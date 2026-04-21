Τραμπ: Παρατείνει την κατάπαυση του πυρός, μέχρι το Ιράν να καταθέσει την πρότασή του

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του στο Truth Social ανακοίνωσε ότι κατόπιν αιτήματος του Στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ και του Πρωθυπουργού Σεμπάζ Σαρίφ του Πακιστάν αποφάσισε να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός έως ότου υποβληθεί ολοκληρωμένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου από το Ιράν.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο αποκλεισμός των Στενών παραμένει σε ισχύ, ενώ σημείωσε ότι η κυβέρνηση του Ιράν είναι σοβαρά διχασμένη όσον αφορά την υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου,

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ:

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Ιράν είναι σοβαρά διχασμένη – κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη – και κατόπιν αιτήματος του Στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ και του Πρωθυπουργού Σεμπάζ Σαρίφ του Πακιστάν, μας ζητήθηκε να αναστείλουμε την επίθεσή μας κατά του Ιράν έως ότου οι ηγέτες και οι εκπρόσωποί τους καταλήξουν σε μια ενιαία πρόταση. Ως εκ τούτου, έδωσα εντολή στο Στρατό μας να συνεχίσει τον αποκλεισμό και, από κάθε άλλη άποψη, να παραμείνει έτοιμος και σε ετοιμότητα, και θα παρατείνω την κατάπαυση του πυρός έως ότου υποβληθεί η πρότασή τους και ολοκληρωθούν οι συζητήσεις, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».