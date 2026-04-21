Νετανιάχου: Με το πόλεμο κατά του Ιράν αποτρέψαμε άλλο ένα Ολοκαύτωμα εναντίον των Εβραίων

Το Ιράν ήθελε να διαπράξει ένα «Ολοκαύτωμα» εναντίον του Ισραήλ και των Εβραίων, είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στην τελετή για την Ημέρα Μνήμης στο Όρος Χερτσλ.

«Το καθεστώς του αγιατολάχ στο Ιράν σχεδίασε ένα ακόμη Ολοκαύτωμα», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Επιδίωξε να μας καταστρέψει με πυρηνικά όπλα και χιλιάδες βαλλιστικούς πυραύλους.

Αν δεν είχαμε ενεργήσει αποφασιστικά, τα ονόματα Νατάνζ, Φόρντο και Ισφαχάν θα μπορούσαν να είχαν ενταχθεί στο Άουσβιτς, το Μαϊντάνεκ και την Τρεμπλίνκα».

Ο Νετανιάχου τόνισε ότι αυτό δεν συνέβη, «γιατί μαζί με τον μεγάλο σύμμαχό μας, τις Ηνωμένες Πολιτείες, διαλύσαμε εκ των προτέρων αυτόν τον μηχανισμό καταστροφής. Απομακρύναμε μια άμεση υπαρξιακή απειλή».

«Αυτή είναι η ουσία αυτής της εκστρατείας», συνέχισε, «να διασφαλίσουμε ότι η ζωτική γραμμή του εβραϊκού λαού δεν θα κοπεί ποτέ».