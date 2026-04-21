CNN: Πώς ο Τραμπ «τορπιλίζει» την ειρηνευτική διαδικασία με το Ιράν με τις συνεχείς αναρτήσεις του

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «τορπιλίζει» τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν με τα αδιάκοπα δημόσια σχόλιά του σχετικά με το περιεχόμενό τους, δήλωσαν αρκετοί σύμβουλοί του στο CNN.

Οι συνομιλίες πλησίαζαν σε μια σημαντική ανακάλυψη την Παρασκευή, όταν ο Τραμπ άρχισε να τις σχολιάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε μαραθώνιες τηλεφωνικές συνεντεύξεις με δημοσιογράφους, σύμφωνα με το CNN, το οποίο επικαλείται αρκετούς Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο Τραμπ σε αυτές τις συνεντεύξεις ισχυρίστηκε ότι το Ιράν συμφώνησε σε κάθε σημείο διαφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της παραίτησης ολόκληρου του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου.

Ιρανοί αξιωματούχοι γρήγορα διέψευσαν τους ισχυρισμούς του Τραμπ, με τους Αμερικανούς αξιωματούχους να παραδέχονται στο CNN ότι οι συνομιλίες βρίσκονταν σε ένα πολύ ευαίσθητο στάδιο και ότι τα σχόλιά του δεν βοήθησαν στην άμβλυνση της βαθιάς ιρανικής δυσπιστίας προς την Ουάσινγκτον.

Απαντώντας στο ρεπορτάζ, η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολίν Λίβιτ είπε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο κοντά σε μια καλή συμφωνία με το Ιράν, σε αντίθεση με την απαίσια συμφωνία που έκανε η κυβέρνηση Ομπάμα, χάρη στην διαπραγματευτική ικανότητα του Προέδρου Τραμπ».

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι ο Τραμπ προκάλεσε περαιτέρω ζημιά συνεχίζοντας να δέχεται κλήσεις από δημοσιογράφους και να δημοσιεύει δεκάδες φορές στο Truth Social κάθε μέρα.

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι ο Τζ. Ντ. Βανς δεν θα παραστεί στον δεύτερο γύρο συνομιλιών για το Ιράν στο Πακιστάν λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια. Ο Λευκός Οίκος διευκρίνισε αργότερα ότι ο Βανς θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Πακιστάν.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ ισχυρίστηκε σε συνέντευξή του ότι ο Βανς είχε ήδη αναχωρήσει για την Ισλαμαμπάντ, ενώ στην πραγματικότητα βρισκόταν ακόμα στην Ουάσινγκτον και τώρα δεν υποτίθεται ότι θα φύγει μέχρι την Τρίτη.

Αργότερα τη Δευτέρα, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι θα επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν αργότερα σήμερα, παρόλο που οι συνομιλίες δεν είχαν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν μέχρι την Τρίτη το νωρίτερο και η Τεχεράνη δεν έχει καν επιβεβαιώσει ότι θα παραστεί.

Στη συνέχεια, δήλωσε στο Bloomberg ότι η διήμερη εκεχειρία με το Ιράν λήγει την Τετάρτη το βράδυ, παρόλο που αυτό θα είναι μία ημέρα αργότερα από την προθεσμία που είχε αρχικά θέσει.