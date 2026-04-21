Πεντάγωνο: Αμερικανικές δυνάμεις επιβιβάζονται σε τάνκερ στον Ινδο-Ειρηνικό που συνδέεται με το Ιράν (vid)

Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιχείρηση σε δεξαμενόπλοιο που τελεί υπό κυρώσεις στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, στο περιθώριο της προσπάθειας των ΗΠΑ να περιορίσουν τα θαλάσσια δίκτυα που παρέχουν υλική υποστήριξη στο Ιράν.

Ειδικότερα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επιβιβάστηκαν χωρίς να σημειωθούν επεισόδια στο δεξαμενόπλοιο Tifani, που βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πενταγώνου σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the stateless sanctioned M/T Tifani without incident in the INDOPACOM area of responsibility.⁰⁰As we have made clear, we will pursue global maritime enforcement efforts to disrupt illicit… pic.twitter.com/EGwDe3dBI3 — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) April 21, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσίευσε το υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ, «χθες πραγματοποιήθηκε επιχείρηση ''δικαιώματος επίσκεψης'', θαλάσσιας παρεμπόδισης και επιβίβασης στο δεξαμενόπλοιο M/T Tifani, το οποίο χαρακτηρίζεται ''χωρίς σημαί'' και τελεί υπό κυρώσεις».

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην περιοχή ευθύνης της Διοίκησης Ινδο-Ειρηνικού των ΗΠΑ (INDOPACOM), στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής για την επιβολή διεθνών κυρώσεων και την παρεμπόδιση δικτύων που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, παρέχουν υλική υποστήριξη στο Ιράν.

Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις θαλάσσιας επιβολής σε παγκόσμιο επίπεδο με στόχο τη διάλυση παράνομων δικτύων και την αναχαίτιση πλοίων που βρίσκονται υπό κυρώσεις και φέρονται να υποστηρίζουν την Τεχεράνη.

«Τα διεθνή ύδατα δεν αποτελούν καταφύγιο για πλοία που τελούν υπό κυρώσεις», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Τέλος, στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ θα συνεχίσει να περιορίζει τη δυνατότητα κινήσεων πλοίων και φορέων που εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες στο θαλάσσιο πεδίο.