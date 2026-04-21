Πεζεσκιάν: Λάθος να δοκιμάζεται η υπομονή μας

Ο αναπληρωτής υπεύθυνος επικοινωνίας του προεδρικού γραφείου δήλωσε, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Mehr, ότι «η επιλογή του ιρανικού λαού ήταν η ειρήνη και η ηρεμία, ενώ οι εχθροί αναμένουν αδράνεια και παράδοση».

Όπως πρόσθεσε, το Ιράν «αμύνθηκε γενναία» απέναντι στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ και θα συνεχίσει να το πράττει, προειδοποιώντας ότι «θα κάνουμε τον επιτιθέμενο να το μετανιώσει και θα εξαλείψουμε τη ρίζα της επιθυμίας για επανάληψη αυτής της θρασύτητας».

Οι δηλώσεις έρχονται ενώ οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και τον οριστικό τερματισμό της σύγκρουσης παραμένουν σε αδιέξοδο.