«Το Epaminondas έχει καταληφθεί από τις ιρανικές δυνάμεις» - Νέα ανακοίνωση της εταιρείας

Το Epaminondas έχει καταληφθεί από τις ιρανικές δυνάμεις», αναφέρει η ιδιοκτήτρια εταιρεία του πλοίου, Technomar Shipping Inc., σε νέα ανακοίνωσή της.

«Όλο το πλήρωμα είναι ασφαλές, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιστατικά ρύπανσης», σημειώνει ακόμη η εταιρεία, προσθέτοντας ότι «η Technomar διατηρεί στενή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές της περιοχής. Προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια και η ευημερία του πληρώματός μας, καθώς συνεργαζόμαστε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Technomar Shipping Inc.:

Η Technomar Shipping Inc. («Technomar») επιβεβαιώνει ότι το υπό διαχείρισή της πλοίο, Epaminondas (IMO: 9153862), ενεπλάκη σε περιστατικό ασφαλείας. Το πλοίο διέσχιζε το Στενό του Ορμούζ όταν προσεγγίστηκε και δέχθηκε πυρά από επανδρωμένο ταχύπλοο σκάφος, περίπου 20 ναυτικά μίλια ανοιχτά των ακτών του Ομάν, γύρω στις 06:50 τοπική ώρα στις 22 Απριλίου 2026.

Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν καταμετρηθεί, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιστατικά ρύπανσης.

Το Epaminondas έχει έκτοτε καταληφθεί από ιρανικές δυνάμεις.

Η Technomar Shipping Inc. παραμένει σε στενή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές στην περιοχή.

Προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια και η ευημερία του πληρώματος, ενώ συνεργαζόμαστε με όλους τους αρμόδιους φορείς για να διασφαλίσουμε τη συνεχιζόμενη προστασία τους και την άμεση επίλυση της κατάστασης.

Το Epaminondas (IMO: 9153862) είναι πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας 94.769 dwt, κατασκευής 1998, με σημαία Λιβερίας.

Θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες όταν προκύψουν σημαντικές εξελίξεις».

Τι είχε προηγηθεί

Νωρίτερα, το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης κατέσχεσε δύο πλοία, ένα εκ των των οποίων φέρεται πως ήταν το ελληνόκτητο container ship Epaminondas που δέχτηκε πυρά σήμερα το πρωί.

Οι Φρουροί της Επανάστασης έκαναν λόγο για «παραβιάσεις των θαλάσσιων κανόνων» και μετέφερε τα δύο πλοία στις ιρανικές ακτές, όπως αναφέρει το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί ανέφεραν ότι τα πλοία, τα οποία αναγνώρισαν ως MSC Francesca και Epaminodes, κρατήθηκαν για «λειτουργία χωρίς την απαιτούμενη άδεια και για χειραγώγηση συστημάτων πλοήγησης», προσθέτοντας ότι αυτό έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια στη θάλασσα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του Epaminondas (6.673 TEU, έτος ναυπήγησης 1998), το οποίο, αν και τελεί υπό διαχείριση από την MSC και συνδέεται με ελληνικά συμφέροντα, φέρεται να δέχθηκε πλήγμα από ιρανική ναυτική μονάδα.

Οι αναφορές έκαναν λόγο για εκτεταμένες ζημιές στη γέφυρα, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος.

Την ίδια ώρα, το MSC Francesca (11.660 TEU, κατασκευής 2008) παρέμενε ακινητοποιημένο στην περιοχή, έπειτα από αποτυχημένη προσπάθεια διέλευσης, ενισχύοντας την εικόνα μιας ζώνης όπου η ελευθερία της ναυσιπλοΐας τελεί πλέον υπό αυστηρούς όρους.

Τα δύο πλοία εντάσσονται σε έναν ευρύτερο κατάλογο τουλάχιστον οκτώ containerships της MSC που έχουν παγιδευτεί στον Περσικό Κόλπο από την έναρξη των εχθροπραξιών, καταδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη διαταραχή των θαλάσσιων logistics και την αυξανόμενη επιρροή των γεωπολιτικών εξελίξεων στη λειτουργία της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Πρωτύτερα, έγινε γνωστό πως και τρίτο εμπορικό πλοίο δέχθηκε επίθεση στα Στενά του Ορμούζ, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε μία από τις πιο κρίσιμες ενεργειακές διόδους παγκοσμίως, εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων στον Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα με τη Vanguard, το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων MSC Francesca, υπό σημαία Παναμά, στοχοποιήθηκε περίπου έξι ναυτικά μίλια από τις ακτές του Ιράν, ενώ κατευθυνόταν νότια από τα Στενά του Ορμούζ προς τον Κόλπο του Ομάν.

Όπως αναφέρεται, το πλοίο κλήθηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης να ρίξει άγκυρα, πριν δεχθεί επίθεση που προκάλεσε ζημιές στο κύτος και στους χώρους διαμονής του πληρώματος.

Το περιστατικό αποτελεί την τρίτη καταγεγραμμένη επίθεση σε εμπορικό πλοίο στην περιοχή, εν μέσω αυξανόμενης έντασης και του ναυτικού αποκλεισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη, προκαλώντας ανησυχία για πιθανή περαιτέρω κλιμάκωση και επιπτώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο και την ενέργεια, όπως αναφέρει το BBC.

Υπενθυμίζεται, ότι νωρίτερα σημειώθηκε αντίστοιχο περιστατικό με επίκεντρο αυτή τη φορά πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (container) ελληνικών συμφερόντων.

Σύμφωνα με την εταιρεία Ναυπλιακής ασφάλειας Diaplous ο πλοίαρχος του containership «EPAMINONDAS» (IMO 9153862), σημαίας Λιβερίας και υπό διαχείριση της Maersk, ανέφερε ότι πολεμική λέμβος των Φρουρών της Επανάστασης προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω VHF και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, ενώ σύμφωνα με την ίδια αναφορά, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Jebel Ali στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με προορισμό τη Mudra της Ινδίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Δείτε τη θέση του πλοίου

Την ίδια ώρα, η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών (UKMTO) αναφέρει ότι έλαβε και ακόμη μία αναφορά για περιστατικό 8 ναυτικά μίλια δυτικά του Ιράν.

Συγκεκριμένα, εμπορικό πλοίο που αναχωρούσε από το Ιράν δέχθηκε πυρά και ακινητοποιήθηκε στα ανοιχτά, σύμφωνα με βρετανική ναυτιλιακή αρχή, ενώ συνεχίζεται ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πλοίαρχος ενός φορτηγού πλοίου που αναχωρούσε, δέχτηκε πυρά και βρίσκεται στη θάλασσα.

Το πλήρωμα είναι ασφαλές και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.