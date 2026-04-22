Ορμούζ: Οι Φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν ελληνόκτητο πλοίο - Πληροφορίες και για δεύτερο περιστατικό

Εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων στον Περσικό Κόλπο, νέο περιστατικό ασφαλείας έρχεται να αναδείξει τους αυξημένους κινδύνους για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, με επίκεντρο αυτή τη φορά πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (container) ελληνικών συμφερόντων.

Σύμφωνα με την εταιρεία Ναυπλιακής ασφάλειας Diaplous ο πλοίαρχος του containership «EPAMINONDAS» (IMO 9153862), σημαίας Λιβερίας και υπό διαχείριση της Maersk, ανέφερε ότι πολεμική λέμβος των Φρουρών της Επανάστασης προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω VHF και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, ενώ σύμφωνα με την ίδια αναφορά, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Jebel Ali στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με προορισμό τη Mudra της Ινδίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Την ίδια ώρα, η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών (UKMTO) αναφέρει ότι έλαβε και ακόμη μία αναφορά για περιστατικό 8 ναυτικά μίλια δυτικά του Ιράν.

Συγκεκριμένα, εμπορικό πλοίο που αναχωρούσε από το Ιράν δέχθηκε πυρά και ακινητοποιήθηκε στα ανοιχτά, σύμφωνα με βρετανική ναυτιλιακή αρχή, ενώ συνεχίζεται ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πλοίαρχος ενός φορτηγού πλοίου που αναχωρούσε, δέχτηκε πυρά και βρίσκεται στη θάλασσα.

Το πλήρωμα είναι ασφαλές και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.