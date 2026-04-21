Washington Post

Το Πακιστάν, μια χώρα που δεν αναγνωρίζει επίσημα το Ισραήλ και δεν θεωρούνταν πιθανός μεσολαβητής, φιλοξενεί συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ μέσα από μια στοχευμένη διπλωματική στρατηγική.

Παρά το αρχικά ψυχρό κλίμα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στην πρώτη του θητεία κατηγορούσε το Πακιστάν για «ψέματα και εξαπάτηση», το Ισλαμαμπάντ φαίνεται πως κατάφερε να αλλάξει την εικόνα, όπως σχολιάζει η Washinghton Post.

Τον τελευταίο χρόνο, η ηγεσία της χώρας επένδυσε σε μια «συναλλακτική» προσέγγιση, προσαρμοσμένη στο στυλ του Αμερικανού προέδρου.

Όπως δήλωσε ο Μουσαχίντ Χουσεΐν Σαγιέντ, πρώην επικεφαλής της Επιτροπής Άμυνας της Γερουσίας, το Πακιστάν «διάβασε σωστά» τον Τραμπ και του προσέφερε «τα τρία C»: κρυπτονομίσματα, κρίσιμα ορυκτά και συνεργασία στην αντιτρομοκρατία.

Οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν επιστρέφουν αυτή την εβδομάδα στο Ισλαμαμπάντ, προσφέροντας στο Πακιστάν μια νέα ευκαιρία να ενισχύσει τον ρόλο του. Η χώρα έχει ήδη προχωρήσει σε κινήσεις καλής θέλησης, όπως ο εντοπισμός ενός εκ των δραστών της επίθεσης κατά Αμερικανών στρατιωτών στην Καμπούλ το 2021, καθώς και συμφωνίες με τις ΗΠΑ για κρίσιμα ορυκτά και επενδύσεις που συνδέονται με την οικογένεια Τραμπ στον τομέα των κρυπτονομισμάτων.

Παράλληλα, η πακιστανική ηγεσία επαίνεσε δημοσίως τον Τραμπ για την κατάπαυση του πυρός με την Ινδία και πρότεινε την υποψηφιότητά του για το Νόμπελ Ειρήνης. Μέχρι τον Οκτώβριο, ο Τραμπ αποκαλούσε τον στρατηγό Ασίμ Μουνίρ, τον ισχυρότερο άνθρωπο στη χώρα, «αγαπημένο του στρατάρχη».

Ωστόσο, στο εσωτερικό, οι αντιδράσεις είναι πιο συγκρατημένες. Αν και η φιλοξενία των συνομιλιών θεωρείται διπλωματική επιτυχία, πολλοί πολίτες ανησυχούν για την οικονομική κατάσταση. Η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, με το νόμισμα να έχει καταρρεύσει και το κόστος ζωής να αυξάνεται δραματικά. Η κρίση επιδεινώθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς πάνω από το 90% των εισαγωγών καυσίμων διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, που έχουν σχεδόν κλείσει.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η προσέγγιση με τις ΗΠΑ δεν αντιμετωπίζει τα βαθύτερα οικονομικά προβλήματα της χώρας. Ο Τζόσουα Γουάιτ, πρώην σύμβουλος στον Λευκό Οίκο, εκτιμά ότι οι συμφωνίες ενδέχεται να μην υλοποιηθούν, χαρακτηρίζοντάς τες «περισσότερο βιτρίνα παρά ουσία».