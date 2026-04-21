Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός επεξεργάζεται σχέδιο εκκένωσης για εκατοντάδες εγκλωβισμένα πλοία στον Κόλπο

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO - International Maritime Organization) επεξεργάζεται σχέδιο απομάκρυνσης των εκατοντάδων πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στον Κόλπο μετά την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης κατά του Ιράν εδώ και επτά εβδομάδες, δήλωσε ο γενικός γραμματέας της υπηρεσίας του ΟΗΕ, Αρσένιο Ντομίνγκες.

Το σχέδιο θα μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή όταν θα υπάρχουν σαφείς ενδείξεις αποκλιμάκωσης, δήλωσε ο Ντομίνγκες στο περιθώριο των εργασιών του φόρουμ Singapore Maritime Week.

Οι λεπτομέρειες που βρίσκονται επί τάπητος αφορούν στη σειρά του απόπλου των πλοίων, ανάλογα με τον χρόνο κατά τον οποίο έχουν ακινητοποιηθεί τα πληρώματα, μεταξύ άλλων παραγόντων, πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ ανέφερε χθες ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι πιθανό να παραμείνουν κλειστά έως ότου οι ΗΠΑ και το Ιράν καταλήξουν σε συμφωνία για το οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών.

«Αφού επιτευχθεί συμφωνία», ανέφερε ο Ράιτ σε συνέντευξή του στο CNN, απαντώντας σε ερώτηση για το πότε θα είναι ασφαλής η διέλευση πλοίων από το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι αυτό δεν θα αργήσει: «Δεν θα είναι στο πολύ μακρινό μέλλον. Οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να αναχωρήσουν, τα πλοία βρίσκονται ήδη εκεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στείλει δύο πολεμικά πλοία στα στενά. Μπορούμε να τα ανοίξουμε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, αλλά ο καλύτερος τρόπος είναι να τερματιστεί η σύγκρουση και να υπάρξει ένα ανεξάρτητο και αποδυναμωμένο Ιράν».

Ερωτηθείς αν αυτό μπορεί να συμβεί εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, ο Ράιτ απάντησε ότι πρόκειται για «ένα λογικό χρονικό πλαίσιο».