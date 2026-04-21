Νετανιάχου: Το Ισραήλ είναι ισχυρότερο από ποτέ - Θα νικήσουμε το Ιράν και τον «άξονα του κακού»

Η χώρα είναι «ισχυρότερη από ποτέ», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ομιλία του για την Ημέρα Ανεξαρτησίας, υποσχόμενος νίκη απέναντι στο Ιράν και τον λεγόμενο «άξονα του κακού».

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που προβλήθηκε στην τελετή αφής της δάδας στην Ιερουσαλήμ, ο Νετανιάχου επαίνεσε τον «αγώνα κατά των δυνάμεων του κακού» και τα στρατιωτικά επιτεύγματα του Ισραήλ, τονίζοντας τη στενή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως ανέφερε, ο «ιρανικός άξονας» διεξάγει πόλεμο εναντίον της ίδιας της ύπαρξης του Ισραήλ, κάνοντας λόγο για «πόλεμο αναβίωσης» - την επίσημη ονομασία της σύγκρουσης με τη Χαμάς στη Γάζα. Παραδέχθηκε ότι έχουν υπάρξει βαριές απώλειες, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η χώρα θα συνεχίσει να μάχεται.

Αναφερόμενος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, σημείωσε ότι το Ισραήλ έχει προχωρήσει σε «τολμηρές ενέργειες» για την αντιμετώπιση της απειλής από το Ιράν, επισημαίνοντας τον κίνδυνο που συνιστούν τα πυρηνικά και βαλλιστικά προγράμματα της Τεχεράνης.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι σχέσεις με τις ΗΠΑ, υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, έχουν ενισχυθεί σε πρωτοφανές επίπεδο, ενώ έκανε λόγο για πλήγματα που αποδυνάμωσαν την ικανότητα του Ιράν να απειλεί το Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα υπόλοιπα μέτωπα, δηλώνοντας ότι έχουν επιστρέψει όλοι οι όμηροι από τη Γάζα, χωρίς να διαχωρίζει μεταξύ ζωντανών και νεκρών. Τόνισε επίσης ότι οι επιχειρήσεις κατά της Χαμάς συνεχίζονται, με στόχο να μην αποτελεί πλέον απειλή.

Για τον Λίβανο, ανέφερε ότι η Χεζμπολάχ έχει δεχθεί ισχυρά πλήγματα, ενώ στη Συρία δημιουργήθηκε ζώνη ασφαλείας έως το Όρος Ερμών, με στόχο την προστασία του Ισραήλ και των Δρούζων.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι το Ισραήλ προχωρά «σε όλα τα μέτωπα» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα επιτευχθεί η νίκη, ενισχύοντας την ασφάλεια και το μέλλον της χώρας.