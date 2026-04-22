ΥΠΕΞ Σιγκαπούρης: «Πρόβα πολέμου» στα Στενά του Ορμούζ, αν συγκρουστούν ΗΠΑ και Κίνα στον Ειρηνικό

Με φόντο την αυξανόμενη γεωπολιτική ένταση και τις συγκρούσεις σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς, ο υπουργός Εξωτερικών της Σιγκαπούρης, Βίβιαν Μπαλακρίσναν, προειδοποιεί ότι τα όσα εκτυλίσσονται στα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να αποτελούν «πρόβα» για μια ενδεχόμενη σύγκρουση ΗΠΑ–Κίνας στον Ειρηνικό, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η χώρα του δεν πρόκειται να επιλέξει πλευρά μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων.

Μιλώντας στο συνέδριο CONVERGE LIVE του CNBC στη Σιγκαπούρη, ο Μπαλακρίσναν τόνισε ότι η χώρα του δεν προτίθεται να επιλέξει στρατόπεδο ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις, παρά τις πιέσεις που ενδέχεται να ασκούνται.

«Θα αρνηθούμε να επιλέξουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η εξωτερική πολιτική της Σιγκαπούρης καθορίζεται αποκλειστικά από τα μακροπρόθεσμα εθνικά της συμφέροντα.

Η Σιγκαπούρη διατηρεί στενές σχέσεις τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με την Κίνα. Οι ΗΠΑ αποτελούν τον μεγαλύτερο ξένο επενδυτή στη χώρα, με περίπου 6.000 αμερικανικές εταιρείες να δραστηριοποιούνται εκεί, ενώ η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός της εταίρος και βασικός αποδέκτης επενδύσεων από τη Σιγκαπούρη.

«Αν χρειαστεί να πούμε όχι στην Ουάσιγκτον ή στο Πεκίνο, δεν θα διστάσουμε», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι η χώρα του επιδιώκει να είναι χρήσιμη, αλλά όχι να χρησιμοποιείται.

Ο ίδιος επεσήμανε επίσης τη στρατηγική σημασία των λεγόμενων «σημείων συμφόρησης» στη ναυσιπλοΐα, σημειώνοντας ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή ανέδειξε τη σημασία τους. Αναφέρθηκε ειδικά στα Στενά της Μαλάκκας, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα παγκόσμιου εμπορίου, από το οποίο διέρχεται τεράστιος όγκος θαλάσσιων μεταφορών. Στο στενότερο σημείο τους έχουν πλάτος μόλις δύο ναυτικά μίλια, σε σύγκριση με τα 21 ναυτικά μίλια των Στενών του Ορμούζ.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο επιβολής διοδίων από χώρες που ελέγχουν τέτοια περάσματα — με αφορμή σχέδια του Ιράν να επιβάλει τέλη διέλευσης — ο Μπαλακρίσναν τόνισε ότι η Σιγκαπούρη, μαζί με τη Μαλαισία και την Ινδονησία, έχει στρατηγικό συμφέρον να διατηρήσει τα Στενά της Μαλάκκας ανοικτά. «Λειτουργούμε βάσει της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η ελεύθερη διέλευση αποτελεί κατοχυρωμένο δικαίωμα.

Σύμφωνα με τη σύμβαση, τα κράτη που συνορεύουν με διεθνή στενά δεν πρέπει να παρεμποδίζουν τη διέλευση πλοίων ούτε να επιβάλλουν περιορισμούς. «Δεν θα συμμετάσχουμε σε προσπάθειες κλεισίματος ή επιβολής διοδίων στην περιοχή μας», ξεκαθάρισε.

