαλούμενη Ιρακινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους.

Αξιωματούχοι του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ μπλόκαραν πρόσφατα μια παράδοση σχεδόν 500 εκατ. δολαρίων σε αμερικανικά χαρτονομίσματα - τα έσοδα από τις πωλήσεις ιρακινού πετρελαίου - από λογαριασμούς στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης, αναφέρει η Journal.

Η Ουάσινγκτον έχει επίσης ενημερώσει τη Βαγδάτη ότι αναστέλλει τη χρηματοδότηση ορισμένων προγραμμάτων αντιτρομοκρατίας και στρατιωτικής εκπαίδευσης μέχρι να τερματιστούν οι επιθέσεις των πολιτοφυλακών και οι ιρακινές αρχές να λάβουν μέτρα για την εξάρθρωση των ένοπλων ομάδων, σύμφωνα με το δημοσίευμα.