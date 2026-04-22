Χέρτζογκ: Ονειρεύομαι την ημέρα που θα ταξιδεύουμε ελεύθερα τη Βηρυτό

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ δήλωσε μιλώντας σε ξένους διπλωμάτες ότι ονειρεύεται την ημέρα που οι Ισραηλινοί θα μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα στη Βηρυτό, στο πλαίσιο μελλοντικής ειρήνης με τον βόρειο γείτονά τους.

«Το Ισραήλ είναι πρόθυμο να συνεργαστεί με όλους σας για να διαμορφώσουμε μια Μέση Ανατολή όπου τα παιδιά μας θα κληρονομούν ευκαιρίες αντί για φόβο» και πρόσθεσε ότι στόχος είναι μια περιοχή που θα αφήσει πίσω της τις συγκρούσεις του παρελθόντος.

«Το όνειρό μου είναι να μπω σε ένα αυτοκίνητο και να οδηγήσω κατευθείαν στη Βηρυτό, να επισκεφθώ αυτή την όμορφη πόλη και να γνωρίσω τους ανθρώπους του Λιβάνου», τόνισε.

Ο Χέρτσογκ αναφέρθηκε επίσης στις επικείμενες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που αναμένεται να συνεχιστούν στην Ουάσιγκτον, ενώ υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική πρόοδος προϋποθέτει την ασφάλεια των ισραηλινών συνόρων.