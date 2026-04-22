Λ. Οίκος: Δεν παραβιάζει την εκεχειρία η κατάσχεση πλοίων από το Ιράν - Δεν είναι αμερικάνικα ή ισραηλινά

Ο Λευκός Οίκος επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σημασία της κατάσχεσης δύο πλοίων στα Στενά του Ορμούζ από τους Φρουρούς της Επανάστασης, με την εκπρόσωπο Καρολάιν Λέβιτ να επισημαίνει ότι το περιστατικό δεν συνιστά παραβίαση της εκεχειρίας.

Η αμερικανική στάση αποσκοπεί, όπως προκύπτει από τη διατύπωση, στη διαφοροποίηση του γεγονότος από την ευρύτερη κλιμάκωση στην περιοχή και στον περιορισμό της διπλωματικής του βαρύτητας.

«Δεν πρόκειται για αμερικανικά ή ισραηλινά πλοία, αλλά για δύο διεθνή σκάφη», δήλωσε η Λέβιτ σε συνέντευξή της στο Fox News, χαρακτηρίζοντας παράλληλα την ενέργεια του Ιράν ως «πειρατεία».

Υποστήριξε επίσης ότι «το Ιράν από το να διαθέτει το πιο ισχυρό ναυτικό στη Μέση Ανατολή έχει οδηγηθεί στο να λειτουργεί σαν ομάδα πειρατών», επιχειρώντας να αναδείξει, όπως είπε, τη μεταβολή της στάσης της Τεχεράνης στη θαλάσσια ασφάλεια της περιοχής. Επιπλέον, τόνισε ότι «ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ παραμένει εξαιρετικά αποτελεσματικός».

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι προχώρησαν στην κατάσχεση δύο πλοίων, τα οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, «παραβίαζαν κανονισμούς και χειραγωγούσαν τα συστήματα πλοήγησης». Η ιρανική πλευρά εντάσσει το περιστατικό σε επιχειρήσεις επιβολής ελέγχου στη θαλάσσια ζώνη του Ορμούζ, χωρίς να δίνονται επιπλέον στοιχεία για τα σκάφη ή τη σημαία τους.

Η Καρολάιν Λέβιτ επανήλθε υποβαθμίζοντας περαιτέρω το συμβάν, σημειώνοντας ότι πρόκειται για «δύο πλοία σε σύγκριση με τα περισσότερα από 160 πλοία που έχουν καταστρέψει οι ΗΠΑ», επιχειρώντας να αντιπαραβάλει την έκταση των απωλειών με προηγούμενες επιχειρησιακές δράσεις.

Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τρίτο πλοίο, ελληνικών συμφερόντων, αποτέλεσε επίσης στόχο των Φρουρών της Επανάστασης και παραμένει ακινητοποιημένο ανοιχτά των ιρανικών ακτών.