Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε τη Δευτέρα ότι το Ιράν «θα διαπραγματευτεί» ενόψει των αναμενόμενων συνομιλιών στο Πακιστάν.

Μιλώντας σε σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη στο «The John Fredericks Show» ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Τεχεράνη θα έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προειδοποιώντας παράλληλα για συνέπειες αν δεν το κάνει.

«Λοιπόν, θα διαπραγματευτούν και αν δεν το κάνουν, θα δουν προβλήματα όπως δεν έχουν ξαναδεί», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Ας ελπίσουμε ότι θα κάνουν μια δίκαιη συμφωνία και θα ξαναχτίσουν τη χώρα τους», συνέχισε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι όταν το κάνουν, «δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα».

Πριν τερματίσει την κλήση, ο Τραμπ επέστρεψε στην αιτιολόγησή του για στρατιωτική δράση. «Και πρέπει να πω ότι δεν είχαμε άλλη επιλογή στο Ιράν», είπε. «Δεν ήταν ότι είχαμε άλλη επιλογή. Έπρεπε να το κάνουμε».

«Κάναμε εξαιρετική δουλειά και θα το ολοκληρώσουμε και όλοι θα είναι ευχαριστημένοι», πρόσθεσε πριν κλείσει το τηλέφωνο.

Στο μεταξύ, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς θα ταξιδέψει στο Πακιστάν την Τρίτη για συνομιλίες με το Ιράν, αναφέρει το Axios, επικαλούμενο αμερικανικές πηγές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο αναφέρει ότι ο Βανς αναμένεται να συνοδεύεται από τους απεσταλμένους του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ο Λευκός Οίκος περίμενε όλη τη Δευτέρα ένα σήμα ότι το Ιράν θα αποστείλει αντιπροσωπεία στις συνομιλίες, με το πράσινο φως να έρχεται τελικά το βράδυ.

Υπενθυμίζεται ότι, τώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό ότι οι ΗΠΑ κατέλαβαν φορτηγό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν και δήλωνε αισιόδοξος, το ιρανικό κρατικό δίκτυο ραδιοφωνίας και τηλεόρασης IRIB ανέφερε ότι η Τεχεράνη «δεν σχεδιάζει επί του παρόντος να συμμετάσχει στον επόμενο κύκλο των συνομιλιών» με την Ουάσιγκτον.

Στο μεταξύ, νέα προειδοποίηση να μην επιστρέψουν στις εστίες τους απηύθυναν το πρωί οι IDF στους κατοίκους του νότιου Λιβάνου

Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι «θα ανταποδώσει σύντομα» την ενέργεια του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού να πάρει διά της βίας τον έλεγχο ιρανικού φορτηγού πλοίου το οποίο προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα ανταποδώσουν σύντομα», «θα λάβουν μέτρα αντιποίνων για αυτή την ενέργεια ένοπλης πειρατείας» και «εναντίον των Αμερικανών στρατιωτικών», ανέφερε μέσω Telegram εκπρόσωπος του ιρανικού γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας.

Οι βασικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με μια ματιά

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία με το Ιράν λήγει «το βράδυ της Τετάρτης ώρα Ουάσινγκτον», προσθέτοντας ότι είναι «εξαιρετικά απίθανο» να την παρατείνει εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία πριν από τότε.

Ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς και κορυφαίοι Αμερικανοί αξιωματούχοι αναμένεται να αναχωρήσουν την Τρίτη για το Πακιστάν ενόψει ενός πιθανού δεύτερου γύρου συνομιλιών, σύμφωνα με πηγές. Σε τηλεφωνική συνέντευξη αργά τη Δευτέρα, ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Τεχεράνη θα προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αν και το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν νωρίτερα επέμεινε ότι δεν υπήρχαν διαπραγματεύσεις «προς το παρόν».

Μόνο 16 πλοία διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ τη Δευτέρα, καθώς οι καπετάνιοι και οι ιδιοκτήτες πλοίων παραμένουν επιφυλακτικοί ενόψει της ασταθούς εκεχειρίας.

Στο μεταξύ, ένας δεύτερος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους.

