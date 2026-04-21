Κάλας: Η ΕΕ συμφώνησε να επεκτείνει τις κυρώσεις κατά του Ιράν

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, έδωσε συνέντευξη Τύπου στο Λουξεμβούργο μετά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των κρατών-μελών.

Η Κάλας δήλωσε ότι οι υπουργοί συμφώνησαν να διευρύνουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν, ώστε να συμπεριλάβουν όσους ευθύνονται για το μπλοκάρισμα των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ζήτησε από τους υπουργούς να ενισχύσουν τη ναυτική αποστολή της ΕΕ στη Μέση Ανατολή, η οποία προς το παρόν προστατεύει πλοία από επιθέσεις της ανταρτικής ομάδας Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα.