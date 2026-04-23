Ο Μητσοτάκης και ο πάγκος

Η περίπτωση του Μακάριου Λαζαρίδη αναμφίβολα προκάλεσε ζημιά στην κυβέρνηση, καθώς υπενθύμισε πως σε αυτόν τον τόπο οι εκσυγχρονιστικές προσπάθειες αφορούν κυρίως τη φλούδα του πορτοκαλιού της πολιτείας και της κοινωνίας μας.

Επιπλέον, υπενθυμίζει πως ο πολιτικός στίβος παραμένει, κατά κύριο λόγο, καταφύγιο των μετρίων και των κρατικοδίαιτων.

Πιστεύω πως η ζημιά θα ήταν μεγαλύτερη και ενδεχομένως καθοριστικής σημασίας, αν υπήρχε στον ορίζοντα κάποιος που θα δημιουργούσε προσδοκίες ολικής ανατροπής και εκκαθάρισης της μεταπολιτευτικής μας παρακμής. Μικρό ρόλο θα έπαιζε αν αυτός ο κάποιος είχε αριστερό ή δεξιό πρόσημο.

Δεν υπάρχει όμως…

Πρόσωπα που έχουν αποδείξει πως μπορούν να φέρουν εις πέρας ένα έργο που θα τους ανατεθεί, όπως ο Πιερρακάκης, ο Χατζηδάκης, ο Γεωργιάδης, ο Δένδιας ή ακόμη και ο νεαρός Κυρανάκης (άλλοι με δεξιό και άλλοι με κεντρώο πρόσημο), δεν φαίνονται στον πολιτικό ορίζοντα ως εναλλακτικές λύσεις.

Ο καθένας από τους παραπάνω έχει αλλάξει δύο με τρία υπουργεία τα τελευταία χρόνια και, από όπου έχει περάσει, έχει αφήσει ευδιάκριτο έργο.

Προς το παρόν, το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται πως είναι ο πάγκος της.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που η εικόνα που παρουσιάζει το πολιτικό σκηνικό μερικούς μήνες πριν από τις επόμενες εκλογές είναι ταυτόχρονα ίδια αλλά και εντελώς διαφορετική από την εικόνα που παρουσίαζε πριν από τις εκλογές του 2023.

Κατ’ αρχάς είναι ίδια, γιατί οι τελευταίες δημοσκοπήσεις παρουσιάζουν τη Νέα Δημοκρατία να κινείται μεταξύ 29% και 32%, περίπου όπως κινούνταν μερικούς μήνες πριν από τις εκλογές του 2023.

Είναι διαφορετική, γιατί πίσω της δεν τρέχει κανείς.

Ο δεύτερος εμφανίζεται περίπου στο 15%-16%. Όταν λέμε δεύτερος, εννοούμε τον Ανδρουλάκη σήμερα, αλλά και πιθανούς άλλους, όπως ο Τσίπρας ή η Καρυστιανού, αν προκύψουν τελικά νέα κόμματα και αναδομηθεί πλήρως το πολιτικό σκηνικό από τη ΝΔ και πέρα.

Στις διάφορες μετρήσεις που συμπεριλαμβάνουν και τα υπό ίδρυση νέα κόμματα, δεύτερο εμφανίζεται πιθανό κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού με 15%, ενώ τρίτο καταγράφεται υπό ίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 13,5%, πάνω από το ΠΑΣΟΚ που πέφτει στο 8,6%. Η Πλεύση Ελευθερίας περιορίζεται στο 7%, ενώ πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά μετά βίας περνά το 3%.

Όπως βλέπουμε, η αναδόμηση αφορά τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η ΝΔ κινείται μεταξύ φθοράς στο 30% και αφθαρσίας στο 40%, που είναι και το ποσοστό του «ΝΑΙ» στο δημοψήφισμα του 2015.

Ακόμη και αν χρειαστούν δύο εκλογικές αναμετρήσεις το 2027, η διαφορά του πρώτου από τον δεύτερο δύσκολα θα αλλάξει προς όφελος του δεύτερου.

📬🖊️ Επιστολές αναγνωστών

1)Διαζύγια και στεγαστική κρίση

Κύριε Στούπα, καλησπέρα σας.

