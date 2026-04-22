Τραμπ: Το Ιράν καταρρέει οικονομικά, θέλουν άμεσα να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Για «οικονομική κατάρρευση» του Ιράν έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, ισχυριζόμενος πως η Τεχεράνη θέλει να ανοίξουν άμεσα τα Στενά του Ορμούζ «γιατί λιμοκτονούν για μετρητά».

«Το Ιράν καταρρέει οικονομικά! Θέλουν να ανοίξει αμέσως το Στενό του Ορμούζ - Λιμοκτονούν για μετρητά! Χάνουν 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα. Στρατιωτικοί και αστυνομικοί παραπονιούνται ότι δεν πληρώνονται. SOS!!!», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Νωρίτερα, σε άλλη ανάρτησή του τόνισε ότι θέλει να κρατήσει κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, ώστε το Ιράν να μην μπορεί να φορολογεί όσους διαπλέουν το κανάλι.

«Το θέλουν ανοιχτό για να μπορούν να βγάζουν 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα», έγραψε στην τελευταία του ανάρτηση στο Truth Social.

«Λένε ότι το θέλουν κλειστό μόνο επειδή το έχω ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΙ εντελώς (ΚΛΕΙΣΤΟ!). Θέλουν απλώς να σώσουν την υπόληψή τους», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι αν συμφωνήσει να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, «δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει Συμφωνία με το Ιράν, εκτός αν ανατινάξουμε την υπόλοιπη χώρα τους, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών τους!»