Live λεπτό προς λεπτό όλες οι τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή

07:30 Κατάσχεση ιρανικού πλοίου από τις ΗΠΑ: Πηγές κάνουν λόγο για φορτίο «διπλής χρήσης»

Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι σχέσεις Ουάσινγκτον και Τεχεράνης μετά την επεισοδιακή κατάσχεση του ιρανικού εμπορικού πλοίου «Touska» από τις αμερικανικές δυνάμεις την Κυριακή, ανοικτά των ακτών του Ιράν.

Σύμφωνα με πηγές της ναυτιλιακής ασφάλειας, το υπό ιρανική σημαία πλοίο φέρεται να μεταφέρει εξοπλισμό «διπλής χρήσης» — υλικά, δηλαδή, που ενώ έχουν βιομηχανική χρήση, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και από τις ένοπλες δυνάμεις. Το πλοίο ανήκει στον όμιλο IRISL, στον οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ, καθώς θεωρείται ο βασικός μεταφορέας για το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της Τεχεράνης.

07:15 CNN: Πώς ο Τραμπ «τορπιλίζει» την ειρηνευτική διαδικασία με το Ιράν με τις συνεχείς αναρτήσεις του



Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «τορπιλίζει» τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν με τα αδιάκοπα δημόσια σχόλιά του σχετικά με το περιεχόμενό τους, δήλωσαν αρκετοί σύμβουλοί του στο CNN.

05:00 Αραγτσί: Το Ιράν θα ζυγίσει προσεκτικά τις συνθήκες και κατόπιν θα αποφασίσει ποιος είναι ο δρόμος που θα πάρει»

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί διατύπωσε χθες Δευτέρα νέες επικρίσεις και κατηγορίες εναντίον των ΗΠΑ, χωρίς να αποκλείσει ρητώς τη συμμετοχή της Τεχεράνης σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων.

«Οι προκλήσεις, η απειλητική ρητορική και οι συνεχιζόμενες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από τις ΗΠΑ, ιδιαίτερα οι επιθέσεις εναντίον ιρανικών εμπορικών πλοίων, εγείρουν μεγάλο εμπόδιο στη συνέχιση της διπλωματικής διαδικασίας», τόνισε ο κ. Αραγτσί τηλεφωνικά στον πακιστανό υπουργό Εξωτερικών, τον Μουχάμαντ Ισάκ Νταρ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Το Ιράν θα ζυγίσει προσεκτικά τις συνθήκες και κατόπιν θα αποφασίσει ποιος είναι ο δρόμος που θα πάρει», πρόσθεσε.

04:00 Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Οι ΗΠΑ θα φιλοξενήσουν την Πέμπτη νέες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου

Οι ΗΠΑ θα φιλοξενήσουν μεθαύριο Πέμπτη στην Ουάσιγκτον νέα σειρά συνομιλιών μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, καθώς εφαρμόζεται εύθραυστη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, επιβεβαίωσε χθες Δευτέρα στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Συνεχίζουμε να διευκολύνουμε τις συνομιλίες, απευθείας και με καλή πίστη, ανάμεσα στις δυο κυβερνήσεις», είπε η πηγή αυτή, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, διευκρινίζοντας πως θα γίνουν ξανά σε επίπεδο πρεσβευτών, όπως και ο πρώτος γύρος της 14ης Απριλίου.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν δήλωσε χθες ότι οι απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ--τις οποίες απορρίπτει η Χεζμπολά--έχουν σκοπό να εξασφαλιστεί ο τερματισμός του πολέμου με διάρκεια και της ισραηλινής κατοχής τομέων του νότιου τμήματος της χώρας.

02:30 Το Ιράν έτοιμο να ρίξει «νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης» αν ξαναρχίσει ο πόλεμος

Το Ιράν είναι έτοιμο να ρίξει «νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης» αν ξαναρχίσει ο πόλεμος που εξαπέλυσαν εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου, προειδοποίησε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, δυο ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς της κατάπαυσης του πυρός δυο εβδομάδων που συμφωνήθηκε ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

«Δεν θα αποδεχτούμε να διαπραγματευόμαστε υπό απειλή και, κατά τη διάρκεια των δυο τελευταίων εβδομάδων, ετοιμαστήκαμε να αποκαλύψουμε νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης», ανέφερε ο κ. Γαλιμπάφ μέσω X.

