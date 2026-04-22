Η διακοπή των ενεργειακών ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ επιδεινώνει τον κίνδυνο ενός παγκόσμιου διατροφικού σοκ, καθώς οι υψηλότερες τιμές του φυσικού αερίου συμπιέζουν την παραγωγή λιπασμάτων και άλλοι τομείς υπερτερούν των γεωργικών παραγωγών για βασικές εισροές και logistics, προειδοποίησαν οι έμποροι, σύμφωνα με τους Financial Times.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελεί κρίσιμη πλωτή οδό για την παγκόσμια ενέργεια και τις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων, γεγονός που ενισχύει τη συστημική ευπάθεια σε περίπτωση παρατεταμένης διαταραχής.

Η στενή πλωτή οδός του Κόλπου χειρίζεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου και περίπου το ένα τρίτο του εμπορίου λιπασμάτων δια θαλάσσης, καθιστώντας την κρίσιμη αρτηρία για την παραγωγή τροφίμων καθώς και για τις αγορές ενέργειας.

«Έχουμε δανεικό χρόνο», δήλωσε ο Πάμπλο Γκαλάντε Εσκομπάρ, επικεφαλής του LNG στη Vitol, μιλώντας στη Σύνοδο Κορυφής FT Commodities στη Λωζάνη. Η μειωμένη ροή LNG μέσω των Στενών έχει ήδη περιορίσει τη βιομηχανική κατανάλωση.

Ο Εσκομπάρ δήλωσε ότι περίπου το 40% της μείωσης της ζήτησης φυσικού αερίου προήλθε από εργοστάσια, ιδίως εργοστάσια λιπασμάτων, από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Το φυσικό αέριο είναι βασική πρώτη ύλη για αζωτούχα λιπάσματα όπως η αμμωνία. «Αυτό δεν είναι βιώσιμο, αλλιώς η ενεργειακή κρίση θα γίνει επισιτιστική, είπε, προειδοποιώντας ότι η μείωση λιπασμάτων θα αυξήσει τιμές τροφίμων παγκοσμίως σημαντικά.

Η ναυτιλία έχει διαταραχθεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με κλείσιμο των Στενών και περιορισμούς που επηρεάζουν παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες σε ενέργεια και τρόφιμα και εμπορικές ροές σημαντικά επίσης.

Η συμφόρηση στη Διώρυγα του Παναμά αυξάνεται, καθώς πλοία πετρελαίου και χύδην φορτίου ανταγωνίζονται για περιορισμένες διελεύσεις, αυξάνοντας κόστος και καθυστερήσεις στο παγκόσμιο εμπόριο κυρίως σε σιτηρά και ενέργεια αγορές.

Η Clarksons αναφέρει ότι πλοία ξηρού φορτίου, όπως σιτηρά, αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος και καθυστερήσεις, με αναμονές έως 40 ημέρες, καθώς τα δεξαμενόπλοια πληρώνουν υψηλά τέλη προτεραιότητας στις εμπορικές ουρές του καναλιού και διεθνών ροών εμπορίου. Οι ναύλοι σιτηρών έχουν αυξηθεί κατά 50 έως 60% πλέον.

Υψηλό κόστος καυσίμων επιβραδύνει πλοία και μειώνει χωρητικότητα στις διεθνείς αγορές ξηρού. Αυτό δημιουργεί συνολική αναποτελεσματικότητα στο σύστημα. Οι έμποροι προειδοποιούν ότι οι αγορές δεν έχουν αποτιμήσει πλήρως τον κίνδυνο διαταραχών λιπασμάτων και εφοδιασμού παγκοσμίως.