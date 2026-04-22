Σχέδια για ανάπτυξη πυραύλων Patriot ετοιμάζει το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ σε αμερικανικά πλοία, διευρύνοντας τις δυνατότητες αεράμυνας του στρατού σε θάλασσα και ξηρά εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων που επικαλείται δημοσίευμα του Bloomberg.

Ειδικότερα, η Lockheed Martin ανακοίνωσε συμβόλαιο 200 εκατομμυρίων δολαρίων για την ενσωμάτωση των Patriot στα οπλικά συστήματα που φέρουν τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού. Ξεχωριστά, το Πολεμικό Ναυτικό ζητά 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια στον προϋπολογισμό του για το οικονομικό έτος 2027 για να προμηθευτεί την πιο προηγμένη έκδοση του πυραύλου, PAC-3 Missile Segment Enhancement, σύμφωνα με έγγραφα προμηθειών του Πενταγώνου.

Η κίνηση έρχεται καθώς το περιβάλλον απειλής στον Περσικό Κόλπο έχει ενταθεί, με το Ιράν να εξαπολύει αντίποινα με drones και πυραύλους ως απάντηση στη στρατιωτική δράση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, εκθέτοντας την επείγουσα ανάγκη για το Ναυτικό να διαθέτει βαθιά αποθέματα πυρομαχικών αναχαίτισης.

Σημειώνεται ότι, αυτή η απόφαση ακολουθεί αρκετά χρόνια δοκιμών και με την εκτόξευση αναχαιτιστών Patriot μέσω του Aegis Combat System του Ναυτικού, της πλατφόρμας παρακολούθησης και εμπλοκής που είναι εγκατεστημένη σε καταδρομικά και αντιτορπιλικά. Αυτές οι δοκιμές έδειξαν ότι ο χερσαίος πύραυλος θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτελεσματικά εντός της υπάρχουσας αρχιτεκτονικής του Ναυτικού.



Ο υποναύαρχος Μπεν Ρέινολντς, αναπληρωτής βοηθός γραμματέας του Πολεμικού Ναυτικού για τον προϋπολογισμό, περιέγραψε την κίνηση ως «τράβηγμα κάθε μοχλού» για την κατασκευή αυτού που αποκάλεσε «βάθος οπλοστασίου», προσθέτοντας το Patriot σε ένα οπλοστάσιο που περιλαμβάνει ήδη τον Standard Missile-6 και τον πύραυλο κρουζ Tomahawk.

Το σύστημα Patriot έχει αναδειχθεί σε ακρογωνιαίο λίθο της επίγειας αεράμυνας του αμερικανικού στρατού για δεκαετίες και επί του παρόντος λειτουργεί από 16 έθνη. Αναπτύχθηκε από τη Raytheon, τώρα RTX Corp., και τη Lockheed Martin, το σύστημα κέρδισε ευρεία αναγνώριση κατά τη διάρκεια του Πολέμου του Κόλπου και έκτοτε έχει αναπτυχθεί σε όλη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τον Ινδο-Ειρηνικό.