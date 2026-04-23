Ο Ανάλγητος

Επιμέλεια: Νίκος Ταμπακόπουλος

Προτιμούν αδύναμες κυβερνήσεις. Ελεγχόμενες. Οι ολιγάρχες πολεμούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι τα απίθανα σενάρια που κατά καιρούς διαβάζουμε. Τη μία για αλλαγή πρωθυπουργού εν κινήσει. Την άλλη για παραίτησή του υπό το βάρος των «σκανδάλων». Αρκετοί μάλιστα τα πιστεύουν. Χαράσσουν πολιτική με βάση αυτά (!) Όπως η αντιπολίτευση. Αν είχε επαληθευτεί έστω μία από τις ευφάνταστες ίντριγκες; Ας δούμε τι λένε οι κρυφές δημοσκοπήσεις…

Χωρίς τον Μητσοτάκη η ΝΔ φτάνει το 18-20%... Το κυβερνών κόμμα μπορεί να κέρδιζε έως 3% από τη λεγόμενη λαϊκή δεξιά με άλλον στο τιμόνι. Θα έχανε όμως περίπου έως 12%... Σύμφωνα με κορυφαίους δημοσκόπους ένα 30-35% των πολιτών που ψήφισαν ΝΔ στις εκλογές του 2023 δεν ανήκουν στη δεξιά, ούτε στη ΝΔ. «Ψήφισαν Μητσοτάκη». Προέρχονται από το Κέντρο, την κεντροαριστερά και το εκσυγχρονιστικό μπλοκ. Αυτοί οι ψηφοφόροι μένουν ορφανοί, κονταίνοντας τη ΝΔ και ανοίγοντας το δρόμο για το νέο κόμμα Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ. Στην καταλληλόλητα για την πρωθυπουργία οι δημοσκοπήσεις των μεγάλων εταιρειών δείχνουν πως ο πρωθυπουργός κινείται πέριξ του 30%.

Χωρίς να έχουν μετρηθεί τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες. Και μετά το…χάος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρά τα όσα λέγονται για διψήφιο ποσοστό πάνω από 10% είναι μονοψήφιος. Οι κορυφαίες εταιρείες ερευνών στην παρούσα φάση αυτήν την εικόνα έχουν για την καταλληλόλητα. Τρίτη η Καρυστιανού. Ωστόσο, με την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα πιθανό σενάριο είναι να βρεθεί στη δεύτερη θέση. Αφήνοντας πίσω το ΠΑΣΟΚ. Με τον Αλέξη να συγκεντρώνει στην καλύτερη το 1/3 της καταλληλόλητας του πρωθυπουργού.

Συμπέρασμα: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει κυρίαρχος του πολιτικού σκηνικού. Με φθορά; Ναι. Αλλά παραμένει. Παρά τις επιπτώσεις λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ και πτυχίου Λαζαρίδη, η ΝΔ βρίσκεται πέριξ του 30% στην εκτίμηση ψήφου… Ας μην ξεχνάμε πως η αυτοδυναμία θέλει ένα 36% - 37%. Εφόσον μπουν έξι κόμματα στη Βουλή. Αν γράψει 3 μπροστά στις πρώτες εκλογές, τότε στις δεύτερες δεν απέχει όσο νομίζουν ορισμένοι…

Αν όχι όμως, ποιος μπορεί να αξιώσει να μην είναι πρωθυπουργός ο πρόεδρος του κόμματος που έχει 14 μονάδες διαφορά – στην καλύτερη- από το δεύτερο κόμμα;…

Ήρθησαν και οι ασυλίες βουλευτών της ΝΔ. Όσοι μιλούσαν για 50 -60 καταψηφίσεις και ανταρσία… πήραν τις απαντήσεις τους. Ελάχιστες διαφοροποιήσεις και ακόμη λιγότερες οι απουσίες από τη Βουλή. Το προηγούμενο διάστημα στο Μαξίμου και στο κόμμα γίνονταν συναντήσεις. Ο Κωστής έπαιξε ρόλο στην απορρόφηση των κραδασμών… Ο οποίος σήμερα στους Δελφούς θα βγάλει ειδήσεις. Καθώς θα δώσει μια πρόγευση για το νέο κυβερνητικό πρόγραμμα. Δηλαδή το αφήγημα για την Ελλάδα του 2030…