02:02 Φωτογραφίες από την επέμβαση της CENTCOM σε πλοίο του Ιράν



Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία επιβλέπει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, κοινοποίησε φωτογραφίες των αμερικανικών δυνάμεων που αναχαίτισαν ένα πλοίο που συνδέεται με το Ιράν, στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού τους. O αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι πυροβόλησε και ακινητοποίησε το πλοίο Touska, πριν το καταλάβει.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις περιπολούν στην Αραβική Θάλασσα κοντά στο M/V Touska, στις 20 Απριλίου, καθώς το φορτίο εμπορευματοκιβωτίων του πλοίου με ιρανική σημαία ερευνάται αφότου Αμερικανοί πεζοναύτες επιβιβάστηκαν και κατέσχεσαν το πλοίο όταν αυτό επιχείρησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ», ανέφερε η CENTCOM σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

01:40 Ιρανικό πλοίο διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ παρά τον αποκλεισμό των ΗΠΑ



Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν αναφέρει ότι ένα φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία, το Shoja 2, διέρχεται αυτή τη στιγμή από τα Στενά του Ορμούζ παρά τον αποκλεισμό που έχουν ανακοινώσει οι ΗΠΑ. Το πλοίο αναχώρησε από το λιμάνι Shahid Rajaee κοντά στο Bandar Abbas και συνεχίζει την πορεία του προς το λιμάνι Kandla στην Ινδία, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

01:12 Ο πρόεδρος του Λιβάνου δηλώνει ότι στοχεύει στον τερματισμό των εχθροπραξιών με το Ισραήλ στις συνομιλίες



Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ισραήλ στοχεύουν στον τερματισμό των εχθροπραξιών και της κατοχής στο νότιο Λίβανο, παρά το γεγονός ότι η Χεζμπολάχ και οι υποστηρικτές της απέρριψαν τις διαπραγματεύσεις.

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ επέκρινε έντονα τις διαπραγματεύσεις της λιβανέζικης κυβέρνησης με το Ισραήλ, οι οποίες πρόκειται να εισέλθουν σε δεύτερο γύρο την Πέμπτη. Μετά τον πρώτο γύρο συνομιλιών την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε 10ήμερη εκεχειρία, τερματίζοντας τον πόλεμο που διήρκεσε περισσότερο από έξι εβδομάδες.

00:50 Γκαλιμπάφ: Δεν δεχόμαστε να διαπραγματευτούμε υπό καθεστώς απειλής

Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής της αντιπροσωπείας στον προηγούμενο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ, δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι το Ιράν «δεν δέχεται να διαπραγματεύεται υπό την απειλή» και ότι «τις τελευταίες δύο εβδομάδες» η Τεχεράνη «ετοιμάστηκε να παίξει νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης».

Ο Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, «επιβάλλοντας» ναυτικό «αποκλεισμό» και «παραβιάζοντας την εκεχειρία, επιδιώκει, όπως φαντάζεται, να μετατρέψει αυτό το τραπέζι των διαπραγματεύσεων σε τραπέζι παράδοσης, ή να δικαιολογήσει μια νέα έκρηξη πολέμου».

00:38 CENTCOM: 27 πλοία αναγκάστηκαν να επιστρέψουν από τα Στενά του Ορμούζ



Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ανάγκασε 27 πλοία να επιστρέψουν λόγω του αποκλεισμού που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στα λιμάνια του Ιράν.

Στην ανακοίνωση αναφέρθηκε: «Από την έναρξη του αποκλεισμού των πλοίων που εισέρχονται ή εξέρχονται από τα λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές του Ιράν (13 Απριλίου), οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν δώσει εντολή σε 27 πλοία να επιστρέψουν ή να κατευθυνθούν προς κάποιο λιμάνι του Ιράν».

00:22 Επαναλειτουργεί μετά από 15 χρόνια συνοριακό πέρασμα μεταξύ Ιράκ και Συρίας

Ένα κομβικό συνοριακό πέρασμα μεταξύ Ιράκ και Συρίας επαναλειτούργησε στις 20 Απριλίου για πρώτη φορά μετά από πάνω από μία δεκαετία, με τους αξιωματούχους να υπογραμμίζουν τις δυνατότητές του για το εμπόριο και τις εξαγωγές πετρελαίου. Η Συρία χαρακτήρισε το πέρασμα ως μια ασφαλή χερσαία οδό για τις εξαγωγές πετρελαίου και ως εναλλακτική λύση στα Στενά του Ορμούζ, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο του πολέμου με το Ιράν.