Axios: Δεν είναι επ΄αόριστον η παράταση της εκεχειρίας στο Ιράν - Ο Τραμπ δίνει περιθώριο 3 έως 5 ημέρες

Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει στο Ιράν περιθώριο λίγων ημερών για να καταλήξει σε ενιαία πρόταση, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά η εκεχειρία λήγει, την ώρα που βαθιές εσωτερικές διαιρέσεις στην Τεχεράνη απειλούν τις διαπραγματεύσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται διατεθειμένος να παρατείνει την εκεχειρία για ακόμη τρεις έως πέντε ημέρες, προκειμένου οι αντίπαλες φατρίες στο Ιράν να συμφωνήσουν σε μια κοινή αντιπρόταση, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios.

Ωστόσο, το περιθώριο αυτό δεν είναι ανοιχτό επ’ αόριστον, με την Ουάσιγκτον να αφήνει σαφές μήνυμα ότι ο χρόνος πιέζει.

Παρά την αισιοδοξία ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και τη διαχείριση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν παραμένει εφικτή, Αμερικανοί διαπραγματευτές εκφράζουν σοβαρές αμφιβολίες για το αν υπάρχει στην Τεχεράνη κάποιος με την πολιτική ισχύ να λάβει αποφάσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ρήγμα στο εσωτερικό της ιρανικής ηγεσίας είναι βαθύ: οι στρατηγοί των Φρουρών της Επανάστασης συγκρούονται ανοιχτά με τους πολιτικούς διαπραγματευτές, ενώ ο ανώτατος ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ φέρεται να έχει περιορισμένη επικοινωνία και να μην δίνει σαφείς κατευθύνσεις.

Οι διαφωνίες ήρθαν στην επιφάνεια μετά τον πρώτο γύρο συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ, όταν στρατιωτικοί αξιωματούχοι απέρριψαν βασικά σημεία που είχαν συζητηθεί από τους ίδιους τους Ιρανούς διαπραγματευτές. Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί ανακοίνωσε το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, απόφαση που οι Φρουροί της Επανάστασης αρνήθηκαν να εφαρμόσουν, στρεφόμενοι δημόσια εναντίον του.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω μετά τη δολοφονία του Αλί Λαριτζανί από το Ισραήλ τον Μάρτιο, εξέλιξη που αποδυνάμωσε τον συντονισμό της ιρανικής ηγεσίας. Ο διάδοχός του, Μοχαμάντ Μπαγέρ Ζολγκαντρ, φέρεται να μην έχει την ίδια επιρροή για να γεφυρώσει τις εσωτερικές διαφορές.

Στο μεταξύ, η αβεβαιότητα έχει προκαλέσει έντονη ενόχληση στον Λευκό Οίκο. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ανέβαλε την προγραμματισμένη μετάβασή του στο Πακιστάν για νέο γύρο συνομιλιών, καθώς η Τεχεράνη απέτυχε να δώσει σαφή απάντηση για τη συμμετοχή της.

Παρά τις καθυστερήσεις, ο Τραμπ φέρεται να επιλέγει προς το παρόν τη διπλωματία αντί στρατιωτικής κλιμάκωσης, εκτιμώντας ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη πετύχει τους βασικούς στρατιωτικούς στόχους τους.