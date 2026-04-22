Οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν εμπορικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που έπλεε κοντά στα Στενά του Ορμούζ δέχθηκε επίθεση από ιρανικό πολεμικό σκάφος νωρίς το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με τον Οργανισμό Θαλάσσιας Κυκλοφορίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το πλοίο προσεγγίστηκε από ταχύπλοο που ανήκει στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, το οποίο, χωρίς να εκδώσει καμία ραδιοφωνική προειδοποίηση, «άνοιξε πυρ κατά του σκάφους», ανέφερε η ναυτιλιακή αρχή.

An Iranian gunboat fired on a tanker in the Strait of Hormuz, severely damaging the bridge; the crew is reported safe, UKMTO says.



Όπως αναμεταδίδεται από το CNN, η επίθεση προκάλεσε «σοβαρές ζημιές στη γέφυρα» του πλοίου, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Το πλήρωμα φέρεται να είναι ασφαλές, χωρίς να έχουν προκληθεί πυρκαγιές ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η έκθεση δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες για το πλοίο, όπως τη σημαία του ή την ακριβή του θέση.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων επεισοδίων τις τελευταίες ημέρες. Το περασμένο Σάββατο, το Νέο Δελχί ανακοίνωσε ότι δύο πλοία υπό ινδική σημαία δέχθηκαν πυρά ενώ διέρχονταν από τα Στενά.

Από την πλευρά του, το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι ο ιρανικός στρατός επέβαλε το «ναυτικό δίκαιο» σε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που «αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις».

Iran Enforces Maritime Law on Container Ship Defying Warnings



Iranian armed forces opened fire on a container ship after it ignored repeated warnings, causing significant damage to the vessel, according to a report by the UK Maritime Trade Operations (UKMTO).

Υπενθυμίζεται ότι, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν έως ότου η Τεχεράνη καταθέσει ενιαία πρόταση και ολοκληρωθούν οι συνομιλίες, ενώ σε ανάρτησή του τόνισε ότι θέλει να κρατήσει κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, ώστε το Ιράν να μην μπορεί να φορολογεί όσους διαπλέουν το κανάλι.

«Το θέλουν ανοιχτό για να μπορούν να βγάζουν 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα», έγραψε στην τελευταία του ανάρτηση στο Truth Social.

«Λένε ότι το θέλουν κλειστό μόνο επειδή το έχω ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΙ εντελώς (ΚΛΕΙΣΤΟ!). Θέλουν απλώς να σώσουν την υπόληψή τους», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι αν συμφωνήσει να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, «δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει Συμφωνία με το Ιράν, εκτός αν ανατινάξουμε την υπόλοιπη χώρα τους, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών τους!»