Συμπληρωματικά, όσον αφορά το θέμα σας «ρίξαμε λάδι στη φωτιά», έχω να προσθέσω μια σκέψη, η οποία, αν γίνει κατανοητή από τα νέα ζευγάρια - στα οποία παρατηρείται υψηλό ποσοστό διαζυγίων - θα μπορούσε να συμβάλει αυτόματα στην αντιμετώπιση του προβλήματος των διαθέσιμων κατοικιών, ανάλογα με το ποσοστό μείωσης των διαζυγίων.

Αν αναζητήσουμε τις αιτίες των διαζυγίων, θα παρατηρήσουμε ότι με λίγη περισσότερη κατανόηση και υπομονή πολλά από τα υποτιθέμενα προβλήματα ξεπερνιούνται. Αρκεί να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση και οι γονείς, οι οποίοι πολλές φορές τα πυροδοτούν με τη συμπεριφορά τους, τον εγωισμό τους και τη μονομερή υποστηρικτικότητά τους προς την πλευρά των δικών τους παιδιών.

Ευχαριστώ,

Γ.Δ.

Σέρρες

2)Διπλοχρεώσεις

Κώστα καλημέρα, Χρόνια σου πολλά για χθες. Ενημέρωσε τους αναγνώστες, για ένα πρόβλημα που παρατήρησα ,στις

πληρωμές που έκανα τελευταία, με χρεωστική κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς. Συγκεκριμένα, πλήρωσα ΔΕΗ, στις 16/04/26 (ποσό 95€). Η εκκαθάριση της συναλλαγής και η αφαίρεση του ποσού, από το λογαριασμό μου, έγινε στις 20/04/26.

Σήμερα 22/04/26, ξανάγινε αφαίρεση του ίδιου ποσού, χωρίς λόγο. Στη ΔΕΗ Ιωαννίνων, που πήγα και ρώτησα, μου είπαν, ότι και άλλοι πελάτες, τους αντιμετώπισαν το ίδιο πρόβλημα,για το οποίο δεν ευθύνονται αυτοί.

Σου επισυνάπτω τα screenshot των κινήσεων.

Εκατόχρονος και πάντα με υγεία.

Τ.Γ

Ιωάννινα

3)Περί Κολοκοτρώνη και Μαυροκορδάτου

Κύριε Στούπα, αν γράφατε για τον Κωλέττη ότι μαζί με τον Μαυροκορδάτο, τον Κουντουριώτη, τον Κοραή, τον Μακρυγιάννη τον δικαστή Πολυζωίδη αλλά και με τη συνδρομή της Αγγλίας ήταν όσοι ζητούσαν την «κεφαλήν επί πίνακι» του Καποδίστρια, θα περιγράφατε πλήρως τον λυμεώνα της πολιτικής ζωής της χώρας μας.

Όλοι οι παραπάνω θα έπρεπε να καταδικαστούν ως δολοφόνοι του Καποδίστρια του οποίου τις πολιτικές ικανότητες αναγνώριζε ακόμη και ο δεδηλωμένος εχθρός του Καγκελάριος Μέττερνιχ της Αυστρίας. Για του λόγου το αληθές σας παραπέμπω στο βιβλίο «Ποιος δολοφόνησε τον Καποδίστρια, ποιος δολοφόνησε τον Καραϊσκάκη….» του δικαστού Θεοδώρου Παναγόπουλου, όπου καταγράφεται πληθώρα ιστορικών ντουκουμέντων.

Θ. Ν.

Παρακαλώ, αν αναρτήσετε τα ως άνω, να γράψετε μόνο τα αρχικά του ονόματός μου.

Απάντηση: Αγαπητέ, η γνώμη μου τείνει στο ότι τον καθοριστικότερο ρόλο στην επιτυχία της Επανάστασης έπαιξαν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος. Ο πρώτος δεν θα μπορούσε να διατηρήσει ελεύθερο ό,τι απελευθέρωσε, ενώ ο δεύτερος δεν θα μπορούσε να πετύχει διεθνή αναγνώριση και υποστήριξη, αν δεν υπήρχε αυτό που είχε απελευθερώσει ο πρώτος. Αμφότεροι δεν θα γνώριζαν γιατί να αγωνιστούν αν ο Κοραής δεν το είχε επινοήσει...

[email protected]