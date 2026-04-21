Υπ. Οικονομικών Γαλλίας: Κόστος έως 6 δισ. ευρώ για τη Γαλλία από την κρίση στο Ιράν 

Η οικονομική επίπτωση της κρίσης στο Ιράν εκτιμάται ότι έχει κοστίσει στη Γαλλία από 4 έως 6 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Ρολά Λεσκίρ, καθώς η κυβέρνηση ετοιμάζει νέα μέτρα στήριξης σε συνδυασμό με πάγωμα μέρους των δημοσίων δαπανών.

Μιλώντας στο RTL, ο Λεσκίρ επεσήμανε ότι η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων μετά την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή έχει αυξήσει σημαντικά το κόστος δανεισμού, επιβαρύνοντας τον προϋπολογισμό κατά επιπλέον 3,6 δισ. ευρώ.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνού έχει δεσμευτεί να αντισταθμίσει πλήρως το δημοσιονομικό κόστος των μέτρων στήριξης για τα νοικοκυριά, τα οποία πλήττονται από το σοκ στις τιμές ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει σχέδιο περιορισμού ορισμένων δαπανών, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται για γενικευμένες περικοπές.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει νέα πακέτα ενίσχυσης, με έμφαση στους πολίτες που εξαρτώνται από τη χρήση οχημάτων για την εργασία τους, καθώς οι αυξημένες τιμές καυσίμων επιβαρύνουν ιδιαίτερα συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες.

Η Γαλλία, που ήδη καταγράφει ένα από τα υψηλότερα δημοσιονομικά ελλείμματα στην ευρωζώνη, δηλώνει ότι διαθέτει περιορισμένα περιθώρια για γενικευμένα μέτρα στήριξης. Μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση έχει επικεντρωθεί σε στοχευμένες επιδοτήσεις καυσίμων για τους τομείς των μεταφορών, της αλιείας και της γεωργίας.

Την ίδια ώρα, αυξάνονται οι πολιτικές πιέσεις στο εσωτερικό: η ακροδεξιά ζητά μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 20%, ενώ κόμματα της ριζοσπαστικής αριστεράς προτείνουν επιβολή πλαφόν στις τιμές ενέργειας, εντείνοντας τη συζήτηση για την κατεύθυνση της οικονομικής πολιτικής εν μέσω κρίσης.