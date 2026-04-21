ΗΠΑ: Αναβάλλεται η επίσκεψη Βανς στο Ισλαμαμπάντ όσο η Τεχεράνη δεν στέλνει διαπραγματευτές

Το προγραμματισμένο ταξίδι του αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βανς στο Ισλαμαμπάντ αναβάλλεται, μετά την απουσία απάντησης από την ιρανική πλευρά στις αμερικανικές διαπραγματευτικές θέσεις, όπως ανέφερε αξιωματούχος των ΗΠΑ με άμεση γνώση των εξελίξεων.

Ο Βανς επρόκειτο να αναχωρήσει το πρωί της Τρίτης για την πρωτεύουσα του Πακιστάν, όπου οι συνομιλίες αναμενόταν να συνεχιστούν την Τετάρτη, ημέρα κατά την οποία εκπνέει και η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η διαδικασία των διαπραγματεύσεων βρίσκεται ουσιαστικά «στον πάγο», καθώς δεν έχει υπάρξει επίσημη ανταπόκριση από την Τεχεράνη.

Παρά το γεγονός ότι η επίσκεψη δεν έχει ακυρωθεί, παραμένει σε εκκρεμότητα και θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί άμεσα εφόσον οι Ιρανοί διαπραγματευτές δώσουν απάντηση που θα κριθεί αποδεκτή από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναζητούν επίσης σαφείς ενδείξεις ότι η ιρανική διαπραγματευτική ομάδα διαθέτει πλήρη εξουσιοδότηση για την επίτευξη συμφωνίας, προκειμένου να προχωρήσει η διπλωματική διαδικασία.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισάκ Νταρ κάλεσε τις δύο πλευρές να παρατείνουν την εκεχειρία και να επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις, επισημαίνοντας προς την αμερικανική διπλωματική αποστολή στο Ισλαμαμπάντ ότι πρέπει να «δώσουν μια ευκαιρία στον διάλογο και τη διπλωματία».