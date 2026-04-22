Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να μειώσει τους φόρους στην ηλεκτρική ενέργεια και να συντονίσει τα αποθέματα φυσικού αερίου, επιχειρώντας να περιορίσει τις επιπτώσεις της νέας ενεργειακής κρίσης που πυροδοτεί ο πόλεμος με το Ιράν, ενώ αποφεύγει προς το παρόν δραστικές παρεμβάσεις στην αγορά.

Σχέδια προτάσεων που είδε το Reuters δείχνουν ότι η ΕΕ θα αποφύγει προς το παρόν μεγάλες παρεμβάσεις στην αγορά, όπως πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου ή φορολόγηση των υπερκερδών των ενεργειακών εταιρειών — μέτρα που είχε χρησιμοποιήσει το 2022 όταν η Ρωσία μείωσε τις προμήθειες αερίου και οι τιμές εκτοξεύθηκαν σε ιστορικά υψηλά.

Αντίθετα, η Κομισιόν σχεδιάζει να τροποποιήσει τους φορολογικούς κανόνες της ΕΕ ώστε να ευνοείται η ηλεκτρική ενέργεια έναντι του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και να καταστεί ευκολότερο για τις κυβερνήσεις να μειώσουν ακόμη και στο μηδέν τους φόρους ηλεκτρικής ενέργειας για τη βιομηχανία, σύμφωνα με τα προσχέδια, τα οποία ενδέχεται να αλλάξουν πριν από τη δημοσίευσή τους.

Η ΕΕ σκοπεύει επίσης να παρέμβει για να συντονίσει τις προσπάθειες των χωρών για την πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου τους επόμενους μήνες και να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές για το πώς θα πρέπει οι κυβερνήσεις να διαχειριστούν ενδεχόμενες ελλείψεις καυσίμων αεροπορίας.

Η μεγάλη εξάρτηση της Ευρώπης από εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου την έχει καταστήσει ευάλωτη σε εκρηκτική άνοδο των τιμών, μετά το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ — κρίσιμης θαλάσσιας οδού μεταφοράς καυσίμων — και τις επιθέσεις του Ιράν σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή.

Αξιωματούχοι της ΕΕ δήλωσαν στο Reuters ότι η σχετικά συγκρατημένη αντίδραση του μπλοκ αντανακλά το γεγονός ότι οι εθνικές κυβερνήσεις — και όχι οι Βρυξέλλες — ελέγχουν πολλά από τα εργαλεία διαχείρισης κρίσεων, όπως οι επιδοτήσεις και η μείωση φόρων και τελών.

Τα σχέδια της Επιτροπής περιγράφουν μη δεσμευτικούς τρόπους με τους οποίους οι κυβερνήσεις μπορούν να προσφέρουν «άμεση ανακούφιση», μεταξύ των οποίων και η απαίτηση προς τις επιχειρήσεις να αποφεύγουν τα αεροπορικά ταξίδια όπου είναι δυνατόν.

Ορισμένοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η αντίδραση αυτή αντικατοπτρίζει και την εκτίμηση πως το ενεργειακό σοκ που προκαλεί ο πόλεμος μπορεί να διαρκέσει για μήνες, καθιστώντας σκόπιμη την αποφυγή πιο ακραίων μέτρων προς το παρόν.