Ο πρόεδρος Νίκος δεν πρέπει να αισθάνεται άνετα… Στην παρουσίαση του βιβλίου του Λεωνίδα Μακρή το παρών έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Το λες και επίδειξη δύναμης…Στα πηγαδάκια κυριαρχούσε το μέλλον του προοδευτικού χώρου. Πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ μιλούσαν θερμά με τον πρώην πρωθυπουργό. Η πρώην υπουργός Κατερίνας Μπατζελή, ο Αντώνης Σαουλίδης από τη Θεσσαλονίκη, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου και η παραιτηθείσα από το ΠΑΣΟΚ Άννα Παπαδημητρίου φαίνεται πως προσχωρούν στο κόμμα Τσίπρα…

Yπήρχαν βέβαια και απουσίες με νόημα. Ο Σωκράτης Φάμελλος προτίμησε να παραστεί στην παρουσίαση του βιβλίου του Αντώνη Ρουπακιώτη στο Μεγάρο Μουσικής…Ούτε πρωτοκλασάτοι της Νέας Αριστεράς (1,5%) έδωσαν το παρών…

Τις καλές εποχές του ΣΥΡΙΖΑ μας θύμισε ο Κώστας Αρβανίτης. Τη μία μέρα δήλωνε πως «οι εκλογές του 2023 είναι πειραγμένες» και την επομένη ότι «αλλοίωση συνειδήσεων». Καλό!

Σημαντικά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Μου έκανε εντύπωση η αντίδραση της αντιπολίτευσης. Δεν πρότειναν κάτι διαφορετικό και ρεαλιστικό… Ο πρόεδρος Νίκος είπε «το λάδι στο καντήλι του Μητσοτάκη τελειώνει» και ο Φάμελλος για «λεφτόδεντρα». Θού Κύριε…

Στις 25 με 26 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί -επιτέλους- η συνεδρίαση της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ για να εκλέξει Γραμματέα και το νέο 23μελές Πολιτικό Συμβούλιο. Η ομάδα Ανδρουλάκη κάνει συνεχείς συσκέψεις για να δει ποιους θα στηρίξει προκειμένου να έχει πλειοψηφία στο νέο ΠΣ. Το ερώτημα είναι ποιοι θα είναι οι πέντε βουλευτές που θα συμμετάσχουν στο ΠΣ. Π. Γερουλάνος, Μιχάλης Κατρίνης, Μανώλης Χριστοδουλάκης έχουν «κλειδώσει». Για τις δύο άλλες θέσεις θα κονταροχτυπηθούν η Μ. Αποστολάκη, ο Π. Χρηστίδης, ο Π. Δουδωνής και Δ. Μάντζιος. Τη Νάντια Γιαννακοπούλου την έχει παραγκωνίσει το σύστημα…

Σε ό,τι αφορά στις υποψηφιότητες εκτός βουλευτών η Άννα Διαμαντοπούλου πρέπει να θεωρείται σίγουρη, όπως και ο Λ. Καρχιμάκης, ο Θ. Γλαβίνας, ο Χ. Κακλαμάνης, η Μ. Κουκουδάκα, η Ο. Μαρκογιαννάκη και ο Φ. Σαχινίδης. Για τη θέση του Γραμματέα παίζουν ο Κ. Τσουκαλάς και ο Η. Δρούλιας. Χωρίς να αποκλείονται και εκπλήξεις…

Στην ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ δεν θα συμμετάσχουν τελικά αμερικανικά κεφάλαια. Λίγο οι καθυστερήσεις με την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, λίγο οι γεωπολιτικές εξελίξεις έβαλαν στο πάγο το αρχικό ενδιαφέρον που είχε εκφραστεί. Οι διαδικασίες όμως τρέχουν και στόχος είναι έως τα τέλη Ιουνίου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Τις επόμενες μέρες αναμένεται η εισφορά κεφαλαίων από το ελληνικό Δημόσιο, ύψους 511 εκατ. ευρώ, η οποία αποτελεί καθοριστικό πρώτο βήμα. Με την κίνηση αυτή διασφαλίζεται η διατήρηση της πλειοψηφικής συμμετοχής του κράτους (51,1%), επιλογή που συνδέεται άμεσα με τον στρατηγικό χαρακτήρα των υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

O Ανάλγητος