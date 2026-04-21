Κάλας: Ελπίζω λοιπόν ότι η εκεχειρία θα παραταθεί μέχρι να υπάρξει διπλωματική λύση

Την ελπίδα ότι η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα παραταθεί έως ότου υπάρξει μια διπλωματική λύση, εξέφρασε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας προσερχόμενη σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο.

«Η εκεχειρία είναι πολύ εύθραυστη, αλλά η διπλωματία θα πρέπει να έχει μια ευκαιρία. Ελπίζω λοιπόν ότι η εκεχειρία θα παραταθεί μέχρι να υπάρξει διπλωματική λύση», δήλωσε η Κ. Κάλας.

Αναφερόμενη στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν, η Κ. Κάλας σημείωσε ότι η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ρευστή και το ενδεχόμενο κλιμάκωσης πάντα ανοιχτό.

Τόνισε πως «η ελευθερία της ναυσιπλοΐας δεν μπορεί να αντικατασταθεί από πρακτικές πληρωμών για διέλευση» και πρόσθεσε ότι η ΕΕ υποστηρίζει διπλωματικές λύσεις. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι οι ανησυχίες της ΕΕ δεν περιορίζονται μόνο στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν, αλλά επεκτείνονται στα βαλλιστικά προγράμματα, τις υβριδικές απειλές και τις κυβερνοαπειλές, καθώς και στη στήριξη προς πληρεξούσιες δυνάμεις και προς τη Ρωσία.

Απαντώντας σε επικρίσεις περί αδράνειας, η Κ. Κάλας υπογράμμισε ότι «δεν παρακολουθούμε από το περιθώριο», επισημαίνοντας ότι η ΕΕ συνεργάζεται ενεργά με περιφερειακούς εταίρους που γνωρίζουν σε βάθος το Ιράν, με στόχο την ενίσχυση της διαπραγματευτικής διαδικασίας και των συνομιλιών.

Σε ό,τι αφορά το Λίβανο, ο πρωθυπουργός της χώρας Ναουάφ Σαλάμ βρίσκεται στο Λουξεμβούργο για να ενημερώσει τους Υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ για την κατάσταση επί του πεδίου, τις επαφές με το Ισραήλ και τις εσωτερικές προκλήσεις. Όπως ανέφερε η Κ. Κάλας, η ΕΕ εξετάζει τρόπους περαιτέρω στήριξης, ενώ στο τραπέζι των συζητήσεων θα βρεθεί και το μέλλον της UNIFIL (η ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ στο Λίβανο), η οποία ολοκληρώνεται εντός του έτους, με στόχο να καθοριστεί ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι Ευρωπαίοι στη συνέχεια.