Πετρέλαιο: Πάνω από τα $102 το Brent, άνοδος 4% για το αμερικανικό αργό

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν πάνω από 3 δολάρια την Τετάρτη, μετά την απροσδόκητη μείωση των αποθεμάτων βενζίνης και αποσταγμάτων στις ΗΠΑ, ενώ περαιτέρω ώθηση έδωσαν οι πληροφορίες για επιθέσεις με πυρά εναντίον τουλάχιστον τριών πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα Στενά του Ορμούζ και η απουσία προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Συγκεκριμένα, στις 21:21 ώρα Ελλάδας τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν κατά 3,65 δολάρια ή 3,71%, στα 102,13 δολάρια το βαρέλι.

Παράλληλα, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate ενισχύθηκαν κατά 3,59 δολάρια ή 4%, στα 93,26 δολάρια το βαρέλι. Και οι δύο δείκτες αναφοράς είχαν ήδη καταγράψει άνοδο περίπου 3% την Τρίτη.

Στο υψηλό της συνεδρίασης, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού ενισχύθηκαν κατά περισσότερο από 4 δολάρια το βαρέλι.

Τα αμερικανικά αποθέματα αργού αυξήθηκαν, ενώ τα αποθέματα βενζίνης και αποσταγμάτων κατέγραψαν απροσδόκητη μείωση κατά την εβδομάδα που έληξε στις 17 Απριλίου, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA).

Τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 1,9 εκατ. βαρέλια στα 465,7 εκατ. βαρέλια, ενώ τα αποθέματα βενζίνης στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 4,6 εκατ. βαρέλια στα 228,4 εκατ., έναντι εκτιμήσεων αναλυτών σε δημοσκόπηση του Reuters για μείωση κατά 1,5 εκατ. βαρέλια.

Τα αποθέματα των αποσταγμάτων μειώθηκαν κατά 3,4 εκατ. βαρέλια, στα 108,1 εκατ. βαρέλια, ενώ οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για πτώση κατά 2,5 εκατ. βαρέλια, σύμφωνα με τα στοιχεία της EIA.

Σε άλλο μέτωπο, τουλάχιστον τρία πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δέχθηκαν πυρά στα Στενά του Ορμούζ την Τετάρτη. Το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν κατέλαβε δύο πλοία για αυτό που περιέγραψε ως παραβιάσεις της ναυσιπλοΐας και τα μετέφερε στις ιρανικές ακτές, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει περιορισμούς στα πλοία που χρησιμοποιούν τα Στενά, από όπου έως την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου διερχόταν περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα παρατείνει επ’ αόριστον την εκεχειρία με το Ιράν, λίγες ώρες πριν από τη λήξη της. Ωστόσο, καμία από τις δύο πλευρές δεν εμφανίστηκε στις ειρηνευτικές συνομιλίες στο Πακιστάν.

Η ανακοίνωση για την εκεχειρία φάνηκε να είναι μονομερής. Δεν ήταν άμεσα σαφές αν το Ιράν ή ο σύμμαχος των ΗΠΑ, το Ισραήλ, θα συμφωνούσαν στην παράταση της εκεχειρίας, η οποία είχε ξεκινήσει πριν από δύο εβδομάδες.

Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε την Τετάρτη ότι μια πλήρης εκεχειρία έχει νόημα μόνο εφόσον δεν παραβιάζεται από τον αμερικανικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.

Ο Γκαλιμπάφ ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ είναι αδύνατη υπό μια τόσο «κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας».

Η Ρωσία θα εκτρέψει μέρος των προμηθειών πετρελαίου

Σε άλλο μέτωπο, η Ρωσία θα εκτρέψει από την 1η Μαΐου προμήθειες πετρελαίου από το Καζακστάν, που προορίζονταν για τη Γερμανία μέσω του αγωγού Druzhba, προς άλλες διαδρομές, δήλωσε την Τετάρτη ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ.

Ο Νόβακ ανέφερε ότι η αλλαγή αυτή οφείλεται σε «τεχνικές δυνατότητες» και έχει συμφωνηθεί με το Καζακστάν.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε την Τετάρτη ότι παρέτεινε για 30 ημέρες την ελάφρυνση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέρεται δια θαλάσσης, έπειτα από αιτήματα χωρών που είναι πιο ευάλωτες σε ελλείψεις πετρελαίου λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο να υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να διατηρούν αποθέματα αεροπορικού καυσίμου και ενδεχομένως να τα αναδιανέμουν ανάλογα με τις περιφερειακές ανάγκες και τις ελλείψεις, δήλωσε στο Reuters την Τετάρτη ο επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για πιθανές ελλείψεις.